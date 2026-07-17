Bratislava jim už byla malá, teď rostou v Praze. A říkají: Naše byty sem lákají i Slováky, znají nás z domova
Na Slovensku postavilo Cresco Real Estate první rezidenční mrakodrapy, nyní chystá velkou čtvrť s asi 10 tisíci byty. A nezahálí ani v Česku.
Na podobě Bratislavy zanechal největší tamní developer Cresco Real Estate výraznou stopu hned několikrát. Stojí například za projektem III Veže – trojicí sedmdesátimetrových rezidenčních věží, které patřily k prvním výškovým budovám na Slovensku. Vedle toho staví novou čtvrť Slnečnice, kde na ploše bezmála 100 hektarů postupně vznikne kolem 10 tisíc bytů. A nezahálí ani u nás. „Však Praha je vlastně po Bratislavě a Košicích třetím největším slovenským městem,“ říká s nadsázkou šéf tuzemské pobočky Aleš Svatoň.
Právě jeho pověřil Štefan Beleš, zakladatel Cresco Real Estate, expanzí do Česka. Domácí trh totiž firmě přestal stačit. „Dostali jsme se tam do fáze, kdy máme v přípravě tisíce bytů, z toho aktuálně 900 ve výstavbě a v prodeji. To představuje značnou koncentraci kapitálu na relativně malém trhu s omezenou schopností vstřebat novou nabídku,“ vysvětluje Beleš pro CzechCrunch. Praha tak byla logickou volbou pro růst, a to nejen kvůli nedostatku nových bytů, ale také díky nižší DPH na bytovou výstavbu.
Svatoň působí v developmentu více než čtvrt století. Začínal ve Skansce u realizace staveb, později prošel dalšími firmami, kde se věnoval obchodním centrům, průmyslovým nemovitostem i energetickým projektům. Pracoval nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Polsku. „Do celého trhu mi vlastně chyběla jen bytová zkušenost. V roce 2018 jsem proto nabídku vybudovat z nuly českou pobočku Cresca pojal jako osobní výzvu,“ vzpomíná.
Prvním oťukávacím počinem byla koupě a modernizace menší administrativní budovy Metropolitan v Praze 7. Hlavní těžiště aktivit se ale brzy přesunulo k rezidenčním projektům. Patří mezi ně například holešovická So-Ho Rezidence s přibližně pěti stovkami bytů a obchodními prostory v přízemí. Letos se pak Cresco zapojilo také do proměny bývalého nákladového nádraží Žižkov, kde převzalo od Finepu projekt dříve zvaný U Staré cihelny. Ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company tam teď připravuje výstavbu nové čtvrti Yards Žižkov s více než 1 100 byty.
Investice do první fáze dosáhne téměř pěti miliard korun, ve druhé pak 6,5 miliardy. Hotovo by mohlo být v roce 2028, ceny bytů začínají na 4,8 milionu korun. Součástí zástavby budou partery s obchody a službami, nové náměstí a zelená promenáda. Kontribuce vůči městské části Praha 3 činí 167 milionů korun a kromě výstavby mateřské školy zahrnuje rovněž úpravy veřejných prostranství a vybudování autobusové zastávky. Územím povede i tramvajová trať. „Přesně takové městotvorné projekty nás baví nejvíc,“ hlásí Svatoň.
Zatímco první projekty pokryla slovenská matka z vlastních zdrojů, další už česká pobočka financuje také prostřednictvím bank. „Co se týče hodnoty prodaných bytů, momentálně dosahujeme zhruba tří čtvrtin výsledků slovenských kolegů – při menším počtu bytů, ale vyšší jednotkové ceně, která je v Praze zhruba o třetinu vyšší,“ vypočítává Svatoň. (Hodnota předaných bytů na Slovensku za rok 2025 dosáhla 79 milionů eur, tedy téměř dvou miliard korun, pozn. red.)
Do karet jim hraje i fakt, že podstatnou část kupujících v pražských projektech tvoří slovenští investoři, kteří značku Cresco znají z domova. Podle Svatoně je navíc hranice mezi oběma trhy dnes prakticky smazaná. „Podívejte se na Corwin nebo na Pentu. Já už vlastně pomalu ani nevím, jestli to jsou čeští, nebo slovenští developeři. A lidé to většinou ani neřeší,“ míní.
Přestože je hlavním cílem Praha, společnost se rozhlíží také po krajských městech. „Ekonomika projektů tam ale bývá složitější. Stavíte za podobné peníze, jen výnos bývá o třetinu až polovinu nižší. Přesto je máme v hledáčku a věřím, že se mimo Prahu časem dostaneme,“ doplňuje Svatoň. Podobnou strategii ostatně firma uplatňuje i na Slovensku, kde vedle Bratislavy působí například v Košicích. Do menších developerských projektů, jako jsou samostatné satelitní rodinné domy za Prahou, se však Cresco zatím pouštět nechce.
Výhledově firma zvažuje vstup do segmentu nájemního bydlení nebo nákup starších administrativních budov, které by po rekonstrukci mohly sloužit jako bydlení. A expanze do dalších zemí? „Atraktivním trhem je pro nás Polsko, převážně Varšava, a zajímá nás i Berlín. Z Prahy ho nemáme daleko,“ uzavírá majitel Cresco Real Estate Štefan Beleš.