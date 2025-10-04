Brno nabízí život v kamenolomu. Nový bytový dům má výhled na zeleň i miliony let staré sedimenty
Jak může starý kamenolom pomoci řešit krizi s nedostatkem bytů? V Brně vznikl jeden bytový dům právě na místě, kde dříve probíhala těžba.
Tovární brownfieldy či proluky v ulicích jsou skvělá místa pro výstavbu nového bytového domu. Co ale takový kamenolom? Všechno jde, když se chce, a tak v Brně vyrostl bytový dům Diorit s netradičním výhledem na miliony let staré sedimenty.
Bytový dům se nachází v někdejším kamenolomu na rozhraní brněnských čtvrtí Komín a Bystrc v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Jedná se o dlouhodobě nevyužívané průmyslové prostředí, poznamenané činností sbíječek. Mrtvou krajinu však nečekejte – příroda si ji postupně vzala zpět a vytvořila zde zajímavý ekosystém s faunou i flórou, která v atypické krajině našla ideální podmínky.
Toto neobvyklé prostředí přilákalo architekty ze studia DRNH, kteří využili jeho potenciál a navrhli zde bytový dům. Místo se díky němu vrací na mapu a dostalo název po nerostu, který se zde v minulosti těžil.
Budova se stala přirozeným doplněním zubatě členitého terénu, na který reaguje svými křivkami. Přední část objektu funguje jako akustická bariéra podél ulice a plynule přechází do dvorní části. Ta kopíruje morfologii stěn lomu s plošinami a strmými srázy – plynulým vlněním i dramatickými zlomy.
Na okolní přírodu však nereagují jen tvary. Dům dostal přírodní odstíny omítek a fasády z mléčného skla, doplněné rozsáhlými plochami zeleně. Krajinářské řešení respektuje okolní vegetaci skalních stěn, přirozeně vzniklou zeleň doplňuje novou výsadbou a podporuje druhovou pestrost ptactva, hmyzu i drobných savců. Na střeše podzemních garáží vznikl relaxační přírodní park navazující na porosty skal, který vytváří ve vnitrobloku příjemné mikroklima.
Dům kombinuje schodišťové sekce s chodbovým uspořádáním. Architekti věnovali velkou péči společným prostorům s důrazem na snadnou orientaci pomocí barevného odlišení jednotlivých sekcí. Chodby vedou do pestré škály bytů různých dispozic – od 1+1 až po 4+kk s terasami orientovanými do parku. Byty v koncových sekcích mají velké střešní terasy s výhledy na Svratecké údolí. V přízemí najdete recepci a obchody se službami.
Vytápění domu zajišťují tepelná čerpadla s hlubinnými vrty. K zalévání zahrady slouží dešťová voda, která je při přívalových deštích odváděna přímo do řeky, což odlehčuje veřejné kanalizaci.