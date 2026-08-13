Bývalý šéf Disney a miliardář z Wall Street kupují Lakers. Cena slavného klubu překonala všechny rekordy
Loni koupil jeden z nejslavnějších klubů světa. Teď ho prodává. Mark Walter za 14 měsíců zhodnotil investici o 2,5 miliardy dolarů.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Jedna z nejslavnějších basketbalových značek planety opět mění majitele. Los Angeles Lakers, kteří po desetiletí patří k ikonám sportovního světa, směřují do rukou nového investičního uskupení. V jeho čele stojí dlouholetý šéf zábavního impéria Disney Bob Iger a miliardář Joshua Kushner, zakladatel investiční společnosti Thrive Capital. Odkupují většinový podíl v klubu za 12,5 miliardy dolarů, v přepočtu necelých 263 miliard korun. Jedná se tak o nejdražší nákup sportovního klubu v historii.
A také se jedná o pokračování trendu. Pro lepší představu o tom, jak raketově hodnota elitních klubů v zámořské NBA roste: před třemi lety prodal Michael Jordan svůj tým Charlotte Hornets za tři miliardy dolarů, loni v létě stanovili rekord nejprve Boston Celtics s cenovkou přes šest miliard a poté Lakers za 10 miliard dolarů.
Celá transakce tedy logicky vyvolává rozruch, přichází totiž neobvykle brzy. Teprve před čtrnácti měsíci většinový podíl v Lakers odkoupil od rodiny Bussových, která klub vlastnila nepřetržitě od roku 1979, finančník Mark Walter.
Proč tedy přichází prodej? Portál Wall Street Journal píše o tom, že Walterova finanční skupina čelí vyšetřování ze strany federálních úřadů a Komise pro cenné papíry. Vyšetřovatelé se zabývají podezřením z finančních podvodů a nesrovnalostí v účetnictví u úvěrových obchodů v hodnotě 16 miliard dolarů. Přestože Walterovy firmy jakékoli pochybení odmítají, miliardář se rozhodl svou investici do basketbalu zpeněžit.
Pro Boba Igera je naopak tato akvizice velkolepým vstupem do nové životní etapy. Iger patří k nejvlivnějším postavám amerických médií a showbyznysu. Během svého dlouholetého působení v čele společnosti Disney stál za obřími nákupy studií Pixar, Marvel, Lucasfilm (tvůrců Star Wars) nebo většiny 21st Century Fox. Letos na jaře předal žezlo výkonného ředitele svému nástupci Joshi D’Amarovi a přesunul se do role poradce ve fondu Thrive Capital právě vedle Kushnera.
Iger se tak vrací do centra dění v Los Angeles, kde je basketbal tradičně otázkou společenského statusu a zápasy Lakers běžně navštěvují hollywoodské hvězdy od Jacka Nicholsona po Leonarda DiCapria. Není to přitom jeho první krok do světa sportu, s manželkou už dříve majetkově vstoupil do ženského fotbalového klubu Angel City FC.
Druhý z hlavních kupců, Joshua Kushner, představuje výraznou postavu investičního světa. Přestože je jeho jméno známé především v souvislosti s jeho rodinou – starší bratr Jared Kushner je zetěm a bývalým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa – Joshua se od rodinného politického směřování dlouhodobě distancuje.
Jako podporovatel demokratů vybudoval vlastní fond Thrive Capital, jehož jmění se počítá v desítkách miliard dolarů díky úspěšným investicím do společností jako Instagram, Spotify či OpenAI. Kushner ve sportu také není nováčkem, už dříve držel menšinový podíl v týmu Miami Heat nebo Memphis Grizzlies.
Celý obří obchod ještě podléhá hloubkové kontrole a schválení Radou guvernérů NBA. To by mělo proběhnout během jejího plánovaného zářijového zasedání. Pokud rada dohodu potvrdí, odstartuje tím zcela nová kapitola jednoho z nejslavnějších sportovních klubů planety. Jelikož se ale už obě strany stihly k transakci vyjádřit, mělo by schválení být formalitou.