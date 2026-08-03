Největší jména sci-fi a fantasy spojují síly. World of Warcraft i Star Wars čeká úplně nová spolupráce
Jsou to tři popkulturní obři. Star Wars, World of Warcraft a Dungeons & Dragons. Teď tyhle miliardové projekty čeká spolupráce.
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Jsou nejúspěšnějšími a nejznámějšími zástupci svých světů. Všechno to jsou miliardové značky – jedna patří do říše online videoher, druhá do galaxie filmových pláten a televizních obrazovek a další vládne jeskyním plným papíru, kostek a tužek. A právě díky tomuhle třetímu do party čeká první dva velká proměna.
Star Wars určitě znáte, je to jedna z nejslavnějších popkulturních značek. Podobně věhlasná je videohra World of Warcraft, online fenomén, který od vydání před dlouhými dvaadvaceti lety stále hrají miliony lidí po celém světě. Ale jméno Dungeons & Dragons vám možná už tak důvěrně známé není. Přitom je dokonce starší než původní Star Wars.
Dungeons & Dragons je první a zdaleka nejúspěšnější hra na hrdiny na světě. Vezmete tu do rukou kostky, papír a tužku a s přáteli u stolu vymýšlíte a odehráváte dobrodružství třeba jako z Pána prstenů. Vznikla už v sedmdesátých letech minulého století, ovlivnila celý žánr fantasy, vydělala a vydělává miliardy… a teď spojuje síly právě s giganty Star Wars a World of Warcraft.
Vůbec poprvé v historii se budete moci oficiálně vydat na dobrodružství do těchto dvou univerz při hraní Dungeons & Dragons. Dosud jste v roli válečníků a kouzelníků odehrávali příběhy z vlastní fantazie či z hlav designérů společností jako Wizards of the Coast, jež D&D vydává. Už letos na podzim ale vyjdou pravidlové příručky, které základní D&D přetvoří do světa Azerothu známého z videohry World of Warcraft. A příští rok zamíříte do galaxie Star Wars.
Půjde o vysoce lukrativní spolupráci mezi mnohamiliardovými značkami. Wizards of the Coast je firma s loňskými tržbami v přepočtu kolem 46 miliard korun. Videoherní vývojáři nestárnoucího „wowka“ ze studia Activision Blizzard se před třemi lety stali součástí Microsoftu v obřím dealu za téměř 1,5 bilionu korun. Star Wars zase patří Disney, gigantovi v oblasti zábavy.
Dungeons & Dragons se tímto krokem vydávají na podobnou cestu jako jiný a ještě úspěšnější produkt ze stáje Wizards of the Coast. Vydavatelství, jež spadá do obřího zábavního koncernu Hasbro, totiž stojí i za karetním kultem Magic: The Gathering. Ten je zodpovědný za největší část jeho tržeb a před pár lety se začal prosazovat v licencovaných univerzech.
Kouzelné karetní souboje tak už můžete prožít i ve světech Marvelu, Star Treku či Pána prstenů. Rozšíření „své“ hry o mainstreamovější či komerčnější přídavky ale nesli někteří fanoušci Magicu nelibě a stejně tak i teď internetové diskuze fanoušků Dungeons & Dragons plní spíš zdrženlivé názory ohledně nově oznámené iniciativy D&D Universes Beyond.
To může být pochopitelné i vzhledem ke skutečnosti, že jak podle Star Wars, tak Warcraftu už dříve takzvané rolové hry neboli RPG vznikly, jen bez oficiálního kabátu D&D. Ten je však prakticky zárukou mnohem většího zájmu zákazníků než počiny jiných vydavatelů. Dungeons & Dragons jsou od vydání v roce 1974 jedničkou ve svém odvětví a kulturním fenoménem tvořícím samotné základy geekovské a nerdovské kultury. A od hraní u stolu se Dungeons & Dragons často také dostávají do jiných sfér.
Z nespočtu videoherních adaptací stačí vzpomenout na vysoce oceňovanou Baldur’s Gate 3. Vedle stovek románů a komiksů jsou inspirací také pro filmovou tvorbu, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů je nesmírně povedená fantasy komedie, i když kasovně nepříliš úspěšná. Podle D&D vznikla i stavebnice Lego. Přímý vliv mělo D&D také na Česko, bylo vzorem pro kultovní Dračí doupě, na němž pracoval mimo jiné Martin Klíma, spoluzakladatel Warhorse Studios a jeden z tvůrcu Kingdom Come: Deliverance. A dnes už Dungeons & Dragons mají i českou verzi Jeskyně a draci.