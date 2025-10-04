Architektura –  – 1 min čtení

Brno nabízí život v kamenolomu. Nový bytový dům má výhled na zeleň i miliony let staré sedimenty

Jak může starý kamenolom pomoci řešit krizi s nedostatkem bytů? V Brně vznikl jeden bytový dům právě na místě, kde dříve probíhala těžba.

Vojtěch Sedláček

diorit7
Foto: Petr Polák
Bytový dům Diorit v Brně
Tovární brownfieldy či proluky v ulicích jsou skvělá místa pro výstavbu nového bytového domu. Co ale takový kamenolom? Všechno jde, když se chce, a tak v Brně vyrostl bytový dům Diorit s netradičním výhledem na miliony let staré sedimenty.

Bytový dům se nachází v někdejším kamenolomu na rozhraní brněnských čtvrtí Komín a Bystrc v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Jedná se o dlouhodobě nevyužívané průmyslové prostředí, poznamenané činností sbíječek. Mrtvou krajinu však nečekejte – příroda si ji postupně vzala zpět a vytvořila zde zajímavý ekosystém s faunou i flórou, která v atypické krajině našla ideální podmínky.

Toto neobvyklé prostředí přilákalo architekty ze studia DRNH, kteří využili jeho potenciál a navrhli zde bytový dům. Místo se díky němu vrací na mapu a dostalo název po nerostu, který se zde v minulosti těžil.

diorit20

Foto: Petr Polák

diorit19
diorit16
diorit15+10
diorit14
diorit13
diorit10
diorit9
diorit8
diorit6
diorit4
diorit3
diorit1
diorit2

Budova se stala přirozeným doplněním zubatě členitého terénu, na který reaguje svými křivkami. Přední část objektu funguje jako akustická bariéra podél ulice a plynule přechází do dvorní části. Ta kopíruje morfologii stěn lomu s plošinami a strmými srázy – plynulým vlněním i dramatickými zlomy.

Na okolní přírodu však nereagují jen tvary. Dům dostal přírodní odstíny omítek a fasády z mléčného skla, doplněné rozsáhlými plochami zeleně. Krajinářské řešení respektuje okolní vegetaci skalních stěn, přirozeně vzniklou zeleň doplňuje novou výsadbou a podporuje druhovou pestrost ptactva, hmyzu i drobných savců. Na střeše podzemních garáží vznikl relaxační přírodní park navazující na porosty skal, který vytváří ve vnitrobloku příjemné mikroklima.

diorit17

Foto: Petr Polák

diorit18
diorit12
diorit11

Dům kombinuje schodišťové sekce s chodbovým uspořádáním. Architekti věnovali velkou péči společným prostorům s důrazem na snadnou orientaci pomocí barevného odlišení jednotlivých sekcí. Chodby vedou do pestré škály bytů různých dispozic – od 1+1 až po 4+kk s terasami orientovanými do parku. Byty v koncových sekcích mají velké střešní terasy s výhledy na Svratecké údolí. V přízemí najdete recepci a obchody se službami.

Vytápění domu zajišťují tepelná čerpadla s hlubinnými vrty. K zalévání zahrady slouží dešťová voda, která je při přívalových deštích odváděna přímo do řeky, což odlehčuje veřejné kanalizaci.

