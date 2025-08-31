Autíčkářův sen. Přespali jsme v hotelu, kde vjedete autem až do pokoje a za oknem létají letadla
Až pojedete do Frankfurtu a budete hledat originální zážitek, objednejte si pokoj v hotelu u letiště. Vy budete spát v posteli, vaše auto na balkoně.
Znáte ta videa, kde si majitelé parkují supersport v obýváku? Na takový byt nebo dům si asi málokdo našetří, případně si ho málokdo postaví, ale pokud byste si chtěli takový zážitek alespoň vyzkoušet, existuje řešení. Pokud budete mít cestu do Frankfurtu, navštivte hotel b’mine – auto si tam totiž vyvezete výtahem až k pokoji. A ještě k tomu budete mít jako na dlani letadla přistávající na jednom z největším evropských letišť.
Před třemi lety otevřený hotel nabízí unikátní koncept tzv. carloftů. Celkem čtyřicet pokojů je navrženo tak, že si hosté mohou pomocí speciálního výtahu vyvézt svůj vůz až k pokoji a zaparkovat ho na balkoně zvaném CarLoggia. Odpadá tak potřeba portýra či hledání parkoviště – zavazadla máte stále u sebe a auto „bydlí“ vedle vás.
Jasně, na pokoj se dostanete samozřejmě i klasickými výtahy a chodbami, ale pokud jedete autem, tak na tuhle klasiku zapomeňte. Autem zajedete kolem hotelu k bočním autovýtahům, přiložíte hotelovou kartu a výtah vás zanedlouho vyváží na balkón přímo do vašeho pokoje. Hotelový autovýtah unese vozy o hmotnosti až čtyři tuny a omezením mohou být rozměry (2 metry na výšku, 2,5 metru na šířku a 5,55 metru na délku), nicméně pojme většinu běžných aut od malého golfu po velké SUV jako Audi Q8.
„Je to jedinečný zážitek, rozhodně v Evropě a možná i na světě – náš stavitel má patent v 60 zemích,“ uvedl manažer hotelu Andreas Spitzner pro server Move Electric. „Je to velmi speciální nápad, který původně vznikl díky jednomu rezidenčnímu projektu. Nemohli vybudovat podzemní garáž kvůli hladině podzemní vody, a tak jsme přišli s myšlenkou umístit auta přímo do pokojů.“ Podobné propojení bydlení a garáže se ostatně objevilo i v Česku – projekt Vanguard v pražských Modřanech vybavil některé lofty autovýtahy, kterými se majitel dostane vozem až ke dveřím svého bytu.
Ve frankfurtském hotelu se v nižších patrech samozřejmě nachází také standardní pokoje, ale carlofty jsou pro fanoušky aut jasná volba. A pokud máte rádi také letadla, doporučuji zvolit pokoj v nejvyšších patrech, tedy upgrade na planespotting s výhledem přímo na letiště. Z těchto pokojů máte parádní výhled přímo na vzlétající a přistávající letadla, případně i na jejich rolování po ranvejích.
Jinak nabízí hotel b’mine standardní služby. Dominantou pokoje je manželská king-size postel s vysokou matrací, kterou lze pro větší soukromí oddělit od zbytku prostoru pomocí závěsu. Nechybí velká televize, rychlé wi-fi připojení, kávovar Nespresso a dokonce i indukční bezdrátové nabíječky zabudované v nočních stolcích. Koupelna je řešena jako otevřený prostor oddělený právě zmíněným závěsem; najdete v ní sprchový kout typu walk-in, fén i kosmetiku značky Rituals.
Hotel provozuje ve střešním dvanáctém patře restauraci a bar The Roof s výhledem na letiště. S pohledem na vzlétající letadla si tu můžete vychutnat skvělou snídani formou bufetu. Kromě obvyklé nabídky nechybí vegetariánské a veganské pokrmy ani speciality pro hosty s potravinovými intolerancemi. A k dispozici jsou samozřejmě i pravé frankfurtské párečky.
A majitelé elektromobilů se už jistě chtějí ptát, jak je to s nabíjením? Ani tady není žádný problém. Každé balkónové stání je vybaveno nabíjecím stojanem o maximálním výkonu 22 kW. Přes noc by se tak baterie v jejich vozech měly bez problémů dobít. Hotel přitom garantuje, že i kdyby bylo všech čtyřicet aut zapojeno, ráno budou mít plně nabito. Nabíjení nicméně není zahrnuto v ceně ubytování – probíhá přes běžnou nabíjecí kartu podle tarifu vašeho poskytovatele (hotel si neúčtuje poplatek).
Za netradiční zážitek v podobě hotelu s vlastním parkovacím místem u postele si pochopitelně připlatíte. Ceny standardních dvoulůžkových pokojů začínají zhrub na 125 eurech (kolem tří tisíc korun) za noc a mohou se vyšplhat až na více než 225 eur (5,5 tisíce korun) v závislosti na poptávce. Zajímavostí je, že nejdražší bývají pobyty uprostřed týdne, nikoli o víkendech – hotel má zřejmě převážně byznysovou klientelu, která létá častěji v pracovních dnech.
Carloft pokoje pro dva vycházejí přibližně od 3,5 tisíce až do 10 tisíc korun za noc (bez snídaně), dle zvoleného data. Varianta nazvaná CarLoft Planespotting s výhledem na letiště stojí zhruba ještě asi o tisíc korun na noc více. Snídaně není v ceně a doplácí se 25 eur (zhruba 600 korun) na osobu. Pokud nevyužijete pokoj typu carloft, parkování na běžném hotelovém parkovišti vyjde na 25 eur za noc.
Pokud tedy jedete do Frankfurtu nebo tam alespoň potřebujete přespat, máte auto a hledáte nevšední zážitky, hotel b’mine byste si určitě měli zapsat do svého plánovače. Carlofty tu nejsou jen marketingovým trikem, ale zábavným prvkem, díky kterému budete odjíždět s plnou galerií fotek, jak ze své postele vidíte nejen na vlastní auto, ale také na letadla v dáli. A když míříte na letiště, je tenhle hotel taky jasná volba – jednak je blízko, a navíc nepotřebujete ani ekologickou plaketu pro vjezd do centra.