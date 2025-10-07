Během covidu z kuchyně rozběhli značku doplňků stravy. Po pěti letech překonají 100 milionů
Ani jeden ze tří zakladatelů, kteří jsou experti zdejší e-commerce scény, přitom ve firmě nepracuje na plný úvazek. Teď spouští e-shop.
Poznali se už dávno v e-commerce komunitě. Ondřej Klega a Vladimír Voda byli kolegové ve společnosti Acomware, Michal Hanáček byl z pozice provozního ředitele Pilulky jejich klientem. Postupně se z nich stali kamarádi a přemýšleli, že by společně zkusili také podnikat. „Původně jsme chtěli jen navázat na konzultace, ale touha vytvořit něco vlastního byla silnější,“ popisuje Klega, jak před pěti lety vznikla značka doplňků stravy MOVit. Její název odkazuje na jména tří zakladatelů – Michal, Ondřej, Vláďa. Ti tento byznys budují vedle svých dalších projektů, i tak ale letos překonají hranici sto milionů korun. A po úspěších teď otevírají novou zásadní etapu: produkty začali prodávat také přímým zákazníkům.
„Myšlenka, že zkusíme podnikat spolu, uzrála začátkem roku 2020 po mém odchodu z Acomware,“ vypráví pro CzechCrunch Klega. Nakonec trojice vše odklepla na chalupě u kamaráda a hned na druhý den založili oficiální s.r.o. „Bylo to přesně týden před prvním lockdownem,“ pokračuje. Všichni tři přitom v té době měli ještě své hlavní byznysy – pro Klegu to byla eRockets, pro Hanáčka Pilulka a pro Vodu společnost WaterMedia.
Idea za MOVitem byla jednoduchá – nasednout na vzrůstající trend a popularitu suplementů pro hráče a IT lidi ve stylu pilulek Madmonq. Původním plánem bylo vytvořit jeden vlajkový produkt pro globální trh, konkrétně energetický Dr. Booster. „Postupně se ale idea přetavila do širší ambice: vyrábět vlastní produkty, které budou dávat smysl pro mainstream,“ popisuje Klega.
Důvodem pro změnu strategie byla právě nastupující pandemie koronaviru, kdy na trhu začal panovat nedostatek základních doplňků stravy. MOVit tak nabídku rozšířil o další vitamíny na imunitu – například C, D3 a hořčík. „Díky tomu jsme už v září 2020 prodali první produkty velkým hráčům jako Dr. Max, Pilulka, Benu, Alza a Grizly. V době, kdy na trhu chyběl vitamín D3, jsme byli jedni z mála připravení a dokázali jsme rychle zásobit největší prodejce,“ říká Klega.
Pandemie paradoxně trojici zakladatelů uvolnila ruce, aby mohli své vznikající firmě věnovat víc času. „MOVit jsme rozjížděli jen se základním kapitálem a po večerech. Neměli jsme kancelář, tým ani rozpočet, jen chuť,“ vzpomíná Klega. První objednávky přitom balili doslova na koleně, kvůli probíhajícím lockdownům i v kuchyních nebo garážích.
Zakladatelé MOVit
Michal Hanáček, dlouholetý provozní ředitel Pilulky, přináší know-how z budování důvěry s e-shopem, na který lidé spoléhají každý den. Ondřej Klega strávil třináct let v konzultační společnosti Acomware, teď je partnerem investiční skupiny eRockets. Přešel od e-commerce do investování a stojí za růstem mnoha českých značek. Opakovaně tak dokázal strategii proměnit ve viditelné výsledky. Vladimír Voda zase vyrůstal v prostředí výroby doplňků stravy.
„Je pravdou, že nejsme úplně klasičtí zakladatelé, kteří se stoprocentně věnují své firmě. Máme více byznys aktivit, nicméně klíčové je mít silný tým – proto k nám přišli zkušení manažeři z velkých firem, například Eliška Valášková z Heureky, Ondřej Koukol z L’Oréalu nebo Kristýna Schwarz z Big4,“ komentuje Klega.
„Takto na začátku z našich domovů jsme řídili rozjezd firmy, vše po práci,“ doplňuje Klega, jenž se svými kolegy sází právě na získané zkušenosti a know-how z jiných byznysů. „Nejdeme úplně cestou pokus-omyl, i když pár přešlapů už bylo. Nicméně naše zkušenosti z jiných projektů nám výrazně pomáhají firmu posouvat. Máme v tomto docela jasno, a když můžu mluvit za všechny, tak nás to stále baví jako na začátku.“
Díky velké poptávce po doplňcích se MOVit ihned stal ziskovým a všechno, co firma vydělala, poté rovnou reinvestovala do zásob a marketingové podpory produktů ve spolupráci s obchodními partnery. Na rozdíl od mnoha dalších konkurentů totiž zakladatelé nejdřív začali produkty nabízet B2B, tedy firemním klientům. A zájem v průběhu let rostl i po skončení pandemie.
Zatímco podle čísel z oficiálních závěrek firma v prvním roce podnikání utržila čtyři miliony korun, o rok později to bylo již 29,5 milionu a za loňský rok v rozvaze svítí již suma 85 milionů. „Letos cílíme na 120 milionů, tedy zhruba čtyřicetiprocentní růst. A od začátků generujeme kladnou EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy – pozn. red.), což je pro nás zásadní,“ komentuje Klega.
Aktuálně již MOVit pokrývá celou řadu doplňků se zaměřením na imunitu, probiotika, detoxikaci, výkon, spánek, longevity, krásu i domácí mazlíčky. Online je lze zakoupit například u prodejců Dr. Max, Pilulka, Benu, Alza, Notino, zalistované jsou také ve velkodistribuci jako Phoenix, Alliance Healthcare či Pharmos. Od roku 2022 prodávají také na Slovensku a letos přes online tržiště i v Polsku a Německu.
„Naší silou je flexibilita a cit pro trendy. Od začátku míříme na mainstream a chceme lidem nabídnout skvělý poměr cena/výkon. Snažíme se mít ucelenou mozaiku – od účinnosti produktů, přes velikosti balení, design obalů až po dostupnost,“ doplňuje Klega, podle kterého je současný sortiment jenom začátkem. Firma se dívá do nových kategorii a chce propojovat zdraví s moderními technologiemi. „Věříme, že budoucnost není jen o produktech, ale o celkovém ekosystému kolem zdravého životního stylu.“
Nyní zároveň MOVit vstupuje do nové etapy a spouští i vlastní e-shop pro běžné zákazníky. Proč k tomuto kroku přistoupili až teď, pět let od vzniku firmy? „Protože všechno má svůj čas. Nechtěli jsme nic uspěchat, chtěli jsme mít připravený tým i produktové portfolio. B2C je náročné na zdroje i investice, proto jsme nejdřív vybudovali dostupnost u distributorů a partnerů. E-shop a marketplaces vnímáme jako další krok k diverzifikaci prodejních kanálů,“ dodává Klega.