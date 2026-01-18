Entertainment –  – 3 min čtení

Avatar korunoval novou nejvýdělečnější herečku všech dob. Překvapí i další herci v pořadí

Avatar: Oheň a popel pomohl představitelce Neytiri na vrchol žebříčku hereček a herců, jejichž filmy utržily nejvíc v historii. Koho byste čekali dál?

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

AVATAR: FIRE AND ASH
Foto: Falcon
Zoe Saldaña jako Neytiri, jedna z hrdinek série Avatar
0Zobrazit komentáře

Zoe Saldaña je jméno, které v Hollywoodu nemá zdaleka takový zvuk jako Angelina Jolie, Tom Cruise, Scarlett Johansson nebo Brad Pitt. Všechny z nich ale s nemalým náskokem předčila v tom, jak úspěšné jsou filmy, kde hrála jednu z hlavních rolí, a teď se stala nejvýdělečnější herečkou všech dob. Přitom je dost možné, že by takové mety nedosáhla, kdyby měla jen trochu jiná chodidla.

Právě to se v době, kdy dospívala, stalo prý hlavním důvodem, proč se nevydala na dráhu baletky. „Začala jsem v jedenácti, ale k tanci na špičkách jsem se dostala až ve čtrnácti a bylo to docela špatné. Přiznat, že na to nemáte chodidla, vyžaduje velkou odvahu,“ řekla v nedávném rozhovoru pro W Magazine. Od baletu se přitom dostala k herectví a právě díky kombinaci fyzického a emočního projevu si ji režisér James Cameron vybral pro ztvárnění jedné z hlavních postav v sérii Avatar.

Ta je také hlavním důvodem, proč Zoe Saldaña po uvedení třetího filmu s podtitulem Oheň a popel poskočila na první příčku nejvýdělečnějších hereček a herců. Podle výpočtů databáze The Numbers všechny tituly, v nichž se objevila, dosud utržily 15,47 miliardy dolarů, tedy asi 324 miliard korun. Nejvíce přispěla Cameronova velkolepá sci-fi trilogie, jejíž příjmy z kin zatím dosáhly 6,48 miliardy dolarů.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Saldaña ale měla prominentní roli i v marvelovkách coby mimozemšťanka Gamora – když sečteme tržby Avengers: Endgame a Infinity War a trilogie Strážců galaxie, dostaneme dalších 7,24 miliardy. A samozřejmě nesmíme zapomínat na Star Trek, kde americká herečka ztvárnila Uhuru, členku posádky vesmírné lodi Enterprise. Ostatní filmy, kde se objevila, utržily pod 200 milionů dolarů a většina z nich pod 100.

Herečka, která před kamerou poprvé stanula v epizodní roli seriálu Zákon a pořádek v roce 1999 a na velké plátno zamířila o rok později ve filmu Tanec s vášní, ve videu na Instagramu za svůj úspěch poděkovala tvůrcům, s jejichž pomocí se dostala tam, kde je dnes. Hlavní slovo přitom patřilo Jamesi Cameronovi: „Děkuju mu za to, že věřil mému potenciálu, že ve mně viděl něco, co jsem v sobě někdy neviděla ani já sama, a za to, že mě vždy motivuje dát do toho všechno. Tvoje víra, vedení a vize formují nejen tyhle filmy, ale i mě jako umělkyni.“

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3
Foto: Falcon
Zoe Saldaña ve filmu Strážci Galaxie: Volume 3

Desítka hereček a herců ve filmech s nejvyššími tržbami:

  1. Zoe Saldaña (15,47 miliardy dolarů)
  2. Scarlett Johansson (15,4 miliardy dolarů)
  3. Samuel L. Jackson (14,6 miliardy dolarů)
  4. Robert Downey Jr. (14, 3 miliardy dolarů)
  5. Chris Pratt (14,1 miliardy dolarů)
  6. Tom Cruise (12,7 miliardy dolarů)
  7. Chris Hemsworth (12,2 miliardy dolarů)
  8. Vin Diesel (12 miliard dolarů)
  9. Chris Evans (11,49 miliardy dolarů)
  10. Dwayne Johnson (11,46 miliardy dolarů)

