Auto bez pedálů a volantu dorazilo do Prahy. Vyjde na 670 tisíc korun, bez předplatného ale nejezdí
Robotaxi Cybercab dorazilo do Česka. V USA za něj majitel zaplatí téměř 30 tisíc dolarů, bez měsíčního předplatného se ale nerozjede.
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Zlaté dvoumístné auto bez volantu a pedálů stojí od poloviny týdne v Tesla Center v Průhonicích u Prahy. Robotaxi Cybercab si tam lidé mohou v pátek a v sobotu prohlédnout a vyfotit. Na projížďku vozem budoucnosti ale mohou motorističtí nadšenci zapomenout, na evropské silnice totiž auto nesmí.
Evropská legislativa provoz plně autonomních vozů bez řidiče zatím neumožňuje. A i v Americe je jeho pohyb značně omezený: platící cestující vozí od září v Austinu a od 19. listopadu také v Dallasu, obojí jen ve vymezených částech města. Od listopadu ovšem Tesla Cybercab poprvé nabídla soukromým zákazníkům, s podmínkami, které vyvolávají značnou kritiku.
Praha je jednou z dvanácti zastávek evropského turné, které Tesla odstartovala na začátku listopadu na autosalonu v Curychu. Do poloviny ledna projede devět zemí, týden před Prahou stál Cybercab v Bratislavě, po ní zamíří mimo jiné do Varšavy, Berlína, Budapešti, Bruselu a Vídně. Tesla na stránkách akce slibuje, že se k autu návštěvníci dostanou zblízka. Dovnitř si ale sedne jen hrstka z nich, zbytek si může interiér prohlédnout jen skrze okénko.
Pro Čechy není autonomie od Tesly novinkou, i když v tuzemsku funguje v podstatně skromnější podobě. Od 21. září je v Česku legální pokročilé asistované řízení tesly, které automobilka v říjnu v Evropě přejmenovala z Full Self-Driving (Supervised) na Tesla Assisted Driving. To znamená, že řidič může velkou část řízení přenechat autu, musí ale celou dobu sledovat provoz a být připravený okamžitě převzít kontrolu.
Předplatné takové služby stojí 2 400 korun (99 eur) měsíčně. Jde ale o systém druhé úrovně autonomie z pěti. Auto tedy pod dohledem řidiče mění pruhy, odbočuje na křižovatkách a objíždí překážky, za jízdu však dál odpovídá člověk za volantem. Cybercab ovšem žádný volant nemá, a tak spadá pod čtvrtou úroveň autonomie: ve vymezených oblastech zvládne celou jízdu sám, bez člověka, který by na něj dohlížel.
V polovině listopadu pozvala Tesla „vybrané zákazníky“ k objednávce Cybercabu pro osobní použití. Kolik lidí pozvánku dostalo, není jasné. Auto stojí necelých 30 tisíc dolarů (zhruba 670 tisíc korun) a první kusy se mají předávat v prosinci. Jiné firmy s autonomními vozy, například Waymo z holdingu Alphabet nebo Zoox patřící Amazonu, sice vozí platící cestující ve svých taxi službách, svá auta ale lidem neprodávají.
Zaplacením kupní ceny ovšem výdaje pro majitele zlaté tesly nekončí. Bez měsíčního předplatného AI funkcí totiž jeho autonomie nefunguje. To začíná na 299 dolarech měsíčně, tedy zhruba 6 700 korunách, a když majitel nezaplatí včas a v plné výši, auto se mu prostě nerozjede. Jezdit navíc bude jen v oblastech, kde Tesla provozuje službu Robotaxi, tedy nyní v osmi městech v Texasu a na Floridě, a ty může Tesla kdykoli změnit. A auto nepojede ani bez připojení k síti a za výpadky operátorů Tesla podle smlouvy neodpovídá.
- za měsíční poplatek dostane vedle samotného autonomního řízení i vzdálenou podporu, asistenční službu na silnici, výměnu pneumatik, vzduchového filtru a stěračů a kontrolu pneumatik a kamer
- do servisu auto dojede samo, bez posádky, seznam služeb se podle smlouvy může změnit
- pojištění v ceně není
- auto je jen pro osobní potřebu, prodat ho nebo převést na někoho jiného lze jen s písemným souhlasem Tesly
- dětem do 13 let jízdu Tesla nedoporučuje a bez dospělého v autě nesmějí jet vůbec
Automobilka si navíc vyhrazuje právo předplatné pozastavit nebo zrušit, pokud majitel udělá něco, co vyhodnotí jako „neoprávněné nebo nevhodné“. Z bezpečnostních důvodů může také kdykoli omezit provoz podle místa, typu silnice, počasí nebo stavu auta.
Cybercab se navíc začíná prodávat dřív, než americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu rozhodl, jestli vůbec splňuje bezpečnostní normy. Úřad v září zahájil prověrku, ve které zkoumá, na jakém základě Tesla tvrdí, že auto bez volantu a pedálů splňuje federální předpisy, které tyto ovládací prvky vyžadují. Musk k tomu podle webu TechCrunch uvedl, že Cybercab bude dostupný v celých Spojených státech, jakmile dostane souhlas úřadů.
Automobilky v předplatném dlouho vidí stejný zdroj peněz, na kterém vyrostly Netflix, Amazon nebo Spotify. Auta, která dostávají aktualizace přes internet, jim umožňují prodávat nové služby průběžně a s vyššími maržemi, než jaké má samotná výroba aut.
Část zákazníků ale model odmítá s tím, že nevidí důvod platit za „odemčení“ funkce, která už v autě je. Ostatně BMW už v roce 2022 v některých zemích zpoplatnilo vyhřívání sedadel, po vlně kritiky ovšem couvlo a slíbilo, že za hardware nainstalovaný z výroby předplatné chtít nebude. Zákazníci Tesly, která předplatné nabízí už dekádu, by však mohli být k měsíčním platbám vstřícnější.