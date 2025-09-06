Byla to vysněná hra čínského studenta. S ukázkou zaujal i PlayStation, ale pak začalo vývojářské peklo
Po více než deseti letech vyšla hra Lost Soul Aside. Vznikla ve spolupráci s PlayStationem a jeho projektem na podporu nejen čínských vývojářů.
Původně to byl sólo projekt nadějného čínského vývojáře a studenta, postupně se hra zčásti dostala pod křídla PlayStationu, tým se rozrostl… a vývoj se začal protahovat. Úplný nováček měl na starost miliony dolarů, asi čtyřicetičlenný tým a titul, který je zásadním příspěvkem japonského giganta na trhu čínských videoher. A výsledek je všelijaký, ale milovníci soubojů jak z čínských akčních filmů si tu přijdou na své.
Zkuste si představit, že jste začali pracovat na nějakém projektu v době, kdy Americe vládl Barack Obama a svět nezažil žádný brexit. A tenhle projekt doděláte právě teď. Stejně to měl Jang Ping, který v roce 2014 studoval postgraduál na univerzitě v Jižní Koreji a přišel s nápadem na akční videohru plnou magie a nerealisticky velkých mečů.
O dva roky později vytvořil propagační video, které nahrál na svůj kanál na YouTube (a kde je pořád k vidění), a zaznamenal ohromný úspěch. Lidem se líbilo a přáli mu hodně štěstí s tím, že tohle by si jednou skutečně rádi zahráli. Videa si navíc všimla i společnost Sony a vývojáře oslovila s nabídkou, jestli by nechtěl projekt společně probrat a vymyslet, co by se s ním dalo dělat dál. A tak začala cesta, která skončila minulý týden, když po více než deseti letech vyšla Lost Soul Aside.
Příběh, který se za ní ukrývá, je jako z klasického filmu o outsiderovi, jemuž se podaří prorazit. Jang Ping se inspiroval slavnou japonskou sérií Final Fantasy a sám se naučil pracovat s Unreal Enginem, designovat a modelovat. Účastnil se výměnných kurzů v cizině, pracoval na sobě. Až vytvořil ono zmíněné pětiminutové video, jakýsi prototyp, kterým ale zčásti chtěl i prostě najít práci. Nakonec z toho byl hit.
Oslovilo ho hned několik čínských vývojářů, ale Jang Ping se chtěl vymanit z klasických představ o čínských hrách – tedy že jsou to často spíš hříčky na mobily. A tak si vybral spolupráci s japonským obrem Sony, který už před několika lety spustil Hero Project. Program, který má bořit hranice mezi kreativci a finančně i třeba formou sdílení know-how pomáhat vývojářům z Indie, Blízkého východu nebo právě Číny.
Během let se autorský tým rozrostl až na zhruba čtyřicítku, ale taky si prošel takzvaným vývojářským peklem. Lost Soul Aside měla být hra s otevřeným světem, kde by hráči mohli pobíhat a plnit nejrůznější úkoly (ostatně tehdy byl právě tenhle žánr v Číně velký trend). Jenže to by stálo příliš mnoho peněz, a tak vývojáři po několika letech svůj plán kompletně předělali. Nakonec vznikla lineární akční hra ze třetí osoby, kde hlavní hrdina ve stylovém černém kabátu zachraňuje duši své sestry a bojuje se záhadnými magickými bytostmi.
Původně obří ambice se musely přizpůsobit i rozpočtem. Magazín Bilibili, který bývá důvěryhodným zdrojem zajímavostí ze světa čínských her, spočítal rozpočet Lost Soul Aside zhruba na osm milionů dolarů (necelých 170 milionů korun), což není mnoho.
Navíc řada vývojářů měla zkušenosti jen z mobilních her, jiní byli naprostými nováčky. Do toho přišla pandemie covidu. Šanghaj, kde studio Ultizero Games sídlí, skončila v karanténě a lidé pracovali z domova. A pokrok byl pomalý. Někteří vývojáři začali tým opouštět a odešli do mnohem větších čínských studií. Když omezení kvůli pandemii skončila, Jang Ping měl na hlavě už jen trochu šedivých vlasů.
To všechno se na akční novince podepsalo. Nejvíc asi na technickém stavu, který zvlášť na počítačích drhne. Ani na nabušeném PlayStationu Pro můj zážitek nebyl úplně hladký. Občas vypadl zvuk, jindy se hlavní hrdina zasekl ve zdi, pak kompletně přestala hrát hudba… Vývojáři ale rychle pracovali na opravách a právě teď, týden po vydání, je situace mnohem lepší.
Příběh taky působí, jako by ho během let někdo víc a víc zplošťoval a osekával. Hlavní hrdina a výrazná tvář vzbouřenců Kaser tu musí přerušit boj proti Impériu, když jeho město nečekaně napadnou tajemní mimozemšťané z jiné dimenze. Během invaze začnou vysávat z lidí jejich duše a mezi oběťmi je i Kaserova sestra. Úkol je tak jasný: zjistit, jak by šlo všechno napravit. S tím hlavnímu hrdinovi pomáhá malý létající dráček, který unikl z imperiálního vězení a evidentně má s divnými bytostmi společného mnohem víc, než se nejprve zdá.
Lost Soul Aside neprozkoumává moc originální témata a ostatně ani dialogy nebo vývoj příběhu vás během hraní nepřekvapí. Je klidně možné, že původně měl být svět rozsáhlý a scénář bohatý, ale momentálně hýří až tuctovými dialogy o krystalech duší, životní energii a svatém řádu. Nic, co bychom už nezažili v jiných hrách a nečetli v nespočtu fantasy knížek.
Zároveň je ale titul člověku tak trochu sympatický – a nejen tím, jakou cestu během svého vývoje urazil. Když totiž vypnete a soustředíte se jen na samotné souboje s nepřáteli, musíte uznat, že často mají nápad. Sám Jang Ping se nechal slyšet, že v tomhle ohledu se inspiroval skvělými předchůdci, jako je Bayonetta nebo Devil May Cry. Souboje jsou tak totálně nerealistické, ale zároveň zábavné. Kaser poletuje vzduchem jak v čínském akčním filmu, střídá u toho kosu s obřím mečem a kolem něj to hýří všemi možnými barvami. Pak se snese na zem, po které slajduje jako po ledu, a rychle pomocí svého dračího parťáka postaví malé energetické dělo a tím dorazí obří monstrum.
Pokud tedy máte plnou knihovnu nakoupených her, asi není třeba se do tohohle čínského kousku urychleně hnát – je dost možné, že za nějaký ten pátek vývojáři hru ještě vyladí. Fanoušci akčních a až absurdních soubojů by ale měli zpozornět.