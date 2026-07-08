Cenový hit, na který se nesmí sáhnout. Proč Globus nechce a vlastně ani nemůže zdražit sekanou v housce
V Česku se cenovka sekané v housce drží na 26 korunách. Zda je tento byznys pro Globus ziskový, nebo slouží spíš jako lákadlo, ale řetězec neuvádí.
Původní myšlenka byla jednoduchá: nasytit řemeslníka za jedno euro. A právě za tuto cenu se nenápadný gastrohit prodává už čtvrt století. Fleischkäsebrötchen, tedy sekaná v housce, je v Německu natolik kultovní, že pro ni Globus vytvořil vlastní merch: od triček a žabek přes kostýmy až po chladiče na plechovky. Když ji navíc řetězec v roce 2022 kvůli energetické krizi a důsledkům ruské invaze na Ukrajinu nakrátko zdražil o 20 centů, okamžitě narazil na nevoli rozhořčených zákazníků. „Také v Česku jde o jeden z nejznámějších výrobků našeho řetězce a má silnou a věrnou zákaznickou základnu, která je velmi citlivá na jakékoli změny,“ potvrzuje mluvčí tuzemského Globusu Zdeněk Vesecký.
List Handelsblatt označuje Fleischkäsebrötchen takřka za národní symbol stability – zatímco ceny potravin, pohonných hmot či energií letí vzhůru, u sekané v housce se nic nemění. Německý Globus dokonce letos v lednu vydal tiskovou zprávu, v níž přislíbil, že ji v tomto roce nezdraží, a to navzdory rostoucím nákladům. „Když je svět v troskách, sekaná v housce za jedno euro zůstává,“ říká šéf obchodního řetězce Matthias Bruch, představitel šesté generace rodiny, která firmu založila už v roce 1828.
V Česku se cenovka sekané v housce drží na 26 korunách, což zhruba odpovídá onomu jednomu euru. Za hořčici nebo kečup si pak zákazník připlatí pět korun. Zda je ale tento byznys pro řetězec ziskový, nebo slouží spíš jako lákadlo, nechce Vesecký specifikovat. „Konkrétní cenotvorbu ani maržovost jednotlivých výrobků nezveřejňujeme. Každý měsíc ale prodáme přibližně 350 až 400 tisíc porcí, což představuje více než čtyři miliony kusů ročně. V posledních dvou letech navíc evidujeme rostoucí prodeje,“ uvádí pro CzechCrunch. V Německu se ročně prodá zhruba 30 milionů kusů a Bruch hlásí, že je tam sekaná v housce ziskovým produktem.
Podle Veseckého stojí za příznivou cenou vlastní řemeslná výroba pečiva a sekané přímo na prodejnách. V Německu Globus nakupuje celá zvířata od chovatelů a jejich méně prémiové části následně zpracovává právě do sekané. V tuzemsku funguje na podobném principu. „Maso pro naši řeznickou a uzenářskou výrobu, včetně sekané, však nenakupujeme přímo od farmářů, nýbrž od prověřených masozpracujících podniků,“ upřesňuje.
Mluvčí Globusu pak doplňuje, že zkušenost z Německa ukázala jednu zásadní věc: u ikonických produktů lidé nevnímají jen samotnou cenu, ale především její symbolickou hodnotu. „Pro mnoho z nich nešlo ani tak o samotných dvacet centů navíc, ale o změnu produktu, který byl s jedním eurem po desetiletí pevně spojen. Samozřejmě musíme vždy zohledňovat vývoj vstupních nákladů i celkovou ekonomickou situaci, rádi bychom však nabízeli sekanou v housce i nadále za cenu, na kterou jsou lidé zvyklí,“ ujišťuje. Na rozdíl od Německa ale český Globus zatím s vlastní kolekcí triček, žabek ani dalšího merchandisingu nepočítá.