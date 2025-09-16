Za 10 minut 300 kilometrů. Do Česka přijíždí elektrická limuzína Volvo, která kombinuje SUV a sedan
Nový model ES90, který se už začal vyrábět, bude do 19. září k vidění u českých dealerů značky v rámci roadshow.
Švédská automobilka Volvo zahájila výrobu svého nejnovějšího elektrického sedanu ES90. A fyzicky si ho mohou nyní prohlédnout i čeští zákazníci – vůz je k vidění v rámci roadshow po republice u dealerů značky. Auto přichází mimo jiné s novinkami co se týče rychlosti nabíjení baterií a maximálního dojezdu, který je až 700 kilometrů. První zákazníci si nový vůz převezmou v prvním kvartálu příštího roku.
Nové ES90 je zástupcem svébytné hybridní kategorie, která kombinuje prvky tradičního luxusního sedanu s vlastnostmi fastbacku a prostorností SUV. Přesvědčit se o tom můžou zákazníci při statických prezentacích modelu do 19. září na českých prodejnách autorizovaných partnerů značky. Zájemci včetně firemní klientely si mohou termín návštěvy rezervovat předem prostřednictvím webu Volvocars.cz.
Nové Volvo ES90 mělo premiéru v Česku v rámci umělecké expozice Art of Volvo ve čtvrtek 11. září. Na přehlídce se kromě něj ukázala i společná tvorba ambasadorů značky – designérky Lindy Procházka, grafika a ilustrátora Tomáše Břínka, známého jako TMBK, a cestovatele a fotografa Jana Hvízdala. Svou premiéru na akci měla i originální panenka Vingrid od designérky Procházka, jež bude předmětem dražby v říjnové charitativní aukci nadace UNICEF.
Slavnostní akce se odehrála v pražské Pragovce a Volvo ES90 bylo jejím hlavním hrdinou. Jeho technologické srdce tvoří stokilowattová baterie, která disponuje 800voltovou nabíjecí architekturou. Jde o první vůz Volvo, který má takový akumulátor. Prakticky to znamená, že ES90 se na superchargerech dokáže nabít za 10 minut dostatečně na to, aby vůz zvládl ujet přes 300 kilometrů.
Právě baterie a péče o ně jsou jednou z priorit švédské značky. Do Prahy i proto v souvislosti s premiérou ES90 zavítal Bart Pyl, šéf divize, která se stará o jejich servis či výměny. „V tomto směru jsme se vypravili jinou cestou. Otevřeli jsme specializovaná centra, máme čtyři po celém světě. Baterie se do nich posílají a opravují poloprůmyslovým způsobem. Takže máme stejné testovací a kalibrační vybavení, jako když se vyrábí nové baterie,“ řekl Pyl.
„Důležité je, že repasovaná baterie se považuje za originální díl a má vlastní záruku, která činí čtyři roky nebo do 80 tisíc kilometrů, jestliže jí vypršela záruka. Jinak spadá pod původní garanci a je krytá do osmi let či 160 tisíc kilometrů,“ dodal Bart Pyl s tím, že situací, kdy je v elektrovoze či v hybridu Volvo potřeba baterii vyměnit, je tak málo, že by nemělo cenu centra budovat ve více zemích.
Zároveň zdůraznil, že značka na své akumulátory poskytuje záruku na osm let či 160 tisíc najetých kilometrů podle toho, co nastane dřív. A připomněl, že by lidé měli při používání svých elektrických aut dbát základních rad, jak se o baterii starat.
„Určitě jí nedělá dobře, když ji příliš často vybíjíte na nulu. Nebo když se studeným autem moc důrazně šlapete na plyn. To je ostatně stejné jako s dieselem,“ dodal a připomněl, že automobilka dokonce nachystala webový manuál, jak se správně starat o elektroauto, aby jeho akumulátor vydržel co nejdéle v dobré kondici.
