Celovečerní animák s řádově nižšími náklady? OpenAI spolutvoří film, který může zamíchat celým trhem
Animáky, které vznikají ve velkých studiích, se připravují roky a stojí stovky milionů. Nový snímek má být díky AI hotový za devět měsíců a za zlomek ceny.
Velká a zavedená animační studia mají nového konkurenta. Je jím OpenAI, firma, která postavila ChatGPT a způsobila to, že s počítačem dnes mluvíme podobně jako s člověkem. Teď si troufá na další odvážný úkol. Jako technologický partner se pustila do tvorby celovečerního animovaného filmu Critterz, který má mít premiéru už příští rok v květnu a to rovnou na festivalu v Cannes. Dost možná se tak ukáže, že generativní umělá inteligence zvládne natočit velký film rychleji i levněji než tradiční filmový průmysl.
Za projektem stojí Chad Nelson, kreativní specialista OpenAI, který se před třemi lety začal bavit tím, že do tehdy čerstvého generátoru obrázků DALL·E posílal své nápady na roztomilé postavičky. Původně chtěl udělat krátký film se stejným názvem jako má nyní plánovaný, nakonec z toho vznikl festivalový experiment, který v roce 2023 zaujal i na mezinárodní scéně a letos se dočkal i remasteru (viz video níže).
Teď se z „hračky“ stává velká věc. Nelson spojil síly s londýnským studiem Vertigo Films a americkou produkcí Native Foreign, která se specializuje na propojování klasické tvorby s nejnovějšími AI nástroji. Působí tak prakticky jako spojka mezi těmito společnostmi a OpenAI. Společně rozjeli produkci filmu, jenž má – pokud vše klapne – zamířit do kin po celém světě. Nic však není jisté, byť výroba už běží. „Nikdy jsem nezačínal film s takovou mírou nejistoty,“ přiznal producent James Richardson z Vertigo Films pro The Wall Street Journal. „Je to obrovský experiment.“
Čísla, která jsou zatím známá, jsou velmi zajímavá. Výroba klasického animovaného filmu běžně trvá kolem tří let a rozpočty u studií typu Pixar či DreamWorks často přesahují sto milionů dolarů (dvě miliardy korun). Výroba Critterz se má dle Richardsona zvládnout za devět měsíců a s náklady pod 30 milionů (620 milionů korun).
Film má kombinovat lidskou práci s tvorbou umělé inteligence. Umělci připravují náčrty postav a prostředí, herci propůjčí hlasy, a vše se následně posílá do nástrojů OpenAI: od GPT-5 po nejnovější generátory obrazu, které by měly celou práci dokončit. Výsledkem by měla být pohádka, která se svou vizuální kvalitou vyrovná velkým studiím, ale vznikne mnohem svižněji a levněji. „OpenAI může donekonečna vyprávět, co jejich nástroje umí, ale mnohem silnější je, když to někdo skutečně předvede,“ říká Nelson.
Samotný příběh není složitý: parta lesních tvorů se vydává na cestu poté, co jejich vesnici naruší nečekaný cizinec. Scénář napsali tvůrci, kteří za sebou mají film Paddington v Peru, takže zkušenost s rodinným humorem a emocemi jim nechybí. Výsledkem by měl být vizuálně bohatý a zábavný film pro děti i dospělé. Zajímavé je i financování. Do filmu je zapojeno zhruba 30 lidí a producenti z Federation Studios, které stojí za Vertigo, nastavili systém podílů ze zisku. Pokud film uspěje, nezbohatnou jen velká studia, ale i samotní tvůrci a umělci.
Jenže zatímco se mluví o revoluci, Hollywood zůstává v rozpacích. Velká studia už s AI experimentují, Disney, Netflix i další zkouší její využití v produkci, marketingu nebo uživatelském zážitku. Ale zároveň se bojí otevřeného střetu s odbory herců a scenáristů. Ty si během posledních stávek tvrdě vyjednaly ochranu před tím, aby je stroje nepřipravily o práci. A do toho ještě přicházejí žaloby. Disney, Universal nebo Warner Bros. už obviňují poskytovatele AI, jako je Midjourney, z porušování autorských práv.