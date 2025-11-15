Bál se o své dcery během střelby na fakultě. Tak vymyslel aplikaci, která rychle a potichu přivolá pomoc
Po Záchrance je tady nová bezpečnostní aplikace Maják. Je zdarma a umožňuje si během nebezpečné situace tiše chatovat s policií.
I přes všechny mnemotechnické pomůcky, které se nám od dětství vtloukají do hlavy, je během krizové situace snadné zpanikařit a zapomenout na čísla i postupy. Před několika lety proto vznikla aplikace Záchranka, která slouží ke snadnému přivolání zdravotníků. Nyní bezpečnostní experti Roman Brunik a Tomáš Vlach vydali aplikaci s názvem Maják, která má pomoci i přímo během nebezpečné situace – a třeba usnadnit přivolání policie.
„Potřeba mít takovou aplikaci se mi naplno ukázala během tragických událostí na Filozofické fakultě v Praze. Někde v té oblasti se tehdy pohybovaly mé dvě dcery a já se s nimi v daný moment nemohl spojit,“ popisuje hlavní iniciátor SOS aplikace Roman Brunik. Jeho dcery se nakonec přímo na Filozofické fakultě nenacházely, mezi oběťmi střelce však byla dcera jeho bývalého kolegy.
Krátce před střelbou v prosinci 2023 Brunik odešel z předchozího zaměstnání, kde působil osm let. Plánoval totiž rozjezd vlastní firmy, která měla využívat umělou inteligenci pro průmyslové účely. Den nato už ale bylo všechno jinak. „Dlouho jsem přemýšlel o tom, co se stalo, jak a proč. O tom, jak blízko to bylo mé rodině, jak moc to zasáhlo okruh mých blízkých a známých. Zda se dalo udělat něco lépe,“ vzpomíná Brunik.
Rozhodl se proto využít svou více než třicetiletou praxi bezpečnostního poradce a společně s dalšími odborníky vytvořit nástroj, který by sám v krizové situaci ocenil – aplikaci Maják. „Tichý chat s policií a sdílení polohy byly logicky první funkce, které aplikace musela mít. Další se postupně přidávaly až do dnešní podoby, která představuje komplexní nástroj pro krizové situace a prevenci,“ popisuje Brunik.
Aplikace Maják, která funguje na mobilních telefonech s operačními systémy Android i iOS, je zdarma a má několik hlavních funkcí. Ta nejdůležitější z nich jsou čtyři velká tlačítka umožňující volání na všechny záchranné složky. Pro případy, kdy není možné mluvit, umožňuje také takzvaný tichý chat s policií, během kterého telefon vygeneruje souřadnice aktuální polohy. Stejně tak je možné odeslat zprávu s žádostí o pomoc svým blízkým, i v tomto případě pak obsahuje polohové údaje.
K tomu Maják obsahuje rady a návody pro nebezpečné situace, které jsou rozdělené podle hrozeb nebo věku do kategorií jako aktivní hrozba, první pomoc, děti, senioři a podobně. Aplikace poskytuje kontakty i na pohotovostní služby, psychologickou nebo psychiatrickou pomoc a další úřady podle zvoleného kraje.
Skrz aplikaci také mohou uživatelům chodit upozornění a varování v reálném čase. Ať už jde o výstrahu před živelnou katastrofou, nebo například hlášení o hledaných či ohrožených osobách včetně jejich fotografií.
Na vzniku aplikace, kterou zaštiťuje Brunikův nový projekt DESA, se kromě dalšího bezpečnostního experta Tomáše Vlacha podílel tým odborníků z oblasti bezpečnosti, krizové komunikace, první pomoci a psychologické intervence. DESA pak v rámci svého působení poskytuje českým školám, institucím i soukromým subjektům podporu v oblasti bezpečnosti od bezpečnostních auditů přes systém řízení rizik až po sledování bezpečnostních projektů.