V tomto směru může hodně pomoct software auta: „V případech, kdy nám zákazníci dali souhlas se sledováním dat, jsme dokázali předpovědět, že baterie bude potřebovat servis. Díky tomu můžeme rychle reagovat a vyměnit ji na náklady Volva ještě předtím, než zákazník zaznamená problém.“ Operační systém nových vozů Volvo jde tak daleko, že automaticky optimalizuje chování i nabíjení baterie, včetně plánování nabíjecích cyklů.
Zároveň expert společnosti Volvo varoval před tím, aby lidé podceňovali to, jak baterie fungují: „Když někomu řeknete, že jde o vysokonapěťovou baterii, začnou ji porovnávat s baterkou v mobilu. Jenže jde o hodně odlišnou technologii – jinou chemii, jiný systém správy teploty i nabíjení. Ve Volvech funguje také speciální systém, který sleduje kondici baterie v čase.“
Klíčové je i zapojení speciálních aplikací, které pomáhají s lepším využíváním baterií. Zákazníci Volva mají k dispozici třeba možnost řízeného předehřátí nebo ochlazení pomocí aplikace. Důležitou funkcí, kterou zmínil i Pyl, je, že když řidič zadá do Google Maps, že plánuje nabíjet na rychlonabíječce, vůz na to baterii teplotně připraví. To všechno pomáhá optimálnímu výkonu akumulátorů.
Podle Barta Pyla je sice ES90 vrcholová limuzína, ale co se baterií týče, zaslouží si úplně stejnou péči jako ještě větší SUV EX90 nebo naopak menší modely EX40 a EX30: „V lednu představíme i střední SUV EX60 a pro něj to bude platit také.“ Společnost pak, jak upozornil, nabízí i vystavení tzv. health certifikátů, které potvrzují funkčnost a stav baterií v autech, což se může hodit například při prodeji ojetých aut.
Volvo ES90
- vůz je fyzicky k vidění do 19. září u autorizovaných prodejců na statické prezentaci, zájemci si mohou rezervovat svou návštěvu
- cena základní verze je 1 769 900 korun, už jej lze i objednávat
- motor má v základu výkon 245 kW, maximální rychlost je 180 km/h
- základní baterie má kapacitu 88 kWh a dojezd až 647 kilometrů, na trh přijde i výkonnější verze s baterií 102 kWh a dojezdem 700 kilometrů
Na závěr pak dodal, že společnost hodně řeší i téma recyklace baterií nebo jejich repasování, aby bylo možné je znovu používat: „Ale zatímco repasování je relativně běžné, protože zákazníkům garantujeme, že v případě poruchy dostanou jinou baterii ve stejné nebo lepší kondici, u výroby zcela nových baterií z těch starých jsme na úplném začátku. Elektroauta totiž vyrábíme teprve 5 let, je to velmi mladý obor.“
Co se samotného Volva ES90 týče, to se už nyní nabízí ve třech výkonových variantách. Základní Single Motor s pohonem zadních kol poskytuje výkon 329 koní a dojezd až 435 kilometrů podle standardu WLTP. Silnější Twin Motor přidává pohon všech kol a výkon 442 koní, zatímco vrcholná verze Twin Motor Performance dosahuje až 680 koní.
Nejsilnější varianta dokáže zrychlit z nuly na stovku za pouhé 3,9 sekundy. Základní verze vozu stojí v Česku necelých 1,8 milionu korun a zájemci si je už mohou začít objednávat, první vozy k novým majitelům dorazí během prvních měsíců nového roku. Firma očekává, že model bude úspěšný i u podnikové klientely.
Nové ES90 doplňuje stávající elektrickou flotilu Volva, která už v Česku zahrnuje modely EX90, EX30 a EX40. V lednu 2026 se pak představí, jak připomněl i Bart Pyl, dlouho očekávané EX60, které bude prvním modelem postaveným na nejnovější technologické platformě s ještě delším dojezdem než současné vozy.
