Bohatý majitel, první liga a teď i moderní logo. Podívejte se, jak vypadá nová éra Zbrojovky Brno
Základem nového vizuálu je štít, monogram ZB a pět pruhů. Změna završuje turbulentní období, během kterého tradiční fotbalový klub měnil majitele.
Fotbalisté brněnské Zbrojovky po návratu do nejvyšší soutěže mění svou tvář. Po devíti měsících příprav představil tradiční moravský klub novou vizuální identitu včetně vlastního loga. Krok symbolicky završuje období, během něhož do klubu vstoupil nový majitel s velkým kapitálem. „Když jsme před časem vstupovali do Zbrojovky, měli jsme jasnou ambici vrátit ji tam, kam historicky patří,“ uvedl předseda představenstva Jan Mynář.
Mynář zastupuje investiční skupinu OneCap, která Zbrojovku převzala a stabilizovala po letech nejistoty pod předchozím majitelem Václavem Bartoňkem. Většinový osmdesátiprocentní podíl následně odkoupil nenápadný podnikatel Vojtěch Kačena, zakladatel miliardové technologické společnosti Second Foundation. Skupině OneCap zůstala pětina akcií a s novým kapitálem v zádech se klub mohl vedle sportovního vzestupu soustředit i na budování zcela nezávislé značky.
Změna loga přímo souvisí se snahou vymanit se ze závislosti na původním vizuálu. Ten je totiž historicky spojený se stejnojmenným průmyslovým podnikem, přičemž po jeho krachu původní ochranná známka přešla do vlastnictví skupiny Colt. A té Zbrojovka musela odvádět licenční poplatky. Nový znak už patří výhradně fotbalovému klubu, což má vedení umožnit jeho systematické komerční využívání. Jde přitom o ucelený vizuální systém, který má odpovídat nárokům moderního sportovního byznysu.
Zakázku na tvorbu nové identity získala regionální agentura Boldie Collective. Její tým pod vedením Lukáše Machky a Milana Šmída hledal inspiraci u evropských fotbalových organizací i v zámořské hokejové NHL. Jádrem výsledného vizuálu je logo ve tvaru štítu opatřené typickými červenými pruhy. Těch je přesně pět, čímž autoři přímo odkazují na architektonické sloupy brněnské Staré radnice.
Tradiční písmeno Z nově doplňuje monogram ZB, který má v jednom symbolu těsněji propojovat Zbrojovku a samotné město. Spoluzakladatel a art director agentury Boldie Collective Zdeněk Šemro připouští, že zásahy do fotbalových znaků bývají citlivé. „Přistupovali jsme k celému rebrandingu s maximální pokorou a respektem k historii i fanouškům,“ popsal tvůrce s vědomím, že podobné kroky přirozeně vyvolávají velké emoce.
Hlavní prvky nové identity Zbrojovky Brno:
- Štít a monogram ZB: Odkaz na moravské kořeny a těsnější propojení klubu s městem.
- Pět červených pruhů: Designový detail symbolizující pět sloupů brněnské Staré radnice.
- Moravská orlice: Regionální symbol zůstává nadále zachován na hráčských dresech.
- Drak Lužan: Nový motiv určený primárně pro online komunikaci s fanoušky.
Navzdory modernizaci zůstávají na klubových materiálech zachovány tradiční barvy, tedy červená, bílá a modrá. Z oblečení nezmizí ani moravská orlice coby symbol regionální příslušnosti, která bude nadále přítomná na hráčských dresech. Zcela novou roli naopak dostává motiv draka, jenž má v komunikaci ztělesňovat neústupnost a energii. Klub jej plánuje využívat primárně v digitálním prostředí.
Právě na sociálních sítích a webu se bude objevovat postava draka jménem Lužan. Pojmenování slouží jako přímý odkaz na legendární stadion Za Lužánkami, kde brněnský fotbal zažil svá nejlepší léta. Odkaz na infrastrukturu ladí i s ambicemi nového majitele Vojtěcha Kačeny. Ten totiž po svém vstupu do klubu ohlásil plány na výstavbu zcela nového tréninkového areálu a stadionu, které chce financovat výhradně z vlastních zdrojů.
Nový vizuál tak představuje jen jeden z dílků probíhající transformace celého klubu. Podle ředitele komunikace Tomáše Šusty je nasazení moderních prvků teprve začátkem rozsáhlejších změn na všech úrovních. „Chceme posunout celou komunikaci klubu a vytvořit jednotnou identitu, která bude odpovídat našim ambicím i tomu, kam by se Zbrojovka měla posunout,“ shrnul plány do budoucna.