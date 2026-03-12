Bude impozantní a největší na světě. Nahlédněte do arény, kterou chce v Pardubicích postavit miliardář Dědek
Do pardubického hokeje Petr Dědek investuje velké peníze. Teď by rád obří halu, která ve světě nemá obdoby. Prošli jsme si ji ve virtuální realitě.
Když se procházíte plánovanou arénou v Pardubicích, kterou chce vybudovat miliardář a majitel tamního hokejového klubu Petr Dědek, nemůžete se zbavit dojmu, že tahle stavba prostě má být po všech stránkách nej, ať to stojí, co to stojí. Největší kapacita na světě, největší kostka nad ledem na světě. Všechno v maximální kvalitě. „Určitě není jedno, kolik to stojí, ale když už jsme se do toho pustili…,“ říká s úsměvem Petr Dědek junior, člen dozorčí rady Dynama Pardubice, když si sundáváme brýle poté, co jsme si ve virtuální realitě prošli megalomanský projekt s označením MHAP.
Pod touto zkratkou se skrývá Multifunkční hokejová aréna Pardubice, dosud nejambicióznější projekt podnikatele Petra Dědka, jemuž díky rozsáhlému realitně-logistickému byznysu pod značkou D+D Real patří místo mezi nejbohatšími Čechy. „Postavíme jednu z nejmodernějších a největších arén na světě, která se stane ikonickou stavbou Pardubic reprezentující město, kraj i Českou republiku,“ hlásí dvaapadesátiletý miliardář, který před šesti lety zachránil pardubický hokej a od té doby do něj mohutně investuje.
Do rodinného impéria, v němž je i třeba elektromontážní byznys, golfové turnaje Czech Masters nebo esportový tým Dynamo Eclot, již naplno vplul také zmíněný Petr Dědek junior. Společně s otcem by rádi novou multifunkční arénu, kde by bylo doma hokejové Dynamo, ale také by se tam konaly koncerty, kongresy a hrál třeba basketbal nebo pořádaly MMA turnaje, začali stavět co nejdříve. K tomu ale ještě vede poměrně trnitá cesta. V plánech se nicméně postupuje dál.
V interní soutěži zvítězil projekt pardubické projekční kanceláře PPP ve spolupráci s architektonickou kancelář Opočenský Valouch Architekti a právě v jejich návrhu, jehož statické vizualizace již byly před časem zveřejněny, jsme se nyní ve virtuální realitě prošli. „Původně jsme měli v plánu, že postavíme arénu výrazně menší, ale nakonec, když se ukázalo, že je vhodná lokalita, jsme se rozhodli pro větší projekt. Udělali jsme si spoustu propočtů a došli k tomu, že aréna takové velikosti v této lokalitě chybí,“ říká Petr Dědek jr.
Aréna nabídne multifunkční prostor pro pořádání sportovních i kulturních akcí, přičemž při hokejových zápasech pojme až 22 268 diváků. Při koncertech může kapacita dosáhnout až 26 tisíc návštěvníků, což by z ní činilo jedno z největších a nejmodernějších míst pro živou zábavu a sportovní události v Evropě. „Stejně jako jsme si na začátku říkali u O2 areny, že je zbytečně moc velká a v Praze ji nepotřebujeme, tak teď je to absolutně páteřní záležitost,“ doplňuje Dědek jr.
Přestože pražská O2 arena byla postavena už před více než dvaceti lety, stále patří v Evropě mezi špičku, co se týče kvality i kapacity. Pardubická aréna by ji však měla překonat, respektive předehnat by měla v mnoha ohledech prakticky všechny podobné stavby na světě. V počtu míst na hokejová klání by za sebou nechala i Bell Centre v Montrealu či petrohradskou SKA Arenu, kam se vejde přes 21 tisíc diváků. A nabídnout by měla pochopitelně i nejmodernější technologie.
