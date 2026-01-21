Bude to bestseller? V novém Volvu mluví AI od Googlu, naráz dojede k moři a jeho dveře mají křídla
Švédská automobilka má se svou elektrickou novinkou EX60 velké plány. Aby ne – jde o bateriového nástupce jejího nejprodávanějšího modelu XC60.
Volvo odhalilo svůj zdaleka nejdůležitější elektromobil. EX60, který je nástupcem legendárního XC60, znamená pro švédskou automobilku mnohem víc než jen další model v nabídce. Jde o pokus dokázat, že elektrická budoucnost není o kompromisech a že lze vyrábět vozy, které budou na baterie, ale zároveň budou cenově dostupné a ve všech ohledech srovnatelné s těmi se spalovacími motory.
Středně velké SUV s označením XC60 bylo a stále je pro Volvo zásadní model. Od uvedení v roce 2008 se z něj stal nejprodávanější vůz v historii švédské automobilky, přes 2,7 milionu prodaných kusů za 17 let existence překonalo i ikonické Volvo 240. Jen v loňském roce si zákazníci koupili přes 230 tisíc těchto vozů. Právě proto je jeho elektrický pokračovatel tak důležitý, ostatně generální ředitel Volva Håkan Samuelsson nastavil očekávání hodně vysoko, když prohlásil: „EX60 bude náš bestseller.“
Hlavním trumfem EX60 má být nejlepší dojezd v segmentu prémiových středních SUV. Nejvýkonnější varianta P12 s pohonem všech kol zvládne podle metodiky WLTP ujet až 810 kilometrů na jedno nabití. Je to víc než kterékoli elektrické Volvo před ním, odpovídá to cestě z Prahy do chorvatské Rijeky, tedy k moři. A i čerstvě představený bavorský konkurent BMW iX3 slibuje nepatrně nižší dojezd.
Jinak základní verze EX60 s označením P6 a s pohonem zadních kol nabídne až 620 kilometrů, střední P10 pak 660 kilometrů. „Výsledkem je dojezd, který představuje špičku v daném segmentu. Je to konec obav z nedostatečného dojezdu,“ dodává Joysheel Sekhon, produktová manažerka Volva, která CzechCrunchi nové Volvo osobně představila přímo v továrně firmy ve švédské Torslandě. Právě tam se EX60 bude i vyrábět.
S dojezdem souvisí i rychlost nabíjení, kdy Volvo EX60 nabízí 800V architekturu. To v praxi znamená, že na rychlonabíječkách podporujících výkon 400 kW dokáže vůz „nasát“ za pouhých deset minut energii na 340 kilometrů jízdy. Nabití z 10 na 80 procent tam pak zabere do 20 minut, což je v praxi časově srovnatelné s běžnou zastávkou na kávu při delší cestě.
Obojí, tedy rychlé nabíjení i dlouhý dojezd, umožňuje nová platforma SPA3, kterou Volvo navrhlo výhradně pro své elektromobily a nové EX60 je prvním vozem, který na ní stojí. Na rozdíl od starší architektury, která musela umět pojmout i spalovací motory, je SPA3 optimalizovaná jen pro baterie a elektromotory. Výsledkem je nižší hmotnost, větší energetická efektivita a také nižší uhlíková stopa, což je něco, nač švédská automobilka hodně sází.
Novinkou je i technologie cell-to-body, kdy je baterie přímo integrovaná do konstrukce vozu. EX60 je také prvním vozem Volvo vyráběným metodou megacastingu, kdy se nahradí stovka menších dílů jedním velkým odlitkem z recyklovaného hliníku. Jde o technologii, na které hodně staví například Tesla a podle Volva to snižuje materiálové nároky, výrobní náklady a zároveň to díky výsledné nižší hmotnosti přispívá k lepšímu dojezdu.
Volvo EX60
- elektrický nástupce populárního prémiového SUV XC60
- k prvním zákazníkům zamíří po letních prázdninách
- verze Cross Country přijde na trh v roce 2027
- v nejvyšším provedení má EX60 kapacitu baterie 117 kWh, v základním 83 kWh
- jde o první Volvo postavené na nové platformě SPA3
- vůz má integrovanou AI Gemini od Googlu
Zároveň Volvo u EX60 hodně sází na umělou inteligenci a je to první model značky s nativní integrací Google Gemini, což umožňuje přirozenou konverzaci s vozem. „Můžete vůz například požádat, aby vám ráno přečetl výtah nejdůležitějších zpráv. Postupně k tomu přibude například možnost ptát se na detaily z okolí, jako jsou třeba informace o restauracích kolem vás,“ říká Joysheel Sekhon.