Práce na Avatarech byla díky technologii performance capture vždy velmi specifická, jelikož Cameronovi nejde jen o zachycení pohybů těl herců, ale i detailů tváří. Tvůrci digitálních vizuálních efektů je pak přesně převádějí do jemné mimiky velkých modrých mimozemšťanů tak, aby působili po emocionální stránce autenticky. I proto vypadají příběhy ze vzdáleného fiktivního světa přesvědčivěji než většina ostatní produkce s digitálními postavami.

Úspěch Zoe Saldaña ale stojí také na Marvelu a totéž platí pro většinu herců a hereček z první desítky nejvýdělečnějších. Dosavadní rekordmanka Scarlett Johansson a také Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Chris Hemsworth a Chris Evans – z nich všech se staly symboly moderních blockbusterů díky superhrdinským filmům, a to i když většina z nich vyšla před více než pěti lety. Přestože se produkci Marvelu v poslední době nedaří, jeho historická dominance nad globálními příjmy kinematografie je pořád neotřesitelná.

top-gun-maverick-tom-cruise-paramount-copy
Foto: CinemArt
Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick

V první desítce nejúspěšnějších herců je ale pořád pár dalších jmen, která netěžila jen ze spojení s komiksy. Tom Cruise na šestém místě je vlastně jediným člověkem na seznamu, jenž dokáže diváky spolehlivě přitáhnout do kin jen svou osobností. Ve své filmografii má celou řadu titulů s globálními příjmy nad 200 milionů dolarů, všem ale dominuje akční série Mission: Impossible. Ta díky osmi dílům utržila 4,74 miliardy dolarů. Největším hitem Cruisovy kariéry je ovšem Top Gun: Maverick, dnes patnáctý nejvýdělečnější film všech dob.

Vina Diesela si se statusem filmové hvězdy spojí asi málokdo, hlavní role ve franšíze Rychle a zběsile mu ale vynesla obrovské peníze. Je to osmá nejvýdělečnější filmová série vůbec s kombinovanými příjmy přes 7 miliard dolarů. Diesel nicméně za místo na tomto žebříčku vděčí i Marvelu – přesněji větě „Já jsem Groot“, kterou při tvorbě trilogie Strážců galaxie a dalších marvelovek řekl v různých jazycích více než tisíckrát.

Desítku nejúspěšnějších herců uzavírá Dwayne Johnson, jenž má v portfoliu čtyři filmy s více než miliardovými příjmy (Zootropolis 2, Rychle a zběsile 7, Rychle a zběsile 8 a Odvážná Vaiana 2) a jeden těsně pod touto hranicí (Jumanji: Vítejte v džungli). Snímky s The Rockem typicky vynášejí velké peníze, ale většinou to nebývá ani tak díky jeho obsazení jako spíš divácky atraktivním námětům. Jeho první výraznější pokus natočit seriózní drama a předvést svoje herecké schopnosti Mlátička skončil jako propadák s kinotržbami 21 milionů dolarů při padesátimilionovém rozpočtu.

Související témata:Dwayne JohnsonRobert Downey Jr.Tom CruiseChris EvansChris HemsworthScarlett JohanssonZoe Saldaña
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence

  2. 2

    filip-sajler

    Za stamiliony prodali síť kantýn, teď chtějí šéfkuchař Filip Sajler a Hopi postavit ještě větší byznys

  3. 3

    yatsenko-storonsky-revolut

    Z pár milionů dolarů udělali miliardy. První investoři Revolutu si odnáší pohádkové zhodnocení

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    michal-strnad3

    Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu

  3. 3

    marsalek-1

    Žije tu 150 lidí a končí silnice. Josef Maršálek ukazuje, že i na takovém místě jde mít žádanou pekárnu