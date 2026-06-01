Česko zasáhne mimozemská invaze od mistra sci-fi. Tajemní vetřelci už jsou mezi námi
Do českých kin míří jeden z nejlepších sci-fi filmů poslední doby. Tedy tak aspoň popisují snímek Den odhalení od mistra žánru Stevena Spielberga první recenze, které dokonce hovoří o tom, že je to jeho nejlepší film za dvacet let! My už se téhle mimozemské invaze taky nemůžeme dočkat, ale kromě ní se těšíme i na depresivní Supergirl nebo pokračování seriálových hitů Rod draka a Avatar: Legenda o Aangovi.
3. června
Na skok v divočině – Disney+
Nejnovější počin od Pixaru se po dlouhé době povedl, a pokud jste ho nestihli v kině, určitě si ho dejte na streamu. Je o holce, co se převtělí v bobřici a vyburcuje zvířata… k revoluci.
4. června
Scary Movie – kino
Je to už třináct let, co do kin dorazila poslední bláznivá parodie na všechno možné. Od té doby se zrodila spousta nových ikonických scén, takže jestli vám infantilní humor nevadí, máte se v šestce na co těšit.
Vládci vesmíru – kino
Možná si vzpomenete na osmdesátkové a devadesátkové plastové hračky svalnatého válečníka He-Mana, padoucha Skeletora a dalších bojovníků. Teď je uvidíte ve hraném filmu, kde se objeví i Idris Elba. Čekáme ptákovinu, ale zábavnou.
5. června
Pracovní romance – Netflix
JLo a Brett Goldstein jsou kolegové, co se do sebe zamilují, a z jejich vztahu jsou patálie. Tenhle film má sice zoufale neoriginální název, mohla by to ale být koukatelná žánrovka.
Bob Dylan: Úplně neznámý – HBO Max
Za herecký výkon Timothéeho Chalameta jsme mu předpovídali Oscara. Toho sice nezískal, ale biografická story o největším písničkáři stojí za zkouknutí – a konečně je na streamu.
11. června
Den odhalení – kino
Steven Spielberg natočil nové sci-fi a už teď se o něm mluví jako o jeho největší pecce za posledních 20 let. Těšte se ale na mimozemskou invazi, která se odehrála, aniž by si jí kdokoliv všimnul.
Šedá zóna – kino
V hlavních rolích Henry Cavill a Jake Gyllenhaal. Dva drsné agenty na hraně zákona čekají intriky, zrada a boj o přežití ve filmu režírovaném a napsaném Guyem Ritchiem.
18. června
Najdu si tě – Netflix
Sam Worthington je otec odsouzený za vraždu svého dítěte. Jenže zjistí, že pořád možná žije. A tak musí utéct z vězení a my jsme zvědaví, co se bude dít.
Toy Story: Příběh hraček 5 – kino
Série, která stála u zrodu moderních animáků, měla skončit už třetím dílem, Pixar v ní ale stále vidí potenciál. A tak se Woody, Buzz Rakeťák a další vrací, aby se tentokrát utkali s tabletem.
19. června
Sugar – Apple TV
Soukromý detektiv, který jako každý správný provozovatel tohoto řemesla bojuje se zločinem i se svými vlastními démony, se vrací v druhé řadě. Jo – a hraje ho Colin Farrell.
22. června
Rod draka – HBO Max
Velký návrat čeká taky tuhle fantasy ságu. A po zbytečně zpomalené druhé řadě má ta třetí začít velkolepou námořní bitvou. Na tu se velice těšíme, ale samozřejmě i na draky, intriky a incest.
25. června
Avatar: Legenda o Aangovi – Netflix
Druhou řadu dostane i hrané a patřičně výpravné provedení kultovního animáku o národech vody, země a vzduchu, který ultačuje zlý národ ohně. První se moc povedla, takže jsme hodně zvědaví.
Avatar: Oheň a popel – Disney+
A ještě jeden Avatar! Tentokrát ale ten z Pandory a plný modrých mimozemšťanů. Jeho třetí díl konečně zamíří na stream. Je vlastně celkem hloupý, ale fakt skvěle se na něj dívá.
Supergirl – kino
Supermanova sestřenice má k dokonalé hrdince daleko, ale k flašce a depresi zase blízko. Takže od jejího dobrodružství, kde potká i zabijáka jménem Lobo v podání Jasona Momoy, máme docela vysoká očekávání.
26. června
Medvěd – Disney+
Megaúspěšný seriál o ne už tak úspěšném, i když talentovaném kuchaři a jeho chaotické restauraci míří do finále. V páté řadě se s Carmym a jeho bandou už rozloučíme.
30. června
Mimoni a monstra – kino
Zájem o chodící a neustále žvatlající žluté vnitřky z Kinder vajíček neupadá, takže je tady jejich třetí samostatný film a sedmý (!), ve kterém vystupují. Budou v něm natáčet hollywoodský biják a hádejte co, všechno zase spletou.