„Brněnský Bronx“ má dostat novou tvář. PSN začíná měnit brownfield po plynárně v atraktivní čtvrť u řeky

Uložit 0

Je to lokalita k nezaplacení. Na Náměstí Svobody je to odtud jen co by kamenem dohodil, z druhé strany tuto část Brna lemuje řeka. Společnost PSN se tak rozhodla šikovného umístění využít a místní brownfield po původní plynárně chce přeměnit na městské prostředí. První projekt už zná svoji podobu.

Ulice Plynárenská se nachází skoro ve středu města, ve čtvrti Cejl, navíc má dobrou dopravní dostupnost. Je odtud také blízko na brněnské hlavní nádraží, které tu určitě ještě pár let zůstane, navzdory tomu, že město rozhodlo o jeho přestěhování. Kolem vede oblíbená cyklostezka. Tak dobré pozemky už skoro neexistují.

Lokalita už podle názvu ulice patřila společnosti Jihomoravská plynárenská, kterou v roce 2013 sloučilo RWE spolu s dalšími regionálními podniky pod jednotnou značku RWE Energie. Aktuálně tu sídlí například Innogy. Postupně má ale vzniknout městská čtvrť s názvem Brno Jedna.

První vlaštovkou projektu jsou domy od architektonického studia A8000. Dvě polyfunkční budovy pojmenované Neon a Xenon budou mít 188 bytových jednotek a také pět komerčních prostor. Převážně budou menší, v nabídce budou dispozice 1+kk a 2+kk. Jen v nejvyšších patrech se počítá s prostornějšími byty o třech či čtyřech místnostech s kuchyňským koutem.

Foto: PSN Budovy od A8000 na brownfieldu v brněnském Cejlu

„Po menších bytech je na trhu poptávka. Hodí se pro studenty či mladé profesionály, kteří hledají startovací bydlení a chtějí investovat do vlastního. Osloví ale i singles či starší páry, které své bydlení předávají dalším generacím,“ říká ředitel brněnské pobočky PSN Petr Pospíšil.

Budovám v severním okraji areálu vetklo architektonické studio industriální styl, ovšem v moderní podobě. Domy tak respektují průmyslovou historii lokality, zároveň se ale odkazují k dnešku. A8000 za tímto účelem zvolilo nevšední materiály, jako je například světle modrý copilit či vlnitý plech. Obojí doplní také šedé obkladové desky.

„Mozaika zvolených materiálů má na každém jednotlivém místě svůj důvod. Plechové a skleněné panely jsou odkazem na primární materialitu industriálního areálu. Bílou omítku jsme použili jako známý a jednoduchý materiál a obzvlášť v kontextu Brna je s kontrastujícími tmavě rámovanými okny jemným odkazem na brněnské funkcionalistické rezidenční stavby,“ popisuje architektka Anna Vršková.

Foto: PSN Budovy od A8000 na brownfieldu v brněnském Cejlu

Budovy budou mít osm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Projekt má být úsporný, počítá se solárními panely i nabíječkami pro elektromobily. Prostornější jednotky dostanou rekuperaci, zalévat se bude dešťovou vodou. V projektu by měla být rovněž řada společných prostor. Zahrnují kolárnu, kočárkárnu i prádelnu. Ty doplní dvě střešní terasy. První obsahuje workout zónu a záhonky pro pěstování zeleniny a bylinek. Druhá bude mít relaxační charakter a kromě jiného tu bude venkovní kuchyně a gril.

„Návrh je šitý na míru konkrétnímu místu. Vycházeli jsme z klasického městského bloku, který jsme ale přizpůsobili tak, aby odpovídal specifikům dané lokality a reagoval na její minulost i budoucí potenciál. Důraz jsme kladli na maximální využití pozemku a zároveň udržení kvality bydlení u každé jednotky,“ shrnuje Vršková. „V rámci projektu chceme postupně vytvořit kvalitní veřejný prostor se širokou nabídkou volnočasových aktivit,“ dodává šéf brněnské PSN.

Zároveň jde pouze o první etapu, která by mohla být dokončena na konci roku 2027. PSN každopádně plánuje do areálu umístit také administrativní budovy, stejně jako další bydlení ve větších dispozicích. Celý areál by měl být hotový v horizontu zhruba osmi let. Developer také jedná s městem o propojení nové čtvrti s nábřežím řeky Svitavy. „Mělo by tak jít o atraktivní veřejný prostor po vzoru moderních evropských měst, jako je například Kodaň,“ uvádí Pospíšil.

V budoucnu by mělo přibýt vícero maloobchodních prostor nebo hotel. Proměnit by se ale měla celá čtvrť Cejl, které se někdy přezdívá brněnský Bronx. Podle nového územního plánu Brna se počítá s napojením oblasti na novou městskou třídu, vést by tu měla rovněž tramvajová trať. A8000 kromě jiného také pracuje na rozvoji sousední lokality Špitálka, oba projekty by tak měly vést k celkové revitalizaci Cejlu.