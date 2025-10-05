Architektura –  – 1 min čtení

Barokní skvost, kde měl spočinout český upír. Santiniho tajemný hřbitov ve tvaru lebky znovu ožil

Cesta na Vysočinu může skrývat nečekaný zážitek – Santiniho barokní hřbitov ve tvaru lebky. Tajemná stavba po 300 letech znovu ožívá díky rekonstrukci.

Foto: Koruna Vysočiny

Barokní Dolní hřbitov ve Žďáře nad Sázavou patří mezi první díla legendárního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela na žďárském panství. Vznikl v roce 1709 z iniciativy opata Václava Vejmluvy, který se obával morové epidemie. Mor nakonec město minul, takže hřbitov začal sloužit až později. Po čtyřech letech intenzivní práce byla v říjnu 2025 dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce za více než 4,4 milionu korun. Na projektu se podílely kromě profesionálů i místní dobrovolníci a zahraniční podporovatelé.

Santini původně navrhl hřbitov na půdorysu sférického trojúhelníku se třemi eliptickými kaplemi symbolizujícími Nejsvětější Trojici. V roce 1755 však byla přistavěna čtvrtá kaple, čímž se původní geometrická koncepce změnila a půdorys začal připomínat lidskou lebku. Pozorný návštěvník si může všimnout původního trojúhelníkového tvaru díky značení na fasádách a kamenným liniím v trávě.

Santini nebyl jen mistrem sakrální symboliky, ve žďárském klášteře navrhl i hospodářské stavby jako dvůr Lyra s půdorysem hudebního nástroje či špitál s křížovým půdorysem. Dolní hřbitov je dnes přístupný v letních měsících, návštěvníci si mohou prohlédnout nejen architekturu, ale i historické kříže a originály barokních soch.

K atmosféře místa přispívá i pověst o českém upírovi. Podle legendy zde byl v roce 1817 pohřben krutý správce Alois Ulrich, který měl po smrti terorizovat okolí jako nemrtvý. Místní ho prý spatřovali putovat po městě, a když nechali otevřít jeho hrob a našli tělo bez známek rozkladu, uvěřili, že je upírem.

