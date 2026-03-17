Byt u metra? Pod 100 tisíc korun za metr čtvereční se nedostanete, zdražuje i okolí budoucího déčka
Nejdráže je tradičně v centru, které je „stěží dostupným luxusem“. Na opačné straně stojí stanice Černý Most, což ukazuje na rozdíly na lince B.
Chcete vlastní byt v docházkové vzdálenosti od stanice pražského metra? Připravte se na to, že za méně než 100 tisíc korun za metr čtvereční už pravděpodobně nikde nenakoupíte. Tato psychologická hranice se dnes naopak stala spíše minimem, od kterého ceny bytů u metra začínají – a to i u méně vytížených stanic či v odlehlejších částech Prahy. Ukazuje to nejnovější analýza Metroindexu od společnosti Flat Zone za druhé pololetí roku 2025. Podle ní dnes i na periferiích města vycházejí byty v blízkosti podzemky běžně na více než 120 tisíc korun za metr čtvereční.
Nejvyšší cenovky se i v závěru roku tradičně soustředily do historického centra Prahy, které autoři analýzy označují jako „stěží dostupný luxus“. Nejdráže vycházejí byty v okolí Staroměstské, kde průměr dosahuje 253 975 korun za metr čtvereční. Jen o něco levnější jsou byty poblíž stanice Malostranská, s průměrem 246 941 korun za metr čtvereční.
Vysoko se drží i širší centrum – například u stanice Náměstí Republiky se průměrná hodnota pohybuje kolem 217 tisíc korun za metr čtvereční. Na opačné straně žebříčku stojí podle aktuálních dat Černý Most, kde průměrná cena dosahuje 118 423 korun za metr čtvereční, což dobře ukazuje, jak výrazné rozdíly panují například na lince B. Podobný vývoj je patrný i u dalších okrajových stanic. Například u Roztyl byty průměrně stojí kolem 125 tisíc korun za metr čtvereční, což je meziročně zhruba o 15 procent více.
Dlouhodobě nejdostupnější linka C totiž reagovala na růst trhu plošným zdražením. Kromě Roztyl se výrazný posun odehrál také u stanice Kačerov, kde průměrná cena vzrostla dokonce o 19,2 procenta. „V druhém pololetí zde většinu prodaných bytů tvořily jednotky v nových developerských projektech, které průměrnou hodnotu lokality přirozeně vytlačily nahoru,“ vysvětlují autoři analýzy.
Ostatně na některých místech je vliv velkých developerských projektů dobře patrný. Nejvíce bytů se podle dat prodalo v okolí Kolbenovy, kde postupně vznikají nové rezidenční čtvrti na místě bývalých průmyslových areálů. Zvýšený zájem se objevuje také v oblastech, kudy má v budoucnu vést nová linka metra D. Například u plánované stanice Nové Dvory dosahují ceny zhruba 144 680 korun za metr čtvereční.
Na lince C pak vyčnívá lokalita kolem stanice Nádraží Holešovice, kde probíhající transformace čtvrti a prodeje luxusních novostaveb vytlačily ceny meziročně o 22 procent výše. Analýza vychází z 3 486 reálných transakcí bytů z katastru nemovitostí v roce 2025. Do výpočtu byly zahrnuty byty prodané zhruba do 500 metrů od jednotlivých stanic podzemky.