Avast koupil populární nástroj, který odstraňuje lištu s cookies. O data se prý uživatelé bát nemusí

Už ji mnozí bereme jako nutné zlo, které ani možná tolik nevnímáme a při první návštěvě různých webů ji automaticky odklikáváme. Takzvaná cookie lišta na vás v prohlížeči vyskočí pokaždé, pokud o vás chce daný web sbírat jakákoliv data, respektive ukládat personalizační či analytické cookies. Vznikají proto nástroje, které za uživatele v prohlížeči tyto lišty automaticky odstraní a případně zaškrtnou jen takové nastavení, které je pro fungování webu potřeba. A jednu takovou službu teď koupil Avast.

Tuzemská antivirová firma, jež se v září oficiálně spojila s americkým konkurentem NortonLifeLock, učinila další akvizici, která je tentokrát z těch menších. Od chorvatského vývojáře Daniela Kladnika koupila populární rozšíření pro webové prohlížeče zvané I don’t care about cookies, jehož název je všeříkající. Když si ho nainstalujete, tak v prohlížečích jako Firefox, Chrome, Edge nebo Opera na vás už cookie lišty nebudou vyskakovat. Rozšíření je skryje – a pokud je to pro správné fungování daného webu potřeba, příslušné zásady přijme.

O tom, že jde o populární nástroj, svědčí počty uživatelů. Ve Firefoxu jej využívá téměř 300 tisíc lidí, internetový obchod Chrome hlásí přes 900 tisíc uživatelů, v prohlížeči Edge od Microsoftu ho používá více než 100 tisíc lidí a v Opeře je uvedeno přes 600 tisíc stažení. Rozšíření lze navíc využívat i v dalších aplikacích, takže by se mohly počty uživatelů pohybovat řádově kolem dvou milionů. Patrně i proto tento nástroj zaujal Avast, který se ho rozhodl koupit. Daniel Kladnik vyvíjel I don’t care about cookies deset let a pracovat na něm má i nadále.

„Avast mi nabídl, že projekt převezme, abychom si mohli vzájemně pomáhat při vytváření ještě lepších produktů. A já jsem se rozhodl nabídku přijmout,“ uvedl na webu Kladnik s tím, že je nyní celá služba součástí rodiny Avast. „Na projektu budu pracovat i nadále a rozšíření bude i nadále volně k použití. K jeho udržení v chodu už samozřejmě nejsou potřeba dary. Všem dárcům, překladatelům a všem ostatním, kteří ho v průběhu let pomáhali udržet při životě, patří velké díky,“ dodal chorvatský vývojář.

Foto: CzechCrunch Populární rozšíření automaticky skryje cookie lišty

Avast odmítl prozradit finanční detaily celé transakce. Pro CzechCrunch alespoň jeho zástupci vysvětlili své záměry: „V Avastu pracujeme na tom, aby se uživatelé po internetu mohli pohybovat bezpečně, svobodně a pohodlně. Víme, že mnoho uživatelů webové cookies obtěžují a často lidé dokonce přesně neví, k čemu slouží a jak je upravit. Projekt I don’t care about cookies brání webům v jakémkoli obtěžování uživatele tím, že blokuje nebo skrývá vyskakovací cookies lišty. A pokud je to pro správné fungování webové stránky potřeba, automaticky je za uživatele přijme.“

V současné době prý Avast nemá žádné konkrétní plány na implementaci tohoto projektu v rámci svých dalších produktů. „Vydali jsme však beta verzi našeho rozšíření prohlížeče Avast Online Security and Privacy, která poskytuje funkci správy souhlasu se soubory cookies,“ doplnili zástupci Avastu. Akvizici velkým antivirovým hráčem ovšem nese nelibě mnoho uživatelů tohoto populárního rozšíření.

V diskuzích v jednotlivých obchodech prohlížečů i na sociálních sítích začali debatovat o tom, zda nehrozí, že Avast tento nástroj jako některé jiné v minulosti začne využívat pro získávání či prodej dat o uživatelích. Jedna z největších kauz v tomto ohledu se týkala dceřiné společnosti Jumpshot, kterou Avast před více než dvěma lety ve chvíli, kdy se provalilo, že v rámci ní prodával data uživatelů, de facto přes noc uzavřel. V případě rozšíření I don’t care about cookies se ale prý uživatelé nemají ničeho takového obávat.

„Toto rozšíření neshromažďuje žádné údaje a žádná data uživatelů nejsou ani prodávána. V tuto chvíli také nemáme v plánu měnit způsob fungování tohoto rozšíření. Akvizice byla plánována ještě před sloučením Avastu se společností NortonLifeLock,“ dodali pro CzechCrunch zástupci Avastu. Naposledy tuzemská antivirová firma vyrazila na nákupy v březnu, kdy pohltila kanadskou společnost zaměřující se na digitální identitu. Koncem loňského roku koupila americký startup, který provozuje digitální peněženku pro ochranu osobních dat.