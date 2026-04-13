Čech se přestěhoval do USA a z Harvardu rozběhl startup. Jenže přišel OpenClaw – a tak projekt zavřel
Jiří Nekovář chtěl díky umělé inteligenci e-shopům pomáhat zvyšovat marže. Po příchodu agentické AI se ale rozhodl svůj mladý startup zavřít.
„Náš startup failnul.“ S takovou zprávou se ozval Jiří Nekovář, jenž se loni přestěhoval do Spojených států, kde po absolvování Summer School na Harvardu rozběhl nový projekt. Pod názvem Marsmars chtěl e-shopům na základě jejich dat pomocí agentů umělé inteligence radit, co mají dělat, aby zvýšily své tržby. Vývoji se s kolegy věnoval několik měsíců, spálili na tom stovky tisíc korun, a pak se v únoru objevil OpenClaw. „Uvědomil jsem si, že jsme neinvestovatelní,“ přiznává. V březnu tak padlo finální rozhodnutí: „Vzhledem k tomu, jak vypadá dnešní agentic ekosystém, jsme se rozhodli startup uzavřít.“ A jeho zkušenosti nabízí poučení i pro další podnikatele.
S podnikáním má dnes třiadvacetiletý Nekovář zkušenosti od svých sedmnácti let, kdy ještě během studia na pražském Novém PORGu pod značkou RoseStreet dělal hudební produkci a kreativní služby pro nezávislé interprety. Díky množícím se B2B zakázkám se ale přeorientovali na e-commerce marketing, a právě to pak vedlo ke vzniku Marsmars. Společně s kolegy si totiž všiml, jak přehlížené je téma zákaznické cesty.
„Brzy jsem pochopil, že bez jasné specializace se agentura odliší jen těžko,“ vypráví Nekovář, který se tak začal profilovat u značek se zdravým životním stylem – sám se totiž účastní závodů jako Spartan Race, Ironman či Hyrox, v němž se kombinuje osm kilometrů běhu s osmi funkčními tréninkovými stanicemi. „Tudíž marketing zákazníkům, kterým na sobě záleží, je mi nejbližší,“ popisuje a jako konkrétní příklady značek, s nimiž spolupracoval, zmiňuje například Vasky, Botas, OlaOla, Costa Coffee, Ristre či Pepper Field.
Během těchto štací si ale mladý podnikatel uvědomoval, že vzhledem k potřebě napojit se na všechny softwary, agendy i zákaznická data, a k tomu zlepšovat zákaznickou cestu v e-shopech, je to z pozice externí agentury poměrně náročné. „Mnohem větší přínos má to, kdy se integrujete do interního týmu a začnete ukazovat nové pohledy na věc,“ říká Nekovář, kterého tak situace přivedla k funkci tzv. Fractional CMO, zjednodušeně řečeno externího marketingového ředitele, jenž pracuje pro několik značek najednou.
Současně k tomu nadále i studoval, nejdřív bakaláře na VŠE, paralelně k tomu na chvíli také ve Vídni. „Uvědomil jsem si, že pro lidi mého podnikatelského typu pokračovat na magisterské studium není dnes nejmoudřejší varianta,“ vypráví. Svému bakalářskému titulu ale chtěl dát „lehký upgrade“, přihlásil se proto na několik letních škol nejprestižnějších světových univerzit. Na Stanford se nedostal, na Harvardu ale během šestitýdenního programu Harvard Extension School absolvoval dva semestrální kurzy: project management a podnikání v době AI.
„Nezapomenu na to, jak jsme první týden kurzu Project Management měli 34 deadlinů,“ vzpomíná Nekovář na loňské léto. Za oceánem díky tomuto studiu získal světový přesah a kontakty, ale i ukázku toho, jak se dá chytře používat AI ve školství a nahlédl pod pokličku nejúspěšnějším absolventským příběhům. „Jelikož jsem tehdy začal budovat Marsmars, využil jsem tuto letní zkušenost jako hloubkovou analýzu možných dalších životních kroků. Věděl jsem, že pokud chci hrát první světovou ligu, budu se pro to muset přestěhovat do USA,“ pokračuje.
Ještě před odchodem do Spojených států přitom Nekovář začal pomalu pracovat na novém projektu, jehož vize vznikla z opakovaného vzorce stavu marketingu v e-commerce: „Studie říkají, že spotřebitelské značky ztrácí dvacet až třicet procent potenciálního obratu kvůli špatnému řízení zákaznické cesty. Aktuální nástroje ukazují, co se stalo, ale neříkají, co má každý pracovník udělat, aby se výsledky zlepšily.“ Jinými slovy se dnes podle Nekováře seniorní marketéři musí probírat metrikami a hledat v nich vzorce, a poté sepsat brief pro tým. Právě to chtěl řešit Marsmars, který by při správném datovém a kontextovém inženýrství dokázal díky AI tuto práci udělat sám s přímým dopadem na obrat.
