Byl nejrychlejším Čechem na jednom z nejtěžších motozávodů světa. Na podporu jeho dětí se draží dvě motorky
Čech s nejrychlejším časem z Ostrova Man tragicky zemřel. Dva speciální motocykly, na kterých závodil v USA, jsou v dražbě na podporu jeho dětí.
Motocyklový závodník Kamil Holán se zapsal do historie jako nejrychlejší Čech v soutěži Tourist Trophy na ostrově Man, která má rovných 60 kilometrů, vede přes vysoké hory a bývá označována za nejtěžší přírodní trať světa. Na motorce absolvoval i slavné dvacetičtyřhodinové klání v Le Mans a spoustu dalších, nedávno ale zemřel při kvalifikaci na mezinárodní závod North West 200 v Severním Irsku. Dvě motorky, na kterých jezdil v USA, jsou teď v aukci a výtěžek zamíří na podporu Holánovy rodiny.
Kamil Holán pracoval jako grafik a designér, vedle toho ale ve volném čase propadl už v mládí soutěžení na motocyklech. První sezóny se zúčastnil v roce 2001, kdy začal na uzavřených okruzích v Česku. Upozornil na sebe po osmi letech ziskem třetího místa na přírodní trati nazvané 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Na stejném místě později ještě čtyřikrát vyhrál.
První zahraniční úspěch přišel v roce 2012, kdy zvítězil na trati Grand Prix na Ostrově Man v kategorii nováčků. O čtyři roky později se pak v nejvyšší kategorii stal nejrychlejším Čechem. Ve stejném roce se poprvé zúčastnil i okruhu v Severním Irsku, který je považován za nejrychlejší silniční okruh na světě. Závod následně absolvoval ještě třikrát. Naposled letos v květnu, kdy ho jízda stála život.
Společnost Panattoni, která jezdce podporovala prostřednictvím týmu Blue Garage Racing, dala nyní proto do dobročinné aukce dva jeho motocykly. Prvním z nich je Ducati 1098 Streetfighter, speciální model postavený na míru pro náročný americký terén v Pikes Peak International Hill Climb v Coloradu. Holán byl jedním ze dvou Čechů, kteří na této trati dojeli do cíle.
Druhým je Ducati Panigale V2, upravený speciálně pro vytrvalostní soutěž Daytona 200 na floridském pobřeží v USA. Veškerý výtěžek z aukce zamíří na podporu Holánových dětí. Stroje jsou aktuálně k vidění pro veřejnost na výstavě Ducati v Brně.
„Překonávání sebe, svého strachu, nekonečné hledání a zdolávání výzev bylo Kamilovo životní palivo. Dokázal tím strhnout spoustu lidí kolem sebe včetně mě. Po tragické události v Irsku tu zůstaly po Kamilovi tři dcery. Chceme je podpořit a rozhodli jsme se vydražit motocykly z legendárních závodů v USA a výtěžek z aukce použít na jejich studia, rozvoj a cestování,“ říká Pavel Sovička, šéf Panattoni v Česku a na Slovensku.