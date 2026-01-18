Avatar korunoval novou nejvýdělečnější herečku všech dob. Překvapí i další herci v pořadí
Avatar: Oheň a popel pomohl představitelce Neytiri na vrchol žebříčku hereček a herců, jejichž filmy utržily nejvíc v historii. Koho byste čekali dál?
Zoe Saldaña je jméno, které v Hollywoodu nemá zdaleka takový zvuk jako Angelina Jolie, Tom Cruise, Scarlett Johansson nebo Brad Pitt. Všechny z nich ale s nemalým náskokem předčila v tom, jak úspěšné jsou filmy, kde hrála jednu z hlavních rolí, a teď se stala nejvýdělečnější herečkou všech dob. Přitom je dost možné, že by takové mety nedosáhla, kdyby měla jen trochu jiná chodidla.
Právě to se v době, kdy dospívala, stalo prý hlavním důvodem, proč se nevydala na dráhu baletky. „Začala jsem v jedenácti, ale k tanci na špičkách jsem se dostala až ve čtrnácti a bylo to docela špatné. Přiznat, že na to nemáte chodidla, vyžaduje velkou odvahu,“ řekla v nedávném rozhovoru pro W Magazine. Od baletu se přitom dostala k herectví a právě díky kombinaci fyzického a emočního projevu si ji režisér James Cameron vybral pro ztvárnění jedné z hlavních postav v sérii Avatar.
Ta je také hlavním důvodem, proč Zoe Saldaña po uvedení třetího filmu s podtitulem Oheň a popel poskočila na první příčku nejvýdělečnějších hereček a herců. Podle výpočtů databáze The Numbers všechny tituly, v nichž se objevila, dosud utržily 15,47 miliardy dolarů, tedy asi 324 miliard korun. Nejvíce přispěla Cameronova velkolepá sci-fi trilogie, jejíž příjmy z kin zatím dosáhly 6,48 miliardy dolarů.
Saldaña ale měla prominentní roli i v marvelovkách coby mimozemšťanka Gamora – když sečteme tržby Avengers: Endgame a Infinity War a trilogie Strážců galaxie, dostaneme dalších 7,24 miliardy. A samozřejmě nesmíme zapomínat na Star Trek, kde americká herečka ztvárnila Uhuru, členku posádky vesmírné lodi Enterprise. Ostatní filmy, kde se objevila, utržily pod 200 milionů dolarů a většina z nich pod 100.
Herečka, která před kamerou poprvé stanula v epizodní roli seriálu Zákon a pořádek v roce 1999 a na velké plátno zamířila o rok později ve filmu Tanec s vášní, ve videu na Instagramu za svůj úspěch poděkovala tvůrcům, s jejichž pomocí se dostala tam, kde je dnes. Hlavní slovo přitom patřilo Jamesi Cameronovi: „Děkuju mu za to, že věřil mému potenciálu, že ve mně viděl něco, co jsem v sobě někdy neviděla ani já sama, a za to, že mě vždy motivuje dát do toho všechno. Tvoje víra, vedení a vize formují nejen tyhle filmy, ale i mě jako umělkyni.“
Desítka hereček a herců ve filmech s nejvyššími tržbami:
- Zoe Saldaña (15,47 miliardy dolarů)
- Scarlett Johansson (15,4 miliardy dolarů)
- Samuel L. Jackson (14,6 miliardy dolarů)
- Robert Downey Jr. (14, 3 miliardy dolarů)
- Chris Pratt (14,1 miliardy dolarů)
- Tom Cruise (12,7 miliardy dolarů)
- Chris Hemsworth (12,2 miliardy dolarů)
- Vin Diesel (12 miliard dolarů)
- Chris Evans (11,49 miliardy dolarů)
- Dwayne Johnson (11,46 miliardy dolarů)
Práce na Avatarech byla díky technologii performance capture vždy velmi specifická, jelikož Cameronovi nejde jen o zachycení pohybů těl herců, ale i detailů tváří. Tvůrci digitálních vizuálních efektů je pak přesně převádějí do jemné mimiky velkých modrých mimozemšťanů tak, aby působili po emocionální stránce autenticky. I proto vypadají příběhy ze vzdáleného fiktivního světa přesvědčivěji než většina ostatní produkce s digitálními postavami.
Úspěch Zoe Saldaña ale stojí také na Marvelu a totéž platí pro většinu herců a hereček z první desítky nejvýdělečnějších. Dosavadní rekordmanka Scarlett Johansson a také Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Chris Hemsworth a Chris Evans – z nich všech se staly symboly moderních blockbusterů díky superhrdinským filmům, a to i když většina z nich vyšla před více než pěti lety. Přestože se produkci Marvelu v poslední době nedaří, jeho historická dominance nad globálními příjmy kinematografie je pořád neotřesitelná.
V první desítce nejúspěšnějších herců je ale pořád pár dalších jmen, která netěžila jen ze spojení s komiksy. Tom Cruise na šestém místě je vlastně jediným člověkem na seznamu, jenž dokáže diváky spolehlivě přitáhnout do kin jen svou osobností. Ve své filmografii má celou řadu titulů s globálními příjmy nad 200 milionů dolarů, všem ale dominuje akční série Mission: Impossible. Ta díky osmi dílům utržila 4,74 miliardy dolarů. Největším hitem Cruisovy kariéry je ovšem Top Gun: Maverick, dnes patnáctý nejvýdělečnější film všech dob.
Vina Diesela si se statusem filmové hvězdy spojí asi málokdo, hlavní role ve franšíze Rychle a zběsile mu ale vynesla obrovské peníze. Je to osmá nejvýdělečnější filmová série vůbec s kombinovanými příjmy přes 7 miliard dolarů. Diesel nicméně za místo na tomto žebříčku vděčí i Marvelu – přesněji větě „Já jsem Groot“, kterou při tvorbě trilogie Strážců galaxie a dalších marvelovek řekl v různých jazycích více než tisíckrát.
Desítku nejúspěšnějších herců uzavírá Dwayne Johnson, jenž má v portfoliu čtyři filmy s více než miliardovými příjmy (Zootropolis 2, Rychle a zběsile 7, Rychle a zběsile 8 a Odvážná Vaiana 2) a jeden těsně pod touto hranicí (Jumanji: Vítejte v džungli). Snímky s The Rockem typicky vynášejí velké peníze, ale většinou to nebývá ani tak díky jeho obsazení jako spíš divácky atraktivním námětům. Jeho první výraznější pokus natočit seriózní drama a předvést svoje herecké schopnosti Mlátička skončil jako propadák s kinotržbami 21 milionů dolarů při padesátimilionovém rozpočtu.