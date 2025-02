Byla nejoblíbenější youtuberkou generace Z. Teď Emma Chamberlain otevřela svou první kavárnu

Uložit 0

Američanka Emma Chamberlain je beze sporu jednou z nejvýraznějších osobností generace Z. V šestnácti začala natáčet vlogy na YouTube, v průběhu let se pak stala i módní ikonou a tváří nejedné luxusní značky. A postupně také úspěšnou podnikatelkou. Zatímco dřív byla neodmyslitelnou součástí online světa, teď se od něj odklání a stále více se soustředí na svůj byznys – značku Chamberlain Coffee.

Bývala jakousi důvěrnou kamarádkou, která chápala problémy mladých holek. Ztracená puberťačka, která neví, co se životem, a cítí se tak trochu mimo dění. Obyčejná holka, která ráda nakupuje v sekáčích, a když se psychicky hroutí, barví si impulzivně vlasy. Ale taky člověk, který inspiruje svou otevřeností a lehkomyslným přístupem k životu.

Dnes třiadvacetiletá Emma Chamberlain se do povědomí široké veřejnosti dostala v roce 2017 díky svým vlogům na YouTube. Její autentický a uvolněný styl, založený na ironickém humoru, chaotické editaci videí i upřímném sdílení každodenních radostí i starostí, ji rychle odlišil od většiny ostatních tvůrců a Chamberlain si získala přízeň milionů mladých holek.

V roce 2019 ji pak časopis The Atlantic označil za „nejdůležitější youtuberku současnosti“. Dnes má na platformě přes 12 milionů odběratelů, na Instagramu ji dokonce sleduje téměř 15 milionů lidí. Její vliv na mladé lidi se rozrostl do takových rozměrů, že se její jméno skloňuje ve spojitosti s proměnami influencer marketingu i novými trendy v digitální kultuře. Zkrátka cokoliv Emma udělá, je svaté a obratem se stává hitem.

S rostoucí popularitou si Emmy Chamberlain všimly i velké módní značky. V roce 2019 se stala ambasadorkou Louise Vuittona, a byla tak průkopnicí ve spolupráci luxusních značek s digitálními tvůrci. Později navázala vztahy také s Cartierem a stala se pravidelnou účastnicí Met Gala, kde od roku 2021 navíc vede rozhovory pro časopis Vogue.

Navzdory svému úspěchu, nebo možná i právě kvůli němu, Emma Chamberlain v posledních letech svou aktivitu na YouTube a dalších sociálních sítích výrazně omezila. Dlouhodobě totiž řešila to, že je internet její prací a zároveň zdrojem její největší úzkosti. Loni na podzim v rozhovoru pro The New York Times přiznala, že má ohledně svého vztahu k online platformám silné pochyby a že nechce být uvězněná v nekončícím cyklu vytváření obsahu. „Mám morální dilema, co se týče těchto platforem – jestli chci krmit bestii,“ uvedla.

Namísto online prostředí se proto začala stále více obracet k offline aktivitám. Vždycky byla známá svou láskou ke kávě, a v roce 2019 si proto založila vlastní značku Chamberlain Coffee. Z původně online prodejce se postupně stal prosperující brand, který prodává nejen kávu, ale i cold brew sady, matchu, horkou čokoládu i svůj vlastní merch. Produkty značky se dostaly i do řetězců jako Target nebo Whole Foods, což Chamberlain Coffee pomohlo dosáhnout v roce 2023 obratu 20 milionů dolarů.

Loni pak Chamberlain oznámila, že přebírá roli spoluvýkonné ředitelky firmy spolu s Gustavem Hossym, bývalým CEO dánské značky Christopher Cloos. Brand zároveň navázal i nové spolupráce, třeba s modelkou Kendall Jenner a její značkou 818 Tequila nebo s výrobcem zavazadel Beis herečky Shay Mitchell.

Teď se Emma Chamberlain se svými aktivitami přesunula do offline světa ještě trochu víc, když v lednu rozjela první fyzickou pobočku Chamberlain Coffee. Nachází se v losangeleském obchodním centru Westfield Century City, prvně otevřela své dveře v úterý 18. ledna a zákazníci si v ní mohou dát kromě kávy i sladké pečivo.