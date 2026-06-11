Nadaný český fanoušek nastartoval mnohamilionový byznys. Jeho firma vydělává díky slavné online hře
World of Warcraft má opět významnou českou stopu. Radim „Hurricane“ Zeifart a studio All Animal stvořili pro Blizzard nový trailer.
Na světě nenajdete moc slavnějších videoher. Fenomén jménem World of Warcraft s největší pravděpodobností znáte, i když sami nejste hráči. A k masivnímu úspěchu téhle hry pomáhají i Češi. „Práce na značce World of Warcraft má nejen obrovskou prestiž, ale i zásadní vliv na fungování celé naší firmy,“ hlásí pražské animační studio propojené s „wowkem“. Ale taky s Netflixem nebo Seznamem.
Teď je z toho mnohamilionový byznys, ale začalo to jedním nadšeným a nadaným fanouškem. Radim Zeifart měl tak moc rád World of Warcraft, že ze hry od firmy Blizzard Entertainment začal dělat vlastní videa. Nejdřív si pod přezdívkou Hurricane získal pozornost a uznání dalších hráčů – a pak si Zeifarta všiml samotný Blizzard. Před pár lety si ho dokonce najal na vytvoření oficiálního traileru pro svou hru. Nyní si český animátor s videoherním gigantem opět plácl, akorát už z pozice spoluzakladatele studia All Animal.
„Největší výzva není přinést něco nového, ale držet standard. V Blizzardu vede každý projekt někdo jiný a procesy se mění, ale výsledek musí být vždy špičkový,“ říká Zeifart. Česká firma vysoká očekávání zjevně naplňuje, s Blizzardem obnovila smlouvu už popáté. „Není to tak, že by člověk jednou uspěl a pak už jen automaticky pokračoval. Ale ano, dlouhodobá spolupráce pomáhá. Známe jejich svět a víme, jak přemýšlejí o značce i fanoušcích. A oni zase vědí, co mohou čekat od nás,“ říká další ze zakladatelů a šéf studia Marek Štolún.
„Možnost dlouhodobě pracovat na tak ikonické značce je pro malé české studio něco, co se nestává každý den. World of Warcraft má obrovskou prestiž, ale zároveň i zásadní vliv na fungování celého studia. Blizzard je pro nás obrovsky důležitý klient,“ popisuje Štolún. Pro americkou společnost nyní Zeifart s kolegy vytvořili trailer pro další rozšíření klasické verze hry World of Warcraft. I díky „wowku“ vykázali All Animal za loňský rok obrat přes 50 milionů korun a jejich byznys rychle roste.
Práce pro Blizzard je totiž pro české studio tou nejlepší možnou reklamou. „Když jednáte s klientem a můžete říct, že dlouhodobě pracujete pro jednu z největších herních značek na světě, okamžitě to mění úroveň důvěry,“ říká Štolún. Ale přidává i jednu nevýhodu: „Menší firmy si říkají, že když děláme pro Blizzard, tak pro ně budeme finančně nedostupní. Což není pravda, pokud nás projekt baví, neřešíme velikost klienta.“ A když je řeč o velikosti, World of Warcraft není jedinou takhle velkou značkou, se kterou animátoři spolupracují.
„Důležitý je pro nás také Ubisoft, ačkoliv o projektu ještě nemůžeme více mluvit. Svým rozsahem je ale pro studio naší velikosti opravdu výjimečný. Je to pro nás velký posun, není to jen marketingové video, ale jde o filmové výstupy navázané přímo na hru,“ naznačuje Štolún spolupráci s francouzskou firmou proslavenou především sérií Assassin’s Creed. Ubisoftem sice v poslední době zmítá krize, ale stále patří mezi nejvýznamnější hráče v branži.
„Z dalších klientů bych zmínil Hasbro a Wizards of the Coast, pro které připravujeme trailery k novému produktu,“ přidává značky známé především díky fenoménům Magic: The Gathering nebo Dungeons & Dragons, jež z papíru masivně pronikají do digitálu. „Pohybujeme se kolem světů, které mají silnou fanouškovskou základnu a vlastní vizuální jazyk. Baví nás pochopit jejich pravidla a udělat výstup, který působí autenticky pro fanoušky, ale zároveň funguje jako silný marketingový materiál,“ přibližuje Štolún.
V All Animal ale vidí i za hranice herního světa. „Letos začínáme pracovat na velkém dětském seriálu pro Netflix, který je pro nás úplně novou kapitolou,“ zmiňuje. Už v minulosti pražští animátoři pracovali například na psím maskotovi Seznamu, na postavě Kosmíka pro CineStar či pro skupinu Allwyn. „Část naší práce tvoří reklama a lokální projekty, ale naše ambice byly od začátku mezinárodní,“ dodává Štolún.
„Stejně tak naší ambicí není jen pracovat pro ostatní,“ popisuje spoluzakladatel. „Máme vlastní nápady, světy a příběhy, které chceme přivést k životu. Naším cílem je jednou dostat českou animovanou tvorbu na Netflix, HBO nebo jinou velkou platformu a ukázat, že i z Prahy mohou vznikat světové věci,“ uzavírá šéf animačního studia All Animal.
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