Logickou ambicí Volva je, aby se provázání s AI dalo výhledově povýšit na ještě lepší úroveň a dalo se s pomocí konverzační umělé inteligence upravovat i nastavení auta, typově teplota v kabině, pouštění stěračů nebo výběr interiérových osvětlení. „To zatím možné nebude, ale je to směr, kterým jdeme,“ dodává Sekhon.
Pomyslným srdcem vozu je systém HuginCore, který je výsledkem kombinace vlastního vývoje Volva a spolupráce s technologickými lídry, jako jsou Google nebo Nvidia. HuginCore vozu svým způsobem pomáhá myslet, zapojuje do práce desítky senzorů a snímá vše, co se děje nejen uvnitř auta, ale i kolem něj.
Za výpočetním výkonem stojí kombinace procesorů Qualcomm 8255 pro infotainment a Nvidia Drive AGX Orin pro pokročilé asistenční systémy. Právě na těch Volvo tradičně staví svou pověst, v EX60 debutuje systém Pilot Assist Plus, který na dálnicích do rychlosti 130 km/h pomáhá řídit a asistovat při změnách jízdního pruhu. Premiéru má v EX60 také multiadaptivní bezpečnostní pás, který se přizpůsobuje situaci a postavě toho, koho chrání.
Co se interiéru týče, Volvo se v něm nezapře: je skandinávsky jednoduchý, zároveň moderní. Dominují klidné, lehce pastelové barvy, novinkou je panaromatická elektrochromatická prosklená střecha. Palubní deska má ve svém centru masivní, širokoúhle postavený displej, zároveň má řidič za volantem k dispozici ještě jednu menší obrazovku. Prostoru je uvnitř i díky dlouhému rozvoru a rovné podlaze opravdu hodně, stejně jako úložných prostor.
Zadní zavazadelník disponuje kapacitou 520 litrů, přední kufr zvaný frunk (z anglického front trunk) má objem přes 50 litrů. Standardem je u Volva interiérové využití přírodních a udržitelných materiálů, jako jsou kůže, dřevo či vlna.
Originálním detailem jsou kliky dveří, které jsou u Volva EX60 vyřešené formou elegantních křidýlek vyčnívajících z hrany mezi sklem a karoserií. Dveře mají zároveň sportovní ráz, protože nemají rámy. Celkově vůz zvenčí působí dynamicky, ale zároveň kompaktně a lehce u toho klame tělem: délku 4,8 metru a výšku 1,6 metru by do něj člověk na první pohled neřekl.
Segment prémiových středních elektrických SUV je aktuálně jedním z nejnabitějších. BMW právě představilo nový iX3 třídy Neue Klasse, s níž má velké ambice, Audi nabízí Q6 e-tron s technikou od Porsche a Mercedes uvádí na trh nový GLC Electric. Tento segment je pro automobilky klíčový – zatímco menší a levnější elektromobily bojují s omezeným prostorem, dojezdem a zanedbatelnou marží, větší a dražší modely oslovují jen užší okruh zákazníků, ovšem střední SUV jako EX60 představují funkční kompromis mezi cenou, prostorností a dojezdem.
Volvo v Česku
- v roce 2025 prodalo Volvo v Česku 4 501 vozů, což je historický rekord
- nejúspěšnějším modelem tu bylo velké SUV XC90, prodalo se ho 1 194 kusů
- modelu XC60, na který EX60 navazuje, se loni v Česku prodalo 1 135 kusů
- globálně pak značka dosáhla v roce 2025 podílu 50 % elektrifikovaných vozů
Pro Volvo je tedy EX60 zásadní novinka. Firma se podobně jako další velké automobilky nachází ve složitém období – sice v roce 2024 dosáhla rekordních výsledků, prodala 763 tisíc aut a tržby poprvé překročily 400 miliard švédských korun –, loňský rok už byl těžší.
Globální prodeje klesly o 7 procent, Volvo muselo propouštět, zároveň revidovalo svůj plán stát se do roku 2030 čistě elektrickou značkou. Nově hovoří o tom, že do roku 2030 chce prodávat aspoň 90 procent elektrifikovaných aut, mezi než počítá i plug-in hybridy. Na rozdíl od německých konkurentů ovšem nevyvíjí nové dieselové motory, ty už společnost zcela opustila.
Nejpodstatnější informace pro zájemce o nové elektrické Volvo EX60 se týká ceny. „Náš cíl byl, abychom byli po všech stránkách konkurenceschopní. A to i s ohledem na jiné modely Volva,“ doplňuje Joysheel Sekhon. A to by se mělo podařit.
Volvo EX60 bude k dispozici nejprve v provedeních Plus a Ultra za částku startující na 1,562 milionu korun. K prvním zákazníkům dorazí novinka po letních prázdninách. Později přijde i základní provedení Core a v roce 2027 se začne vyrábět i outdoorová verze Cross Country.