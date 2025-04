Basket, tenisky i tequila. Nejbohatší sportovec světa nehraje už 22 let, přesto vydělává nejvíc ze všech

Uložit 0

Americký portál Sportico zveřejnil aktuální přehled nejlépe vydělávajících sportovců všech dob. Počítá nejen platy a prémie během kariéry, ale i příjmy z reklam, značek, investic a licencí. Do přehledu se dostali golfisté, boxeři, tenisté i fotbalisté, ale na úplné špičce je jméno, které sportovně patří už do historie. Jde o legendárního basketbalistu Michaela Jordana.

Jordan se v 80. letech minulého století stal jedním z dominantních hráčů NBA. Získal šest titulů, pětkrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy a zapsal si čtrnáct účastí a mnohými je považován za nejlepšího basketbalistu všech dob. Ale to, co z něj udělalo člověka, který vydělává stovky milionů dolarů ročně ještě dnes, byl způsob, jakým se dokázal zapsat do kultury mimo sport.

Klíčovým momentem pro celý Jordanův byznysový příběh bylo jeho spojení se značkou Nike. V roce 1984, kdy byl jako nováček draftován do NBA, mu firma nabídla pětiletý kontrakt na vytvoření vlastní řady bot – s ročním garantovaným výdělkem 500 tisíc dolarů a procenty z každého prodaného páru. V kontextu tehdejšího trhu šlo o revoluční krok: sportovci běžně jen nosili boty značek, ale neměli vlastní produktové linie ani podíl na tržbách.

Foto: Sportico / CzechCrunch Nejlépe vydělávající sportovci všech dob podle Sportico

První model Air Jordan I vyšel v roce 1985 a okamžitě se stal hitem i díky tomu, že NBA jeho nošení hráčům na palubovce zakázala. Nike stopku využila jako reklamu a za první rok prodala boty za více než 100 milionů dolarů. Od té doby se značka rozrostla do globálního impéria.

V roce 2024 vygenerovala značka Jordan tržby sedm miliard dolarů (153 miliard korun) – a sám Michael Jordan z nich dostal podíl, který mu zajistil roční příjem okolo 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun). To je víc, než si vydělal jakýkoliv jiný sportovec na světě. Včetně fotbalisty Cristiana Ronalda, jehož výdělky převážně z platu za hraní v saúdskoarabské lize a sponzoringu činily 260 milionů dolarů a v žebříčku Sportico se umístil třetí.

Co je ale podstatné: Jordan vybudoval systém, ve kterém mu značka generuje příjmy, aniž by musel být fyzicky aktivní nebo jakkoliv činný. A tenhle systém rozšířil dál. Koupil třeba basketbalový tým NBA Charlotte Hornets, který později v roce 2023 prodal při zhodnocení přibližně 3 miliardy dolarů – tedy za více než desetinásobek původní ceny.

Slavný basketbalista také vlastní tým závodící v rámci Nascar 23XI Racing, investoval do sportovní platformy DraftKings, do luxusní tequily Cincoro i do startupů, které propojují sport a technologie. Dnes podle žebříčku webu Sportico, jenž se soustředí na sportovní byznys, činí Jordanovy celkové kariérní příjmy 4,15 miliardy dolarů, pokud započítáme inflaci, což je v korunách zhruba 91 miliard korun.

Na druhém místě žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců všech dob je neméně slavný golfista Tiger Woods, proti Jordanovi však inkasoval o více než miliardu dolarů méně, přesněji 2,79 miliardy dolarů (61 miliard korun). Třetí fotbalista Cristiano Ronaldo si dosud přišel na 2,23 miliardy dolarů (49 miliard korun). Čtvrtý je další basketbalista Lebron James (1,88 miliardy dolarů, 41 miliard korun) a pátý je fotbalista Lionel Messi (1,85 miliardy dolarů, 41 miliard korun).

Na rozdíl od Michaela Jordana jsou přitom všichni čtyři sportovci za ním stále aktivní. Sám Jordan si přitom během své kariéry v NBA na hráčských kontraktech vydělal „jen“ 93 milionů dolarů. Mnohem větší příjmy mu vynesl byznys kolem. Tenisky Air Jordan navíc nikdy neomrzely. Jeho značka zůstává relevantní – teenageři, módní nadšenci i fanoušci retro stylu ji nosí stejně jako v 90. letech.