Nad ledovou plochou či palubovkou by se tak například měla tyčit obří audiovizuální kostka o hmotnosti 140 tun, přičemž podle Petra Dědka jr. by taktéž měla jen stěží hledat podobně velkého kolegu napříč světovými arénami. A když zástupce investora mluví o tom, že aréna s tak vysokou kapacitu v lokalitě chybí, nemyslí tím pochopitelně jen Pardubice, ale širší region. Do hodiny jste v Praze, za dvě až čtyři hodiny v Bratislavě, ve Vídni nebo v Drážďanech a také v polských Katovicích či Vratislavi.
„Nemáme strach z toho, že by to nefungovalo. Víme, že akce budou postupně nabíhat, ale výhledově, třeba od pátého roku bychom chtěli dělat zhruba 120 akcí ročně,“ plánuje Petr Dědek jr. Vedle hokeje to mají být primárně koncerty, potenciálně zajímavá může být taková aréna pro diskutovanou expanzi či evropské výpady zámořské NHL či basketbalové NBA. Dědkovi přitom věří, že organizace, kluby, interprety ani fanoušky cesta do haly z Prahy, kam mohou přilétat z celého světa, neodradí.
Největší světové hvězdy mohou navíc přiletět přímo na pardubické letiště. „Hodina dopravy, pokud jedete třeba z Prahy, v dnešním světě nic není. Stačí se podívat na řadu stadionů po celé Evropě, které jsou relativně daleko od centra měst a kam se taky musí dojíždět,“ vypočítává Dědek jr. Z centra Pardubic bude hala v docházkové vzdálenosti do zhruba deseti až patnácti minut. Plánované obchvaty kolem arény mají zajistit i pohodlný příjezd autem.
A co když se bude hrát méně atraktivní utkání, na které nepřijde tolik diváků? V takový moment se zatáhne nejvyšší patro a kapacita se sníží na zhruba 15 tisíc diváků. „Umíme si kapacitu regulovat tak, aby vše fungovalo a byla zachována potřebná atmosféra,“ dodává Petr Dědek jr., který se při představení MHAP ve virtuální realitě nechtěl příliš vyjadřovat k vývoji projektu, co se týče povolovacích procesů či jednání s městem. Řada důležitých informací má padnout příští týden na besedě s novináři a dalšími zainteresovanými stranami.
Aréna má vyrůst u vnějšího městského okruhu na historicky znehodnoceném území bývalé skládky komunálního odpadu z 60. a 70. let a právě likvidace staré skládky či řešení přilehlé infrastruktury je zatím jablkem různých svárů. Stejně jako financování, kde se mluví o tom, jak by se případně mělo nebo nemělo podílet město. Ve společnosti D+D Invest, která by byla investorem stavby, odhadují náklady celého záměru ve výši 10,5 miliardy korun.
Peníze od města prý ale Dědek a spol. nepotřebují. „Financování výstavby jde kompletně za námi. Máme dostatek prostředků na to, abychom mohli udělat prvních pár kroků, a dál jsou otevřené různé varianty financování. Počítáme zhruba s třiceti procenty vlastního kapitálu a zvažujeme možnosti,“ vypočítává Petr Dědek jr. V plánovaném časovém harmonogramu mají nakreslenou dobu stavby tři a půl roku, zatím ale není jasné, kdy by se vůbec mohlo začít stavět.
Pokud by se nicméně projekt rozjel, nepůjde pouze o velkou halu. Součástí je také přilehlá malá aréna, hotel, parkovací dům a obchodní pasáž. Celý areál by tak připomínal třeba pražskou O2 arenu, k níž náleží i menší O2 universum nebo hotel Stages. Malá aréna v Pardubicích nabídne flexibilní prostor vhodný jak pro sportovní tréninky, tak pro společenské, firemní či kongresové akce. Při uspořádání se sezením pojme až 2 800 návštěvníků.
Hotel nabídne zázemí pro pořádání kongresů a konferencí až pro tisíc účastníků. K ubytování bude mít 500 lůžek, wellness centrum s pětadvacetimetrovým bazénem a několik restaurací. Hned u arény i hotelu by vyrostl také parkovací dům pro více než dva tisíce vozidel. Přijíždějící či přicházející fanoušky by hala vždy vítala díky fasádě kryté svislými lamelami a vestavěným LED páskům, které budou svítit tematickými barvami.