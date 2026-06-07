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Co prozradila výroční zpráva PPF a proč zajít na nový film od Spielberga? Přinášíme to nejlepší z týdne

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Pavlína NouzováPavlína Nouzová

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Foto: CinemArt / Libor Fojtík / Výroční zpráva PPF
Herečka Emily Blunt, Jakub Nešetřil a Renáta Kellnerová
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Další týden utekl jako voda a my vám opět přinášíme pravidelný přehled toho nejdůležitějšího, co se kolem nás událo. Tak například jsme na CzechCrunchi psali o výroční zprávě PPF za rok 2025 nebo jsme vám přinesli video o fenoménu jménem Warhammer. Česko také začíná žít přípravami na blížící se fotbalové mistrovství, kam se naše reprezentace probojovala po dlouhých 20 letech, a do kin se blíží nový film Stevena Spielberga. To všechno najdete v našem newsletteru Weekly.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🪖 Na Česko zaútočili plastoví vojáci za miliardy korun. Bojují s nimi i tvůrci Kingdom Come

⚔️ Lepší než Thor od Marvelu. Do kin míří bláznivá akce, která odstartuje letní filmovou sezónu ve velkém stylu

👽 Česko zasáhne mimozemská invaze od mistra sci-fi. Tajemní vetřelci už jsou mezi námi

🤖 Americký jednorožec Filevine loni spolknul startup s českou stopou. Teď v Praze otevřel nový AI hub

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