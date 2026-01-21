Auta –  – 4 min čtení

Bude to bestseller? V novém Volvu mluví AI od Googlu, naráz dojede k moři a jeho dveře mají křídla

Švédská automobilka má se svou elektrickou novinkou EX60 velké plány. Aby ne – jde o bateriového nástupce jejího nejprodávanějšího modelu XC60.

volvo-f-2
Foto: Volvo Cars
Elektrické SUV Volvo EX60
Volvo odhalilo svůj zdaleka nejdůležitější elektromobil. EX60, který je nástupcem legendárního XC60, znamená pro švédskou automobilku mnohem víc než jen další model v nabídce. Jde o pokus dokázat, že elektrická budoucnost není o kompromisech a že lze vyrábět vozy, které budou na baterie, ale zároveň budou cenově dostupné a ve všech ohledech srovnatelné s těmi se spalovacími motory.

Středně velké SUV s označením XC60 bylo a stále je pro Volvo zásadní model. Od uvedení v roce 2008 se z něj stal nejprodávanější vůz v historii švédské automobilky, přes 2,7 milionu prodaných kusů za 17 let existence překonalo i ikonické Volvo 240. Jen v loňském roce si zákazníci koupili přes 230 tisíc těchto vozů. Právě proto je jeho elektrický pokračovatel tak důležitý, ostatně generální ředitel Volva Håkan Samuelsson nastavil očekávání hodně vysoko, když prohlásil: „EX60 bude náš bestseller.“

Hlavním trumfem EX60 má být nejlepší dojezd v segmentu prémiových středních SUV. Nejvýkonnější varianta P12 s pohonem všech kol zvládne podle metodiky WLTP ujet až 810 kilometrů na jedno nabití. Je to víc než kterékoli elektrické Volvo před ním, odpovídá to cestě z Prahy do chorvatské Rijeky, tedy k moři. A i čerstvě představený bavorský konkurent BMW iX3 slibuje nepatrně nižší dojezd.

Jinak základní verze EX60 s označením P6 a s pohonem zadních kol nabídne až 620 kilometrů, střední P10 pak 660 kilometrů. „Výsledkem je dojezd, který představuje špičku v daném segmentu. Je to konec obav z nedostatečného dojezdu,“ dodává Joysheel Sekhon, produktová manažerka Volva, která CzechCrunchi nové Volvo osobně představila přímo v továrně firmy ve švédské Torslandě. Právě tam se EX60 bude i vyrábět.

S dojezdem souvisí i rychlost nabíjení, kdy Volvo EX60 nabízí 800V architekturu. To v praxi znamená, že na rychlonabíječkách podporujících výkon 400 kW dokáže vůz „nasát“ za pouhých deset minut energii na 340 kilometrů jízdy. Nabití z 10 na 80 procent tam pak zabere do 20 minut, což je v praxi časově srovnatelné s běžnou zastávkou na kávu při delší cestě.

volvo-e-2

Foto: Volvo Cars

volvo-g-1
volvo-h-1
volvo-k-1+1
volvo-i

Obojí, tedy rychlé nabíjení i dlouhý dojezd, umožňuje nová platforma SPA3, kterou Volvo navrhlo výhradně pro své elektromobily a nové EX60 je prvním vozem, který na ní stojí. Na rozdíl od starší architektury, která musela umět pojmout i spalovací motory, je SPA3 optimalizovaná jen pro baterie a elektromotory. Výsledkem je nižší hmotnost, větší energetická efektivita a také nižší uhlíková stopa, což je něco, nač švédská automobilka hodně sází.

Novinkou je i technologie cell-to-body, kdy je baterie přímo integrovaná do konstrukce vozu. EX60 je také prvním vozem Volvo vyráběným metodou megacastingu, kdy se nahradí stovka menších dílů jedním velkým odlitkem z recyklovaného hliníku. Jde o technologii, na které hodně staví například Tesla a podle Volva to snižuje materiálové nároky, výrobní náklady a zároveň to díky výsledné nižší hmotnosti přispívá k lepšímu dojezdu.

Volvo EX60

  • elektrický nástupce populárního prémiového SUV XC60
  • k prvním zákazníkům zamíří po letních prázdninách
  • verze Cross Country přijde na trh v roce 2027
  • v nejvyšším provedení má EX60 kapacitu baterie 117 kWh, v základním 83 kWh
  • jde o první Volvo postavené na nové platformě SPA3
  • vůz má integrovanou AI Gemini od Googlu

Zároveň Volvo u EX60 hodně sází na umělou inteligenci a je to první model značky s nativní integrací Google Gemini, což umožňuje přirozenou konverzaci s vozem. „Můžete vůz například požádat, aby vám ráno přečetl výtah nejdůležitějších zpráv. Postupně k tomu přibude například možnost ptát se na detaily z okolí, jako jsou třeba informace o restauracích kolem vás,“ říká Joysheel Sekhon.

