Češi pro Blizzard přetvořili World of Warcraft do virtuální reality. Za jízdu na drakovi sklízí ceny

České studio All Animal ve spolupráci s Blizzardem stvořilo World of Warcraft zážitek ve virtuální realitě

Přijdete do kanceláře. Otevřete e-mail. A tam nabídka práce od lidí, kteří stvořili World of Warcraft. Tu nejznámější a nejpopulárnější online hru na hrdiny. Takhle (zdánlivě) jednoduše popisují prestižní spolupráci s vývojáři z obří firmy Blizzard Entertainment pražští kreativci ze studia All Animal. A neobvyklý World of Warcraft zážitek ve virtuální realitě sklízí ocenění v Česku i ve světě.

World of Warcraft hráče baví už jednadvacet let. Fanoušky dokáže ale stále překvapit. Na loňském videoherním veletrhu Gamescom v Německu takhle příjemně zaskočil díky českým vývojářům. A to rovnou ve virtuální realitě a ve 4D provedení, kdy vám při létání na dračím hřbetu čechrá vlasy proud skutečného větru.

Návštěvníci dost možná té nejdůležitější události herního průmyslu v Evropě totiž mohli nasednout na pohyblivou konstrukci, nasadit helmu pro virtuální realitu a v atrakci s názvem Escape from Dalaran se proletět světem hry World of Warcraft. Který do VR podoby přetvořilo české studio All Animal.

„Jde o speciální 4D imerzivní zážitek, pro který jsme připravili kompletní audiovizuální obsah. Od předělání herních prvků z World of Warcraft až po režii,“ říká spoluzakladatel studia Marek Štolún. Češi spolupracovali přímo s Blizzardem a také s konstruktéry z firmy Apex Reality. Ti vyrobili platformu, která pohybem i větráky simuluje let na drakovi obleženým městem Dalaran.

Kromě více než 13 tisícovek návštěvníků, kteří si „wowko“ ve virtuální realitě mohli užít přímo na Gamescomu, zaujal Escape from Dalaran i mezi profesionály. Projekt se umístil v prestižních cenách Clio, které vyzdvihují reklamní a kreativní počiny, a získal čtyři ocenění na The Webby Awards zaměřených na online počiny. A jen před pár dny studio All Animal proměnilo šest z osmi nominací na domácích ADC Czech Creative Awards.