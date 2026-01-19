Na Jiřího z Poděbrad finišuje druhý Automat Matuška. Bude víc o jídle a poprvé s vlastním nealko pivem
Vyhlášený výčep chystá novou pobočku. Dispozice má skoro stejné jako původní, bude v ní ale spousta novinek – aby se byznysově nevázala jen na pivo.
Původní plány byly, že otevřou koncem prosince, nakonec to vypadá spíš na půlku února. V novém Automatu Matuška se už ale rozjezdu nemohou dočkat – další pražská pobočka na Jiřího z Poděbrad má totiž skoro stejný půdorys jako ta na Hradčanské a čepovat se tu bude stejné pivo, přichystaná je ale i spousta novinek. „S pivem se nám už podařilo se etablovat. Teď chceme ukázat, že máme i skvělou kuchyni,“ říká jeden ze spolumajitelů obou podniků, minipivovarník Adam Matuška.
První Automat Matuška se v Dejvicích otevřel v roce 2022 a zhruba po roce prý bylo jasné, že dojde i na další. „Tou dobou se ukázalo, že se náš koncept osvědčil. I když jsme na začátku dostávali spoustu hejtů,“ líčí Matuška. Naráží tím na to, že hospoda funguje bez obsluhy a zákazníci si musí pro každé pivo chodit k výčepu sami. Podobné to je i s jídlem, které tvoří to, čemu v Automatu říkají Dejvické BBQ – maso ze smokeru, sendviče, několik příloh a pár pivních klasik. Objednáte si ho a rovnou dostanete na tác.
„Podle recenzí na internetu tenhle koncept nevypadal úplně nejlíp, ale lidi chodili. Tak jsme jen museli počkat, jestli se budou i vracet a bude nám to vycházet číselně,“ dodává Matuška. Když se ukázalo, že ano, začalo hledání nového prostoru. „Mysleli jsme si, že dřív než druhý Automat otevřeme pivní bar, ale vyvrbilo se to takhle,“ směje se.
K prostoru někdejšího baru Devět mraků na rohu ulice Přemyslovská, přímo naproti kavárně Blumery, ho náhodou přivedl jeho učitel angličtiny. Jednoduše si všiml cedule, že se tu něco děje. „Místo se nám líbilo, tak jsem zaúkoloval kamaráda realiťáka, aby nám sehnal kontakt na majitele. Povedlo se mu to a my zjistili, že jsme už třetí zájemci, po Červeném Jelenovi a Zdeňku Pohlreichovi,“ popisuje Adam Matuška. Nakonec si ale s majitelem plácli.
„Jednoduše nám to tady sedlo. Jiřího z Poděbrad je super lokalita a prostor hospody je dispozičně skoro stejný, jako máme na Hradčanské. Tady ale budeme moct mít v létě venku hned dvě zahrádky, a až skončí rekonstrukce, k dispozici bude i celý park,“ říká s viditelným nadšením jeden z Matuškových parťáků Daniel Korcsmáros. Za oběma Automaty, ale taky karlínským bistrem Krystal, jich stojí celkem šest. Klíče od nového prostoru, kde mají vyjednaný nájem na dvacet let, si přebrali loni prvního září a rovnou se pustili do rekonstrukce.
„Původně jsme mysleli, že bude hotovo v prosinci. Jak už to ale bývá, když jsme tady do toho kopli, tak se ukázalo, že je potřeba udělat víc, než jsme předpokládali. Teď už se ale opravdu blížíme konci,“ podotýká Korcsmáros. Zbývá dodělat jen drobnosti a druhý Automat Matuška by se měl rozjet koncem ledna.
K dostání tu bude samozřejmě Matuškovo pivo, k dispozici bude ale i jedna horká novinka. V Broumech, kde jeden z průkopnických podniků českého minipivovarnictví sídlí, se totiž rozhodli pro nový podnik uvařit vlastní nealko. To zatím Matuška nikdy v nabídce neměl a ve svých podnicích čepuje to od dalších pivovarů.
„Nealkoholické pivo potřebuje pasterovat a my na to nemáme v pivovaru technologie,“ vysvětluje Matuška, proč se zatím do téhle varianty nepouštěl, „v Automatu na Hradčanské je ale po nealku, které tam přeprodáváme, velká poptávka a předpokládáme, že tady bude podobná a pivo nám tu nebude dlouho ležet. K tomu tu máme i dobře zachlazený pivní box, kde bude pod kontrolou i bez pasterace, tak to chceme zkusit.“
„Spotřeba nealka stoupá. Na Hradčanské je to tak deset až patnáct procent z 400 litrů, které denně celkem prodáme, takže je na čase,“ doplňuje Daniel Korcsmáros. Nové pivo se bude jmenovat Nulák a k dostání bude hned od otevření.
Tím ale novinky nekončí, nový Automat chce taky hodně sázet na kuchyni. A ta, na rozdíl od pořizování piva, bude na Jiřího z Poděbrad fungovat jinak než na Hradčanské. „Na začátku jsme značku Automat schválně budovali na pivu. Byla to trochu sázka na jistotu, pivovar už přece jen měl své jméno a přišlo nám to tak dobře. Teď jsme ale ve fázi, že jsme jednak přesvědčení, že máme skvělé kuchaře a jejich práce si zaslouží víc pozornosti, jednak se chceme víc rozkročit a nesázet vše jen na jednu kartu,“ líčí Matuška.
V hospodě na Jiřího z Poděbrad si tak budeme moci objednat jídlo přes mobil od stolu. „Ale hlavně to už nebude ve stylu uřízneme vám kousek masa a dáme k tomu přílohu. Naopak to budou jídla, která budou kuchaři klasicky připravovat až po objednání, takže je ani nebudeme servírovat obratem,“ popisuje Korcsmáros. Podoba jídelního lístku se ještě dolaďuje, k mání ale má být třeba kachna na vafli, roast beef na chlebu nebo guláš z ossobuca.
I na Jiřího z Poděbrad ale budou mít své místo štamgasti. Tým Automatu pro ně nechal vytvořit speciální stůl, který bude navazovat na výčep a vznikl z víka velkého dřevěného pivního sudu od Plzeňského Prazdroje. „Je to takový náš hold bednářskému řemeslu a Plzni. Sice nemáme žádnou oficiální spolupráci, ale to, co jejich bednáři umí, je neskutečné a stejně tak je plzeňské pivo to nejznámější ve světě,“ říká Matuška. Na stole, který vypadá jako velmi masivní lavice a k němuž se vejde zhruba osm lidí, je dobře patrný i původní nápis „pilsner beer“.
Plány Adama Matušky a jeho parťáků druhým Automatem ale nekončí. Stále vyhlíží vhodné místo pro vlastní pivní bar, ke kterému chystají i jeden zajímavý bonus, o němž ale zatím nechtějí veřejně mluvit. A přemýšlí také nad vlastní restaurací, která by se zaměřila na pivní degustace. Ty si ostatně pivovar, který loni uvařil 8 000 hektolitrů piva, už zkouší ve spolupráci s restauracemi Vallmo a Výčep.
„Z našeho pohledu to jsou logické kroky. Pivní bar podle našeho gusta je v Praze jen jeden a fokus na jídlo nám zase dává velkou byznysovou logiku. Pivo máme pořád moc rádi, ale je na místě se rozkročit i jinam a zajistit si tak trochu větší stabilitu,“ uzavírá Adam Matuška.