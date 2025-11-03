Zřejmě jste o něm neslyšeli, teď se brněnský startup prodal za více než sto milionů. Vyrostl bez investorů
Z vedlejšího projektu Usetiful čtyř kamarádů z Brna se za šest let stal globální nástroj se 150 tisíci uživateli.
Začínali jako dvojka kamarádů, další dva se k nim přidali a z bočního projektu, který dělali vedle svých zaměstnání, vybudovali bez externích investorů globálně působící startup. Teď Ondrej Dobias, Jan Alexandr Janíček, Michal Jurzykowski a Tomáš Maxmilián Janíček slaví – svůj Usefitul prodali za vyšší jednotky milionů dolarů americké společnosti Fullstory.
Ondrej Dobias původně působil v AVG, Jan Alexandr Janíček sbíral zkušenosti v SolarWinds i Avastu. Společně měli nápad, že vytvoří platformu, která bude firmám pomáhat s digitálním onboardingem. Jejich klienti vytváří interaktivní průvodce, kontextové nápovědy či funkční dotazníky pro své aplikace. Uživatelé se tak díky Usetiful v aplikaci lehce zorientují a naučí se využívat její důležité funkce, což zlepšuje uživatelskou zkušenost a snižuje pravděpodobnost, že ji nebudou využívat nebo ji opustí.
Podnikatelská dvojice nejdřív na startupu pracovala při zaměstnání po večerech a o víkendech, brzy po startu se k nim přidali i další dva spoluzakladatelé Michal Jurzykowski a Tomáš Maximilián Janíček. Společně vyvinuli první verzi produktu, kterou spustili v roce 2019.
Od začátku přitom stavěli na značné ochraně soukromí – Usetiful na rozdíl od jiných řešení funguje v tzv. zero-knowledge režimu, neukládá ani nevyhodnocuje data o koncových uživatelích a celkově splňuje nejpřísnější pravidla pro práci s daty.
I díky tomu si nástroj získal důvěru u klientů jako DHL, Zalando, Konica Minolta či Audi. Během šesti let od vzniku Usetiful dokázal vyrůst na více než 150 tisíc uživatelů, od nichž aktuálně v rámci předplatného získává roční opakující se příjem (ARR) ve výši 500 tisíc dolarů, tedy přes deset milionů korun. A to vše bez externích investorů.
Teď ale Usetiful otevírá novou kapitolu své existence a stává se součástí americké softwarové společnosti Fullstory. Přesnou cenovku transakce strany nekomentují, podle jejich vyjádření má však řádově jít o vyšší jednotky milionů dolarů, tedy v rozmezí od 100 milionů do přibližně 200 milionů korun.
Fullstory se zaměřuje na analýzu uživatelského chování a zákaznické zkušenosti, mezi své klienty řadí firmy jako Adobe, Duolingo nebo Pizza Hut. V rámci transakce získává nástroj na zlepšení této zkušenosti a know-how ve zpracování uživatelských dat při zachování jejich soukromí.
„Posláním Usetiful je pomoci uživatelům naplno využít hodnotu jejich digitálních nástrojů. Chyběly nám však data o tom, kdy a proč uživatel pomoc potřebuje. Spojením sil s Fullstory, díky jejich real-time datové analýze chování uživatelů, se nám odemyká možnost se posunout od poskytování skvělého onboardingu k dynamické podpoře na míru, kdy každý uživatel dostává tu správnou nápovědu v ten správný čas,“ komentuje Dobias.
„Fullstory pomáhá týmům chápat, jak lidé skutečně používají jejich digitální platformy. Akvizicí jim dáváme možnost toto pochopení přetvořit v akci, díky Usetiful teď mohou uživatele v digitálním prostředí lépe vést, více bavit, úspěšněji přesvědčit,“ doplňuje ředitel Fullstory Scott Voigt.