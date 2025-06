Bezpečnostní pás pozná, koho chrání, a přizpůsobí se mu. Volvo novinku ukáže v elektrickém SUV

Uložit 0

Volvo uvede v roce 2026 na trh další svůj plně elektrický model – bude mít označení EX60 a půjde o středně velké SUV postavené na zcela nové platformě. Zatímco konkrétní podobu vozu automobilka dosud tají, už se ví, že bude obsahovat unikátní technologickou novinku: multiadaptivní chytrý bezpečnostní pás.

Multiadaptivní bezpečnostní pás od Volva dokáže v případě nehody přizpůsobit míru přitažení nejen typu nárazu a poloze sedadla, ale také výšce, hmotnosti a proporcím konkrétního cestujícího. Na základě dat z vnitřních i vnějších senzorů vyhodnotí během milisekund specifika nehody a zvolí jedno z jedenácti nastavení. Výsledkem má být individuální ochrana, která snižuje riziko zranění, ať už jde o dospělého muže, ženu, dítě, nebo seniora.

„Jde o zásadní vylepšení moderního tříbodového pásu, který Volvo představilo už v roce 1959 a který podle odhadů zachránil více než milion životů,“ říká Åsa Haglund, ředitelka Volvo Cars Safety Centre. Nový systém byl vyvinut právě tam – ve špičkovém výzkumném středisku, které letos slaví 25 let. Výhodou bezpečnostního systému, který pásy pohání, je také možnost softwarových aktualizací, díky nimž se bude schopnost pásu dál zlepšovat.

Bezpečnostní poprvé v historii Volva 1959 – Volvo vynalezlo tříbodový bezpečnostní pás

1972 – První dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy

1978 – Firma přišla s vlastním dětským podsedákem

1990 – První integrovaný dětský podsedák

1991 – Premiéra tříbodového pásu na prostřední sedačce vzadu

1998 – Volvo přišlo s nafukovacím hlavovým airbagem

2003 – Informační systém monitorující mrtvý úhel s pomocí kamery

2010 – Detekce chodců s funkcí automatického brzdění

2013 – Detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění

2014 – Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

2015 – Premiéra systému detekce velkých zvířat

2018 – Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem

Volvo dlouhodobě staví vývoj bezpečnosti na reálných situacích. Od 70. let analyzuje tisíce skutečných dopravních nehod a jejich databáze čítá přes 80 tisíc případů. Výsledkem je přístup zvaný E.V.A. (Equal Vehicles for All), jehož cílem je rovná ochrana všech členů posádky – bez ohledu na pohlaví, věk nebo tělesnou konstituci. Právě z těchto poznatků vychází i nová generace bezpečnostních prvků.

Volvo se zaměřuje na realitu provozu. Ať už jde o polohu dítěte v sedačce, nebo těhotnou ženu na předním sedadle, cílem je co nejvěrněji simulovat různé scénáře. Proto automobilka investuje i do pokročilých virtuálních prostředí s využitím umělé inteligence, která dokážou testovat i extrémní a vzácné situace.

Bezpečnostní centrum v Göteborgu, kde byl nový pás vyvinut, umožňuje nejen klasické crash testy, ale i simulace s přesně řízenými parametry. Díky tomu může Volvo ladit spolupráci mezi jednotlivými systémy – od airbagů přes detekci cestujících až po asistenční funkce řidiče. Výsledkem je komplexní ochranný ekosystém, který reaguje na každý detail.

Dlouhá historie inovací činí ze švédské automobilky jednoho z průkopníků. Kromě pásu z roku 1959 stojí Volvo i za první dětskou sedačkou proti směru jízdy (1972), systémem ochrany při bočním nárazu (1991) nebo funkcí detekce chodců s automatickým brzděním (2010). Všechny tyto technologie vznikly s jediným cílem – ochránit lidské životy. To dobře dokumentuje i fakt, že všechny modely Volva si udržují vysoká hodnocení na serveru IIHS, který sdružuje informace o bezpečnosti vozů a výsledky z crash testů.

V dnešní době už nejde jen o pasivní bezpečnost, ale i o to, jak nehodám předcházet. Volvo proto rozvíjí hlasové ovládání, intuitivní rozhraní a asistenční systémy, které snižují kognitivní zátěž řidiče. I tím se švédská značka snaží naplňovat své motto „For Life“.

Volvo EX60, v němž si multiadaptivní bezpečnostní pás odbude premiéru, má být elektrickou obdobou populárního SUV XC60. To je globálně nejprodávanějším volvem a je mimořádně oblíbené i v Česku, v roce 2024 se jich tu prodalo přes tisíc kusů. V elektrické flotile Volva už jsou modely EX90, XC40 a EX30 a veřejnosti se už ukázalo i ES90.