Logickou ambicí Volva je, aby se provázání s AI dalo výhledově povýšit na ještě lepší úroveň a dalo se s pomocí konverzační umělé inteligence upravovat i nastavení auta, typově teplota v kabině, pouštění stěračů nebo výběr interiérových osvětlení. „To zatím možné nebude, ale je to směr, kterým jdeme,“ dodává Sekhon.

volvo-m

Foto: Volvo Cars

volvo-j
volvo-n
volvo-l-1+1
volvo-o

Pomyslným srdcem vozu je systém HuginCore, který je výsledkem kombinace vlastního vývoje Volva a spolupráce s technologickými lídry, jako jsou Google nebo Nvidia. HuginCore vozu svým způsobem pomáhá myslet, zapojuje do práce desítky senzorů a snímá vše, co se děje nejen uvnitř auta, ale i kolem něj.

Za výpočetním výkonem stojí kombinace procesorů Qualcomm 8255 pro infotainment a Nvidia Drive AGX Orin pro pokročilé asistenční systémy. Právě na těch Volvo tradičně staví svou pověst, v EX60 debutuje systém Pilot Assist Plus, který na dálnicích do rychlosti 130 km/h pomáhá řídit a asistovat při změnách jízdního pruhu. Premiéru má v EX60 také multiadaptivní bezpečnostní pás, který se přizpůsobuje situaci a postavě toho, koho chrání.

volvo-f-1

Co se interiéru týče, Volvo se v něm nezapře: je skandinávsky jednoduchý, zároveň moderní. Dominují klidné, lehce pastelové barvy, novinkou je panaromatická elektrochromatická prosklená střecha. Palubní deska má ve svém centru masivní, širokoúhle postavený displej, zároveň má řidič za volantem k dispozici ještě jednu menší obrazovku. Prostoru je uvnitř i díky dlouhému rozvoru a rovné podlaze opravdu hodně, stejně jako úložných prostor.

Zadní zavazadelník disponuje kapacitou 520 litrů, přední kufr zvaný frunk (z anglického front trunk) má objem přes 50 litrů. Standardem je u Volva interiérové využití přírodních a udržitelných materiálů, jako jsou kůže, dřevo či vlna.

volvo-b-2

Foto: Volvo Cars

volvo-a-2
volvo-d-1
volvo-p+1
volvo-c-2

Originálním detailem jsou kliky dveří, které jsou u Volva EX60 vyřešené formou elegantních křidýlek vyčnívajících z hrany mezi sklem a karoserií. Dveře mají zároveň sportovní ráz, protože nemají rámy. Celkově vůz zvenčí působí dynamicky, ale zároveň kompaktně a lehce u toho klame tělem: délku 4,8 metru a výšku 1,6 metru by do něj člověk na první pohled neřekl.

Segment prémiových středních elektrických SUV je aktuálně jedním z nejnabitějších. BMW právě představilo nový iX3 třídy Neue Klasse, s níž má velké ambice, Audi nabízí Q6 e-tron s technikou od Porsche a Mercedes uvádí na trh nový GLC Electric. Tento segment je pro automobilky klíčový – zatímco menší a levnější elektromobily bojují s omezeným prostorem, dojezdem a zanedbatelnou marží, větší a dražší modely oslovují jen užší okruh zákazníků, ovšem střední SUV jako EX60 představují funkční kompromis mezi cenou, prostorností a dojezdem.

Volvo v Česku

  • v roce 2025 prodalo Volvo v Česku 4 501 vozů, což je historický rekord
  • nejúspěšnějším modelem tu bylo velké SUV XC90, prodalo se ho 1 194 kusů
  • modelu XC60, na který EX60 navazuje, se loni v Česku prodalo 1 135 kusů
  • globálně pak značka dosáhla v roce 2025 podílu 50 % elektrifikovaných vozů

Pro Volvo je tedy EX60 zásadní novinka. Firma se podobně jako další velké automobilky nachází ve složitém období – sice v roce 2024 dosáhla rekordních výsledků, prodala 763 tisíc aut a tržby poprvé překročily 400 miliard švédských korun –, loňský rok už byl těžší.

Globální prodeje klesly o 7 procent, Volvo muselo propouštět, zároveň revidovalo svůj plán stát se do roku 2030 čistě elektrickou značkou. Nově hovoří o tom, že do roku 2030 chce prodávat aspoň 90 procent elektrifikovaných aut, mezi než počítá i plug-in hybridy. Na rozdíl od německých konkurentů ovšem nevyvíjí nové dieselové motory, ty už společnost zcela opustila.

Nejpodstatnější informace pro zájemce o nové elektrické Volvo EX60 se týká ceny. „Náš cíl byl, abychom byli po všech stránkách konkurenceschopní. A to i s ohledem na jiné modely Volva,“ doplňuje Joysheel Sekhon. A to by se mělo podařit.

Volvo EX60 bude k dispozici nejprve v provedeních Plus a Ultra za částku startující na 1,562 milionu korun. K prvním zákazníkům dorazí novinka po letních prázdninách. Později přijde i základní provedení Core a v roce 2027 se začne vyrábět i outdoorová verze Cross Country.

