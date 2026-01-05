Brněnští vědci, AI raketa, sérioví podnikatelé. České projekty, které se loni prodaly i za stovky milionů
Připomeňte si úspěšné české startupy, které po letech svým zakladatelům – a v některých případech i investorům – přinesly hezké zhodnocení.
I když investoři loni podpořili nejmenší počet českých startupů za posledních šest let, během tohoto období naopak zdejší zakladatelé nikdy neoznámili víc exitů, tedy prodejů novým majitelům. Někteří přitom vyrostli i bez externích investic, dalším na to stačil necelý rok a pro některé šlo již o druhý úspěšný podnikatelský počin. Připomeňte si některé z inspirativních příběhů loňského roku, které jsme také zmapovali v datovém speciálu Startupové Česko.
Vědci z VUT
Patří mezi špičku trhu hlasové biometrie a rozpoznávání řeči a obsluhují zejména bezpečnostní a zpravodajské služby, ale také banky nebo call centra. Téměř dvacet let od svého vzniku brněnská Phonexia zakladatelů Pavla Matějky, Petra Schwarze a Lukáše Burgeta hlásí novou kapitolu. Jejich asi padesátičlenný tým totiž přechází pod křídla jihokorejského investičního fondu Crescendo Equity Partners, dle odhadu CzechCrunche mohla valuace překonat sto milionů korun.
Bez investorů k prodeji za sto milionů
Začínali jako dvojka kamarádů, další dva se k nim přidali a z bočního projektu, který dělali vedle svých zaměstnání, vybudovali bez externích investorů globálně působící startup se 150 tisíci uživateli. Ondrej Dobias, Jan Alexandr Janíček, Michal Jurzykowski a Tomáš Maxmilián Janíček svůj Usefitul prodali za vyšší jednotky milionů dolarů americké společnosti Fullstory.
Úspěšná sázka Komerční banky
„Není to transakce, že bych teď mohl dva roky ležet na pláži, ale i tak mám radost,“ zhodnotil Adam Šoukal, zakladatel české Platební instituce Roger, která loni v lednu oznámila prodej stoprocentního podílu do rukou britské společnosti Orbian. Valuace se přitom mohla pohybovat ve stovkách milionů korun. Brněnský startup již v roce 2020 podpořila i Komerční banka a držela v něm podíl téměř pětadvacet procent.
Sériový podnikatel v cloudu
I když obor cloudových technologií v Česku nepatří mezi ty nejsledovanější, rozhodně by se neměl opomíjet – zdárným příkladem je mimo jiné Adam Skotnický. Ten už dříve stál u rozběhu jednoho startupu, který z Písku prodali za miliardu korun, v létě si pak s týmem připsal další exit: jejich startup Taikun odkoupil americký obr Cloudera.
Čtyři roky si nevyplácel mzdu
Stál u zrodu startupu Stories, který s parťáky po dvou letech prodali za vyšší stovky milionů americkému gigantu Workday. V něm následně rodák ze slovenských Košic Peter Fedoročko, jenž téměř dvacet let žije v Praze, strávil čtyři roky. „To mě ale úplně nenaplňovalo, chtěl jsem se vrátit do startupových kolejí,“ vypráví s tím, že následně rozběhl další projekt Understand Labs. Financoval jej z vydělaných peněz bez externích investorů, čtyři roky si přitom ani nevyplácel mzdu. A v září hlásil další úspěch – startup směřuje do rukou česko-americké společnosti GoodData zakladatele Romana Staňka.
Exit za stamiliony méně než rok od startu
České Macaly díky umělé inteligenci umožňuje vytvářet weby či aplikace bez jakékoliv znalosti programování podobně jako Lovable. V prosinci – teprve pár měsíců od svého vzniku – startup oznámil, že směřuje do rukou belgické společnosti Team.blue. Zakladatelé Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlik přitom již za jedním velkým prodejem startupu stáli před pár lety.
