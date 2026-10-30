Benioffa viděl hodinu, pak přišel McConaughey. Zakladatel Slacku líčí, jak po prodeji za 28 miliard narazil
Stewart Butterfield zažil, jak Salesforce utrácí za celebrity a škrtá cestování zaměstnanců. Poslední kapkou pro něj byl panel v Davosu.
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Než Stewart Butterfield prodal Slack softwarovému obru Salesforce, strávil s jeho zakladatelem Marcem Benioffem tváří v tvář jen zhruba hodinu. „Naše poslední schůzka skončila předčasně, protože dorazil McConaughey,“ vzpomíná spoluzakladatel komunikační platformy. Herci Matthewu McConaugheymu Salesforce za roli tváře značky údajně platí deset milionů dolarů (220 milionů korun) ročně. Butterfield to popisuje v blogu Building Slack, který píše Johnny Rodgers, jeden z prvních osmi lidí ve Slacku. Ve druhém díle líčí, jak se Slack srazil s kulturou mnohem většího majitele.
Nabídka přišla na podzim 2020 a zaskočila i většinu původního týmu. Slack byl tehdy rok na burze a jeho akcie se místo úvodních 38,5 dolaru obchodovaly kolem 22 dolarů. Salesforce nabídl 45 dolarů za kus, celou firmu tak ocenil na 27,7 miliardy dolarů (610 miliard korun) a koupil Slack v největší softwarové akvizici roku. Obchod prý přitom nechtěně nastartoval sám Butterfield. Ještě před vstupem Slacku na burzu navrhoval tehdejšímu provoznímu řediteli Salesforcu Bretu Taylorovi, aby mu prodal editor dokumentů Quip. Taylor se koncem léta 2020 ozval s opačnou nabídkou.
„Zvažovali jsme, jaké máme možnosti, a probírali alternativy ve vedení. Rychle ale bylo jasné, že nabídku přijmeme,“ říká Butterfield. Odmítnout by podle blogu mohl, jen kdyby akcionářům věrohodně ukázal, jak firmu brzy dostane nad nabízenou cenu, která odpovídala 28násobku ročních tržeb. Spoluzakladatel a technologický šéf Slacku Cal Henderson doplňuje, že krátce předtím ve vedení řešili, že je nikdy nikdo nekoupí. „Mysleli jsme, že na to nikdo nemá peníze, nebo že ti, kdo je mají, jako Google, nebudou mít zájem,“ vysvětluje.
Po dokončení obchodu v létě 2021 se Slack a jeho čtyři tisíce lidí ocitli v korporaci s osmdesáti tisíci zaměstnanci. Místo dotazu v kanálu, na který odpoví kolega, přišly na řadu tikety s automatickými odpověďmi, povinné testy v interní vzdělávací platformě Trailhead a firemní e-maily, za které Butterfield ve Slacku žertem hrozil vyhazovem. Rodgers popisuje i to, jak noví kolegové lidi ze Slacku vítali v „ohaně“. Tak Salesforce s odkazem na havajské slovo pro rodinu označuje své zaměstnance.
Butterfielda podle blogu víc než kulturní rozdíly frustrovalo, jak neefektivně Salesforce funguje. Viděl manažery schvalovat drahá vystoupení celebrit a současně škrtat cestování zaměstnanců mezi pobočkami. Viceprezidenti nabírali tisíce lidí, aby je o pár čtvrtletí později propouštěli. Každoroční setkání vedení se služebně staršími zaměstnanci na Havaji, zvané Laulima, stálo miliony dolarů. Butterfield Taylorovi i Benioffovi opakovaně navrhoval změny, podle Rodgerse ale bez odezvy.
Integrace drhla i v obchodě. Obchodníci Salesforcu, zvyklí prodávat software šéfům jednoho oddělení, Slack sami skoro nepoužívali a neuměli zákazníkům vysvětlit jeho přínos. Do metrik, podle kterých je firma hodnotila, se navíc nepočítal, takže ho neměli důvod prodávat. „Salesforce dostal Slack, ale moc ho nepoužíval, zvlášť v obchodě. Nerozuměli produktu. Prodávali tedy to, čemu rozuměli a co se prodávalo snáz. Slack do toho vzorce nezapadal,“ popisuje Henderson.
Koncem roku 2022 se Butterfield rozhodl odejít. Poslední kapkou měla být cesta do Davosu, kam jel zastupovat Slack a Salesforce. Čekal schůzky se zákazníky, místo toho se ocitl v panelu o inovacích po boku hudebníka will.i.ama, další placené tváře Salesforcu. „Bylo to úplně na hlavu,“ říká. Podobně mluvil i na celofiremní poradě, jejíž obsah v lednu 2023 popsal magazín Fortune. „Kultura Slacku se do kultury Salesforcu nijak nepromítá. A dokud se to nezmění, nejde o žádnou integraci. Je to prostě eliminace,“ řekl tehdy.
Odchod chtěl Butterfield oznámit 1. prosince. Den předtím ale nečekaně ohlásil konec Bret Taylor, tou dobou už spolušéf Salesforcu vedle Benioffa a muž, který koupi Slacku dojednal. „Neměl jsem tušení,“ napsal stručně Butterfield kolegům. Rodgers v blogu soudí, že Taylor nejspíš chtěl Salesforce vést sám, a když s tím Benioff nesouhlasil, odešel. Slack tak během pár dní přišel o zakladatele i o hlavního zastánce akvizice v Salesforcu.
Po Butterfieldovi se v čele Slacku vystřídali tři lidé ze Salesforcu. Lidiane Jonesová vydržela necelý rok, než odešla do čela seznamky Bumble. Její nástupkyně Denise Dresserová loni v prosinci přešla do OpenAI jako ředitelka pro příjmy a Slack od té doby řídí Rob Seaman, předtím šéf produktu. Salesforce ze Slacku mezitím udělal hlavní rozhraní pro své AI agenty Agentforce. Kvůli AI agentům letos v září přešla na Slack i Meta. Butterfield od odchodu žádnou novou firmu neohlásil a investuje jako andělský investor do začínajících startupů. Rodgers ze Slacku odešel na jaře 2023 po jedenácti letech a dnes staví vlastní startup Supergroup.