Čelí vážným obviněním a rozhodl se toho využít v marketingu. Případ Hard Rico je čím dál podivnější

Komentář Filipa Housky. Rapuje o kriminalitě a pochybných momentech v ulicích. Sám v tom vyrůstal – a protože měl talent, postavil na tom kariéru. A jak ukazují statistiky na Spotify, čísla na sociálních sítích a hudební spolupráce, svou práci dělal Hard Rico velmi dobře. Patří k tomu i schopnost být marketingově šikovný? Nepochybně, jak ukazuje aktuální závažná kauza, které se rozhodl marketingově využít.

Dvaadvacetiletý Enrico Pešta, známý pod uměleckým pseudonymem Hard Rico byl minulý týden zadržen policií a spolu s dalšími čtyřmi lidmi obviněn z několika trestných činů, mezi nimiž je i vydírání a loupež. Zprávy o jeho umístění do vazby už obletěly internet.

Hard Rico si o nějaký průšvih koledoval už dlouho. Začalo to lednovým kopnutím člověka do hlavy během koncertu v Brně a pokračovalo březnovou hádkou s organizátorem hudebního festivalu Majáles, kdy se na sociálních sítích oba obviňovali z vydírání. A to jsou jen mediálně pokryté záležitosti. Nyní ale přišel Deník N s tím, že Hard Rico je ve vazbě (kvůli tomu, aby nemohl ovlivňovat svědky) a hrozí mu až deset let za mřížemi.

Jeho manažer Marek Nawrocki nejprve odmítl situaci komentovat, ve vyjádření ale zmínil něco, co upoutalo pozornost: „Máme k tomu na úterý připravenou marketingovou strategii.“ Čtete správně. Hard Rico a jeho tým se rozhodli, že ze závažných obvinění vykřesají nějakou formu propagace pro Peštův další kariérní stupínek. Proč? Protože to dává smysl, ať to zní sebevíc zvláštně.

V americkém rapu je zvykem, že pobyt za mřížemi zvedá trestancův street credit, jakmile se vrátí zpět na svobodu. To, že projde vězením ve zdraví a se zachováním loajality vůči své partě, je na tamní scéně ukázkou síly, tvrdosti a neoblomnosti.

A byť se Česko (a Slovensko) nedá srovnávat s podmínkami ve Spojených státech, když byli z výkonu trestu propuštěni brněnský rapper Michajlov v roce 2020 nebo slovenský Karlo vloni, jejich jméno bylo ještě relevantnější. Tak to v rapu chodí.

Hard Rico ještě nezná rozsudek a je od vězení stejně daleko jako od svobody. O tom rozhodne soud, zatím neznámo kdy a jak. To ale nic nemění na faktu, že je pro něj marketingově zajímavé celou věc prezentovat tak, aby fanoušci vytvářeli tlak na jeho podporu a co nejrychlejší propuštění. A toho jeho management docílil tím, že spustil prodej tematického oblečení a vydal jeho novou skladbu.

Včera v podvečerních hodinách se na streamovacích službách, kde čítá desítky milionů přehrání, objevil track Mě nedostanou, doplněný o zjevně Peštovu autentickou hlasovou zprávu, ve které zdraví své fanoušky a slibuje, že se vrátí. Skladbu doplnily trička, mikiny a kšiltovky s výstižným popisem FreeRico, což je spojení, které se v podobných momentech v rapu často používá.

Do toho byl kompletně promazán jeho Instagram, kde ho sleduje skoro 180 tisíc lidí – a za poslední dva dny mu přibylo dalších více než tisíc sledujících. Zůstaly tam jen dva příspěvky: FreeRico a stanovisko managementu. Během chvilky tak z Pešty udělali na první pohled „mučedníka“ a ve fanoušcích vyvolali ještě větší zájem. Prakticky vznikl movement.

Může se to zdát zvláštní, ale paradoxně mohou být problémy se zákonem v jeho slušně rozjeté kariéře plusem. O část posluchačů přijde, to je zřejmé i podle stovek komentářů na internetu, ale jádro jeho fanoušků posílí – a přibudou noví. Protože „je přece cool“ podporovat rappera, kterého možná zavřou. A paradoxně je úplně jedno, jestli je vinný, nebo ne, respektive čím vším se provinil.