Nekovář spojil síly s druhým zakladatelem Dhineshem Thirem, kterého potkal v USA. Sbírali zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků i investorů v USA a v Evropě, a od loňského léta do letošního ledna pivotovali čtyři různé verze produktu. „Nechtěli jsme stavět další dashboard, ale systém, který marketérům řekne, co má konkrétní člověk v týmu udělat dál,“ říká Nekovař, jenž za silný konkurenční moment považoval, když jejich agent dokázal mluvit s jednotlivými členy marketingového týmu, sbírat jejich perspektivy a z různých pohledů skládat kvalitnější kontext pro doporučení.
„Tyto pivoty nám následně paradoxně dodaly sebevědomí, protože jsme si ověřovali, že se neposouváme náhodně, ale blíž reálné potřebě trhu,“ popisuje. Marsmars zároveň získával i externí validaci – podařilo se mu vyhrát AI Pitch Contest v rámci Dnů AI, ve Spojených státech se pak dostali do akcelerátoru LvlUp Labs. Ve startupu se pak chystali naskočit na vlnu AI agentů, kteří budou jednotlivé kroky nejenom radit, ale také reálně dělat. Připravoval na to své systémy.
A pak se objevil OpenClaw. Stali jsme se neinvestovatelní.
„Očekávali jsme, že tato vlna přijde v létě. A pak se objevil OpenClaw,“ říká Nekovář s odkazem na software od rakouského tvůrce Petera Steinbergera, který vytvořil základ pro agenty AI schopné samostatně operovat v digitálním prostředí. O samotného Steinbergera pak začaly bojovat největší firmy na poli umělé inteligence, až si plácnul s OpenAI.
„OpenClaw zcela změnil směr vývoje i očekávání investorů ohledně toho, co by agentní software měl umět. Neberte mě špatně, nepláču nad OpenClawem a dalšími open-source agenty. Používám je každý den,“ popisuje Nekovář. S nástupem tohoto softwaru a po konverzacích s desítkami investorů si ale uvědomil začátek nové éry a krutou pravdu pro svůj vlastní byznys: „Stali jsme se neinvestovatelní.“
Do svého projektu přitom v průběhu času vložil nižší stovky tisíc korun, a to i díky kreditům a startupovým programům hlavních AI providerů. Podle původních plánů chtěl ale Marsmars posunout na vyšší úroveň, mezi investory tak v rámci úvodního, pre-seedového kola poptával 700 tisíc dolarů, asi patnáct milionů korun.
„Oslovili jsme 600 investorů, ze kterých jsme měli okolo třicet skvělých konverzací,“ říká Nekovář, kterému však samotní investoři začali při vyjednávání argumentovat tím, co agentické open source nástroje dokážou. „Došlo mi, že jsme se stali jen těžko financovatelným projektem. Co jsme do té doby považovali za naší konkurenční výhodu – tedy schopnost sbírat kontext a převádět data do personalizovaných akčních doporučení –, najednou přestalo působit obhajitelně,“ přiznává. Snažil se přitom argumentovat tím, že adopce agentických nástrojů v e-commerce, na které se Marsmars zaměřoval, je velmi pomalá. „Pochopitelně to ale působí jen jako výmluva na to, že naše technologie nekonkuruje OpenClaw,“ popisuje Nekovář.
Od jednoho z investorů dostal také radu: musíš se rozhodnout, zda buduješ pro současnost, nebo pro budoucnost. „A já vlastně nevím – dnes už je extrémně těžké odhadnout, jak bude AI v konkrétní vertikále vypadat za tři měsíce, natož za rok. To, co je dnes technologicky současnost, je pro mnoho lidí stále nepředstavitelné,“ zamýšlí se.
Podle Nekováře, který aktuálně žije v Austinu, tak už do budoucna každý startup bude stát před čím dál těžší otázkou: „Proč si to klient nemůže udělat sám? Zároveň ale ze své startupové štace popisuje i další poučení: dodávat menší produkty, které řeší konkrétní problémy. „Nesnažte se změnit celé odvětví a konkurovat velkým hráčům. Vylepšujte svůj produkt každý týden. Nevěnujte měsíce vývoji v testovacím prostředí, abyste pak zjistili, že Google uvedl stejnou ‚funkci‘ týden po vašem spuštění.“
Kvůli popsanému kontextu tak nyní startup Marsmars končí. „Vzali jsme si moc velké sousto, které mělo konkurovat velkým hráčům se zajištěnou distribucí. Další pokračování by vyžadovalo jiný kapitál, jinou distribuci a jiný týmový setup,“ popisuje Nekovář, jenž uznává, že i když Marsmars v jeho původní podobě zastavil, neznamená to, že problém, který řešil, zmizel.
On sám se teď nadále chystá pomáhat e-shopům jakožto Fractional CMO, postupně i v roli praktického AI partnera. současně k tomu buduje i menší produkty, které řeší specifické problémy. „S AI agenty a názorem pár šikovných lidí v mém networku jsem schopný rychle iterovat a testovat poptávku bez potřeby investorů. Je možné, že tento produkt budu schopný ještě jednou přetvořit. Uvidíme. Aktuálně si vyhodnocuji, zda vše dělat pod osobním brandem, nebo pokračovat s brandem Marsmars,“ popisuje.
Celé vyprávění pak Nekovář ukončuje obecnější radu pro všechny podnikatele: „Většina firem si stále neuvědomuje, jakou revoluci s sebou přinášejí agentní systémy. Připravte se na ni.“