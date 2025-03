Blíží se další možná stopka pro TikTok v USA. Do hledání kupce se zapojil Bílý dům, zájem má i MrBeast

Do prodeje TikToku v USA se zapojuje Bílý dům, zájem má o aplikaci i influencer MrBeast

Po lednovém chaosu, kdy TikTok ve Spojených státech krátce přestal fungovat kvůli exekutivnímu příkazu končícího prezidenta Joea Bidena, se situace kolem populární sociální sítě opět komplikuje. I Donald Trump totiž stanovil, že pokud do 5. dubna čínská mateřská společnost ByteDance nenajde amerického kupce, hrozí aplikaci v USA úplné vypnutí. A do řízené privatizace platformy se teď pustila i jeho administrativa – kdo by tedy mohl TikTok koupit?

TikTok, který ve Spojených státech využívá asi 170 milionů lidí, je podle americké administrativy bezpečnostním rizikem, právě kvůli čínskému původu jeho mateřské společnosti. Prodej aplikace na území USA tak má zajistit, že Čína nebude mít přístup k citlivým údajům amerických uživatelů.

Na rozdíl od minulých pokusů o zákaz TikToku je současná situace jiná v tom, že Bílý dům tentokrát neplní jen regulační roli. Do procesu se naopak zapojuje přímo viceprezident JD Vance, který má na starost komunikaci s potenciálními kupci. Jedná se o bezprecedentní případ – vláda se dosud do soukromých obchodních transakcí takovým způsobem nezapojovala.

Sám Donald Trump začátkem března oznámil, že o TikTok mají zájem celkem čtyři skupiny investorů. „Hodně lidí ho chce a je to na mně,“ řekl tehdy podle agentury Reuters. Okolnosti transakce ale nejsou zcela jasné – stále není třeba stanoven konkrétní soubor aktiv ani hodnota společnosti.

I přesto je však několik firem a lidí, kteří se o aplikaci zajímají. Mezi nejvážnější uchazeče patří současní investoři ByteDance, mezi nimž jsou fondy jako General Atlantic nebo Kohlberg Kravis Roberts. Všechny mají přitom silné postavení na americkém finančním trhu, a akvizice by tak měla být v jejich případě poměrně hladká.

Zájem o TikTok mají ale i individuální hráči. Údajně se profiluje skupina kolem miliardáře a bývalého majitele Los Angeles Dodgers Franka McCourta, zakladatele Project Liberty, který cílí na etičtější infrastrukturu sítě. Skupina má zahrnovat i kanadského investora Kevina O’Learyho, spoluzakladatele Redditu Alexise Ohaniana nebo populárního influencera Jimmyho Donaldsona – známého veřejnosti spíše pod přezdívkou MrBeast.

Aktivním zájemcem je dosud i méně známý podnikatel Reid Rasner, který už údajně jedná jak s právníky ByteDance, tak se zástupci Bílého domu. Rasner navíc už podal nabídku, a to v hodnotě 47,45 miliardy dolarů. Ta zahrnuje i algoritmus aplikace, který je pro její úspěch klíčový.

Právě algoritmus je faktorem, který finální cenou poměrně zásadně zahýbe. Pokud bude součástí prodeje, mohla by americká divize TikToku dosáhnout hodnoty až 100 miliard dolarů. Bez něj by se vyšplhala zhruba na polovinu. Pro představu – ByteDance si interně oceňuje celou společnost na více než 315 miliard dolarů.

Kromě toho, že má administrativa Donalda Trumpa na prodej aplikace dohlížet, oznámil americký prezident vznik státního investičního fondu. Ten by rovněž mohl TikTok koupit a ideálně pak udržovat i další technologické platformy pod vládní kontrolou.

Trump zároveň navrhuje, že by Spojené státy mohly získat v americké divizi aplikace až 50% podíl, a zmínil se údajně také o možnosti snížení cel na čínské zboží za to, že ByteDance umožní odprodej TikToku čistě americkému subjektu. Zatím ale v tomto ohledu Trump nezískal podporu amerického Kongresu ani klíčových čínských úřadů.

Scénář však zdaleka není nový. Už v roce 2020, během Trumpova prvního prezidentského mandátu, čelil TikTok ve Spojených státech hrozbě zákazu. Firma tehdy jednala o prodeji například s Microsoftem nebo Oraclem, ke konečné dohodě ale nedošlo a proces se postupně rozmělnil.

Je možné, že čínský ByteDance teď aplikaci na území Spojených států raději vypne, než aby předal své know-how americkým firmám. Je to ale také vůbec poprvé, co se v privatizaci firmy angažuje administrativa amerického prezidenta, což by mohlo kartami ještě zamíchat.