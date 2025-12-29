Druhý startup, druhý exit. Češi tvoří konkurenci Lovable, po necelém roce se prodali za stovky milionů
Pro trojici Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlik jde už o druhý velký exit. Jejich kupec si letos pořídil i český Shoptet.
Česká startupová scéna si připisuje další exit – Macaly, které díky umělé inteligenci uživatelům umožňuje vytvářet weby či aplikace bez jakékoliv znalosti programování, směřuje do rukou belgické společnosti Team.blue. Zakladatelé Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlik přitom již za jedním velkým prodejem startupu stáli před pár lety. Svůj aktuální produkt rozběhli teprve v průběhu letoška poté, co jejich původní nápad nedokázal získat dostatečnou trakci.
Macaly letos naskočilo na vlnu tzv. vibe codingu, kdy uživatel jednoduše popisuje svůj záměr a jednotlivé funkcionality, zatímco umělá inteligence vše „překládá“ do funkčního kódu. Jedním z globálních lídrů tohoto segmentu je švédské Lovable (které minulý týden získalo investici 330 milionů dolarů při valuaci 6,6 miliardy dolarů), u podobných programů ale uživatelé často musí sami obstarat domény, zařídit servery, napojit databáze. A právě na tom se lidé často zaseknou, protože neví jak pokračovat. AI je dokáže navést, v Macaly se ale rozhodli odstranit úplně všechny překážky.
„Po devíti dnech, co jsme spustili model předplatného, jsme měli příjmy jako po půlroce s původním produktem,“ komentoval v létě pro CzechCrunch Petr Brzek s odkazem na produkt Langtail, který tvůrcům webů, aplikací či e-shopů pomáhal s implementací velkých jazykových modelů třetích stran, monitoroval provoz a chránil před nechtěným chováním těchto modelů.
Právě tento projekt získal investici pětadvacet milionů korun od zakladatele CDN77 Zdeňka Cendry společně se startupovým studiem Budeto. To však nestačilo, a Langtail fungoval bez výraznějších úspěchů, za šest měsíců na trhu se dostal na opakované měsíční tržby (MRR) jen na úrovni padesát tisíc korun. S docházejícími prostředky a krátící se finanční ranvejí ale trojice zakladatelů dokázala situaci obrátit vytvořením nového produktu Macaly.
V létě pak Macaly mluvilo o dvou možných cestách: stát se zdravým a profitabilním projektem, do úvahy však přicházel i prodej startupu, protože si jej ve větší míře začali všímat zahraniční investoři. „Teď je kolem všeho s umělou inteligencí velký hype… Bude náročné zjistit, kdy přijde vrchol a kdy se nám podaří být tak velcí, že prodej bude dávat smysl,“ komentoval Brzek.
Teď, teprve pět měsíců poté, je už jasno. Macaly se prodalo belgické skupině Team.blue, která během letošního roku za miliardy korun odkoupila i zdejší platformu Shoptet. Team.blue vzniklo v roce 2019 spojením tří hostingových společností Combell, TransIP a Register a od té doby se veze na akviziční jízdě, aktuálně pod sebou sdružuje minimálně šedesát společností a působí ve dvaadvaceti zemích, kde obsluhuje přes 3,3 milionu klientů z řad malých a středních podniků.
„Propojíme naši vibe coding platformu s ekosystémem digitálních nástrojů. To nám umožní rychleji se přiblížit naší vizi: odemknout kreativitu pro každého bez ohledu na jejich technické dovednosti,“ říká k transakci Martin Ďuriš. „S příchodem Macaly do Team.blue posilujeme misi zjednodušit online podnikání pomocí AI. Macaly přidává do našeho portfolia tvorbu webových aplikací založených na AI, což pomáhá malým a středním podnikům vytvářet obchodní nástroje rychleji a efektivněji a překonávat jakékoli překážky v podobě technických znalostí,“ dodal ředitel Team.blue Claudio Corbetta.
Prodej za odhadované stovky milionů
„Finanční podrobnosti transakce nezveřejňujeme,“ napsaly společnosti ve společném prohlášení. Stejně tak nekomentují ani další podrobnosti, zda původní podílníci v Macaly získávají podíly nebo akcie v Team.blue a podobně. Startup má ale nadále fungovat ve stejném týmu a vedení, pod stejnou značkou a nadále bude dostupný stávajícím uživatelům. „Neplánujeme žádné změny ve vedení ani v každodenním provozu,“ dodaly firmy. Do dvou let ale svůj tým plánují ztrojnásobit.
Podle odhadu CzechCrunche se mohla hodnota Macaly během prodeje pohybovat i v desítkách milionů eur, tedy ve stovkách milionů korun. Medián valuace AI startupů u investic v raných fázích (pre-seed a seed) totiž v Evropě podle analytické společnosti PitchBook ve třetím letošním kvartálu dosáhl úrovně 5,6 milionu eur. Ovšem vzhledem k velkému hypu kolem projektů v oblasti umělé inteligence valuace u exitů dosahují prémiové položky, a poměr hodnoty early-stage AI startupů k jejich tržbám (EV/ARR) podle finančně konzultantské společnosti Finro aktuálně dosahuje v průměru 19,6násobek, v určitých vertikálách ale i násobky ve vyšších desítkách.
Pro trojici Martin Ďuriš, Petr Brzek a Tomáš Rychlik přitom nejde o první podobně velký exit. Již před deseti lety rozběhli startup Avocode, který designérům a vývojářům zjednodušoval a urychloval práci. V roce 2021 pak hlásili, že je za vyšší stovky milionů korun odkoupil americký Ceros, kde určitou dobu pracovali dál.
Začátkem roku 2023 ale Ceros oznámil, že nástroje Avocode již přestaly dávat smysl, jejich vývoj byl ukončen a celá mise uzavřena. Během této doby ale tým pracoval na nových produktech a vyvíjel „něco jako“ ChatGPT pro marketéry a designéry. V Cerosu ale prý stále častěji naráželi na korporátní prostředí, kde se vývoj zadrhával a zpomaloval, což vedlo k frustraci celého týmu. Až se nakonec rozhodli z firmy odejít a stejný problém zkusit vyřešit opět vlastním startupem, zmiňovaným Langtailem, který se nakonec transformoval do Macaly.