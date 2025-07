Barvy a umění, kam se podíváš. Byt v centru Prahy po rekonstrukci připomíná soukromou galerii

Uložit 0

Umění sbírali už před tím, takže do nového domova vstupovali se slušnou sbírkou. Byt na Novém Městě, který prošel rekonstrukcí, se pro ni přímo nabízel, navíc postupně přibývaly další a další autorské kousky. Byt proto působí jako malá soukromá galerie, která dává umění vyniknout na pozadí barev.

Rekonstrukci 137 metrů čtverečních velkého bytu dala tříčlenná rodina na starosti architektce Heleně Ballošové ze studia Apostrof architekti. Ta to vzala od podlahy. Odstranili se nevhodné zásahy z devadesátých let a do popředí znovu vystoupil historický charakter místa. Ten se zároveň přizpůsobil současnému rodinnému životu.

„Přáli jsme si vytvořit prostor, který bude vizuálně působivý a zároveň přirozený pro každodenní život. Helena Ballošová dokázala naši původní představu citlivě rozvinout a smysluplně doplnit o prvky, bez nichž si už náš život nedokážeme představit,“ uvádějí majitelé bytu.

Mezi těmi prvky je mimo jiné právě umění. Ve sbírce má rodina sklo a sběratelské kousky od sklářského výtvarníka Františka Jungvirta. Je tu od něj například žlutá váza z kolekce Garden Basic, matná váza inspirovaná jarními květinami nebo váza z kolekce Black/White.

Jsou tu ale i další výtvory, často jde o současné umělce. V bytě je možné narazit na dílo Evy Pelechové, která se věnuje keramice a porcelánu, je tu také umění od Davida Krňanského, který maluje geometrické obrazy, dále malba Matyáše Maláče nebo Stanislava Ondruše. Zastoupená je i designérka Shynar Kaliyevy, umělkyně VuTru, která se věnuje keramice, nebo studio Tititi, tedy značka, která se od roku 2019 zabývá současným designem pro děti.

Architektka pak pro byt s vysokými stropy zvolila syté barvy, které přechází z pokoje do pokoje. Zároveň dodávají domovu na útulnosti. Středem prostoru dvoupatrového bytu prochází zelené schodiště s dřevěnými nášlapy, v obývacím pokoji jsou růžové závěsy, které volně navazují na bílo-růžovou kuchyňskou linku. Směrem k ložnici se pak prostor uklidňuje a převažují tlumené tóny, které ale doplňují výrazné designové detaily. Chodba prostor rozsvěcuje díky výrazně žluté malbě.

V patře se nachází dva pokoje, z nichž jeden je dětský. Oba propojuje skříň v královsky modré. Nachází se tu také koupelna, samostatné WC a chodba s obrazy a oranžovým světlem, která se stala výstavní galerií a zároveň zázemím pro úložné prostory a spotřebiče.

Nábytek v celém prostoru je vintage a pochází ze čtyřicátých a padesátých let. Barva se tak objevuje i na jednotlivých solitérech ve vybavení, stejně jako v samotném umění.

Součástí rekonstrukce bylo nejen zpevnění stropních trámů, ale například také instalace moderního vybavení, jako je například vzduchotechnika. „Zadání bylo od počátku jednoznačné. Vytvořit domov, který bude zrcadlit osobnost jeho obyvatel. Úpravy interiéru jsem proto navrhovala tak, aby byl prostor nejen příjemný, ale také zůstal otevřený, proměnlivý a připravený se s jednotlivými členy dál vyvíjet,“ popisuje architektka.