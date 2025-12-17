Britové tlačí na ruského oligarchu: Pošlete miliardy z prodeje Chelsea na Ukrajinu, jinak zakročíme
Peníze z nuceného prodeje fotbalového klubu Chelsea FC leží zmrazené už tři roky. Britský premiér hrozí Romanu Abramovičovi soudním řízením.
Britský premiér Keir Starmer v parlamentu pohrozil ruskému oligarchovi Romanu Abramovičovi soudním řízením, pokud nepředá 2,5 miliardy liber (aktuálně zhruba 70 miliard korun) z prodeje Chelsea FC na humanitární pomoc Ukrajině. „Hodiny tikají. Splňte závazek, který jste učinil, a zaplaťte hned. Pokud ne, jsme připraveni jít k soudu, aby každá libra dosáhla k těm, jejichž životy rozbila Putinova nezákonná válka,“ uvedl Starmer během středečního zasedání.
Abramovič prodal londýnský klub v květnu 2022 poté, co britská vláda po ruské invazi na Ukrajinu uvalila na oligarchu sankce kvůli jeho údajným vazbám na prezidenta Vladimira Putina. Při prodeji slíbil, že výtěžek poputuje na pomoc obětem války. Peníze ale od té doby zůstávají zmrazené na britském bankovním účtu kvůli sporu o jejich použití, jak informují BBC či Sky Sports.
Vláda trvá na tom, že prostředky musí jít výhradně na humanitární účely na Ukrajině, zatímco Abramovič prosazuje, aby pomoc směřovala „všem obětem“ konfliktu, což by mohlo zahrnout i Rusko. Britská vláda nyní vydala licenci umožňující převod peněz do nové nadace pro humanitární projekty na Ukrajině. Ministryně financí Rachel Reevesová označila setrvávající zmrazení prostředků za „nepřijatelné“ a potvrdila, že vláda je připravena „udělat, co bude nutné“.