Byl to podvod. Bývalému šéfovi zkrachovalé německé společnosti Wirecard hrozí až 15 let za mřížemi

Před necelými dvěma lety otřásl finančními trhy krach společnosti Wirecard. Mnichovská firma specializující se na zprostředkovávání plateb byla v Německu vzývaným hráčem na poli finančních technologií, jenže během pár týdnů zkolabovala. Vyšetřovatelé následně 21 měsíců rozplétali, jak mohlo k takovému krachu dojít, a mnichovská prokuratura nyní obvinila bývalého předsedu představenstva Wirecardu Markuse Brauna z podvodu, zpronevěry a účetních manipulací.

Vídeňský rodák Braun je od předloňského června ve vazbě, jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že je sám obětí podvodu. Nyní mu hrozí až 15 let vězení. Prokuratura obvinila také dva další bývalé manažery Wirecardu a pokračuje i vyšetřování dalších podezřelých. Braunův dlouholetý kolega a provozní ředitel Wirecardu Jan Marsalek před úřady raději prchl a Interpol ho již v roce 2020 zařadil mezi nejhledanější osoby světa. Podle Financial Times by se mohl skrývat v Rusku.

Prokuratura tvrdí, že Braun a další dva obvinění už od roku 2015 věděli, že aktivity Wirecardu jsou ztrátové. Viní je z toho, že si od bank a dluhopisových investorů podvodně vypůjčili 3,1 miliardy eur (zhruba 77 miliard korun) na krytí nákladů podniku. Zprávy o hospodářských výsledcích Wirecardu byly podle prokuratury několik let lživé. V nich byla například uváděna hotovost údajně uložená na účtech u asijských bank, které však neexistovaly.

Přikrášlená čísla

„Nejpozději koncem roku 2015 bylo všem obviněným jasné, že společnost Wirecard AG dosahuje ze skutečného podnikání jen ztrát, což nakonec povede k platební neschopnosti,“ uvedli dle deníku The Wall Street Journal vyšetřovatelé. „Zveřejněním značně přikrášlených čísel chtěli zúčastnění vzbudit v investorech dojem, že Wirecard AG je obchodně úspěšnou a solventní společností.“

Problémy vyšly na povrch ve druhé polovině června 2020. Tehdy se ukázalo, že v rozvaze Wirecardu za předchozí rok chybí dvě miliardy eur. Cena akcií se okamžitě zřítila a už se nikdy nevzpamatovala. Když firma přiznala, že chybějící peníze zřejmě vůbec neexistují, byl její šéf Markus Braun zatčen a Wirecard následně vyhlásil insolvenci. V srpnu pak mnichovská společnost přišla o pozici v prestižním akciovém indexu DAX, v němž je třicet předních veřejně obchodovatelných německých firem.

Kolaps Wirecardu nepoškodil pouze banky a držitele dluhopisů, ale také desetitisíce akcionářů podniku. Tržní hodnota firmy Wirecard po jejím zařazení právě do hlavního indexu frankfurtské burzy DAX v září 2018 překročila 20 miliard eur, tyto peníze se však následně rozplynuly. Pád firmy zruinoval i samotného Brauna, který do akcií Wirecardu investoval téměř celé své jmění, upozornila agentura DPA.

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřila se na zpracovávání plateb a na finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. Pád firmy v roce 2020 zasáhl i klienty v České republice, s Wirecardem dříve spolupracovalo například Twisto.

S přispěním ČTK.