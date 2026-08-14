Baťa obouval i náklaďáky, výrobou pneumatik položil základ značky Barum. Na její počest startuje 55. rally
Ve Zlíně startuje 55. Barum Rally. Závod připomíná sto let tradice motorsportu, u jejíhož zrodu stál Tomáš Baťa i jeho pneumatiky.
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Existují města, která mají svůj stálý letní rituál. Pro Karlovy Vary to je filmový festival, pro Zlín zase srpnový svátek rychlosti. Na tři dny se tu totiž malebné údolí Dřevnice mění v evropskou metropoli automobilového sportu.
Od 14. do 16. srpna 2026 se tu koná 55. ročník mezinárodní automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Závod, který je již dvaačtyřicet let neoddělitelnou součástí prestižního seriálu FIA Mistrovství Evropy v rallye (ERC), přináší do regionu výjimečnou atmosféru. Letošní ročník ale tentokrát znamená víc než jenom další boj o sekundy. Připomíná přesně 100 let od chvíle, kdy byla ve Zlíně založena tradice motorsportu. A i u jejího zrodu na jaře 1926 stál podnikatel a vizionář Tomáš Baťa.
Ve Zlíně se tehdy pod jeho záštitou konal takzvaný První motoristický turnaj, soutěž v obratnosti pro řidiče automobilů a motocyklů. Baťa byl velkým propagátorem automobilismu, sám v té době předsedal Automobilovému klubu pro Moravu a Slezsko a motorizaci vnímal jako nezbytný prvek moderního byznysu.
Opravdový zlom ale přišel o šest let později, v roce 1932. Baťův koncern tehdy potřeboval masivně rozvážet obuv ze Zlína do prodejen po celém Československu i za hranice. Dovážené pneumatiky pro nákladní vozy však podnikatel vyhodnotil jako nevhodné s tím, že zbytečně prodražovaly logistiku. A rozhodl se pro typicky přímočaré řešení: začít vyrábět pneumatiky vlastní.
Přestože téhož roku Tomáš Baťa tragicky zahynul při letecké nehodě, gumárenskou výrobu naplno rozjel jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. Pneumatiky se značkou Baťa stály zhruba třetinu ceny těch dovážených a během krátké doby dokázaly srazit dovoz zahraničních pneumatik do Československa o 90 procent. Čímž na domácím trhu způsobily obrovskou revoluci.
Vznik značky Barum: Když jméno Baťa nesmělo na trh
Zásadní proměna přišla po druhé světové válce. Na základě prezidentových dekretů byly gumárenské podniky znárodněny. Poválečný stát už ale nesměl celosvětově chráněné jméno Baťa pro pneumatiky používat. Vznikla proto dohoda o sloučení prodeje a distribuce tří tehdy znárodněných společností.
Výsledkem byl dnes již zlidovělý akronym Barum. Slabika BA odkazovala na gumárenskou výrobu Zlínských závodů Baťa, RU a M připomínaly další dva gumárenské závody Ruben a Mitas. Zlínská výroba se následně přesunula do závodu v Otrokovicích a od roku 1993 je značka součástí německého koncernu Continental AG.
Věříme, že se bude jednat o divácky velmi příjemný shakedown, kolem jehož tratě se vejdou tisíce lidí.
Z testovací dráhy do evropské špičky
„Propojení pneumatik se závodní tratí bylo chytrým krokem,“ komentuje ředitel rally Jan Regner rok 1971, kdy otrokovické gumárny uspořádaly první ročník rally. „Ta vznikla jako propagační akce a zároveň jako ostrý zátěžový test pro sériově vyráběné obutí,“ dodává.
Z regionálního závodu během let vyrostla stálice evropského šampionátu a organizátoři mají dohodnuté setrvání v elitním seriálu i na další tři roky. Na tratích kolem Zlína se pravidelně potkává evropská špička s domácími hvězdami – vloni tu své dvanácté vítězství oslavil Jan Kopecký.
Pro letošek se organizátoři rozhodli upravit časovou osu, aby dopřáli posádkám po náročné přípravě více času na odpočinek. Páteční kvalifikační rychlostní zkouška a shakedown se odehrají na úseku mezi obcemi Bělov a Žlutava s cílem za místním kamenolomem.
„Věříme, že se bude jednat o divácky velmi příjemný shakedown, kolem jehož tratě se vejdou tisíce lidí,“ uvádí Jan Regner. Drobného posunu se dočká i divácky nejatraktivnější páteční večerní rychlostní závod přímo v ulicích Zlína. Trať městské zkoušky se uzavře v 16:30. V 17 hodin na ni vyjedou první vozy v rámci Barum Rally Grand Prix, v 18:30 do soutěže vstoupí účastníci Star Rally Historic a hlavní pole evropského šampionátu odstartuje okolo 20:30.
Nejlepší posádky se pak na cílové rampě před zlínskou radnicí objeví v neděli po 17. hodině. Servisní zázemí a týmová depa pak najdou posádky tradičně tam, kde se pneumatiky podrobují zkouškám nejčastěji – na zkušební dráze společnosti Continental Barum v Otrokovicích.
Na úzké propojení průmyslového dědictví a moderní motorsportovní tradice poukazuje i Nadace Tomáše Bati, která po celý letošní rok celou sérií akcí připomíná 150 let od narození zlínského průmyslníka.
„Příběh Barumky dokazuje, že baťovský odkaz na Zlínsku nestojí jen na ikonických červených cihlách a industriální architektuře. Rozhodnutí z roku 1932 vyrábět vlastní pneumatiky pro nákladní auta dalo vzniknout značce i tradici, která udržuje celý region v pohybu na nejvyšší evropské úrovni i po celém století,“ uvedla ředitelka nadace Gabriela Končitíková.