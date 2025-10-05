Barokní skvost, kde měl spočinout český upír. Santiniho tajemný hřbitov ve tvaru lebky znovu ožil
Cesta na Vysočinu může skrývat nečekaný zážitek – Santiniho barokní hřbitov ve tvaru lebky. Tajemná stavba po 300 letech znovu ožívá díky rekonstrukci.
Barokní Dolní hřbitov ve Žďáře nad Sázavou patří mezi první díla legendárního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela na žďárském panství. Vznikl v roce 1709 z iniciativy opata Václava Vejmluvy, který se obával morové epidemie. Mor nakonec město minul, takže hřbitov začal sloužit až později. Po čtyřech letech intenzivní práce byla v říjnu 2025 dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce za více než 4,4 milionu korun. Na projektu se podílely kromě profesionálů i místní dobrovolníci a zahraniční podporovatelé.
Santini původně navrhl hřbitov na půdorysu sférického trojúhelníku se třemi eliptickými kaplemi symbolizujícími Nejsvětější Trojici. V roce 1755 však byla přistavěna čtvrtá kaple, čímž se původní geometrická koncepce změnila a půdorys začal připomínat lidskou lebku. Pozorný návštěvník si může všimnout původního trojúhelníkového tvaru díky značení na fasádách a kamenným liniím v trávě.
Santini nebyl jen mistrem sakrální symboliky, ve žďárském klášteře navrhl i hospodářské stavby jako dvůr Lyra s půdorysem hudebního nástroje či špitál s křížovým půdorysem. Dolní hřbitov je dnes přístupný v letních měsících, návštěvníci si mohou prohlédnout nejen architekturu, ale i historické kříže a originály barokních soch.
K atmosféře místa přispívá i pověst o českém upírovi. Podle legendy zde byl v roce 1817 pohřben krutý správce Alois Ulrich, který měl po smrti terorizovat okolí jako nemrtvý. Místní ho prý spatřovali putovat po městě, a když nechali otevřít jeho hrob a našli tělo bez známek rozkladu, uvěřili, že je upírem.