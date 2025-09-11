Češi řeší urgentní problém Evropy. Od bývalých akcionářů PPF či EU teď mají desítky milionů
Evropský průmysl bojuje s nedostatkem lidí, řešením je tak do výroby povolat roboty. Právě na to sází zdejší startup, který je jednoduše „zaučuje“.
Sleduje práci člověka a na základě toho vygeneruje program pro robota, který už tuto činnost zvládne udělat sám. Pracovníci tak mohou učit roboty, jak jednotlivé úkony dělat, a to i bez znalosti programování. Český startup RoboTwin přináší takzvanou no-code robotiku do výroby a kromě toho, že získal podporu od známých investorských jmen, teď zároveň prorazil na celoevropské úrovni.
RoboTwin již dnes odstraňuje potřebu specializovaného programátora robotů v různých průmyslových odvětvích, jako je lakování, broušení nebo montáž. A to napříč regionem střední Evropy, v německy mluvících zemích, Nizozemsku či třeba Mexiku a Kanadě. Koncept tohoto řešení přitom vznikal na půdě ČVUT v rámci akademické práce Megi Mejdrechové, současné technologické ředitelky.
„Naší vizí je stát se světovou jedničkou v oblasti no-code průmyslové robotiky a zavírat propast mezi nejmodernějšími technologiemi a průmyslem,“ přibližuje Mejdrechová, ke které se jako zakladatelé startupu přidali David Polák a Ladislav Dvořák. „Naše technologie učení robotů je pro hodně provozů jedinou možností, jak automatizovat. Proto se na nás obracejí zákazníci nejen z Evropy, ale také z Kanady, USA, Tchaj-wanu nebo Mexika,“ doplňuje Polák.
„Známe trh, vidíme trend onshoringu, nedostatek lidí do výroby, nechuť pracovat v náročných a nebezpečných podmínkách, rostoucí nároky na kvalitu a tlak na úspory,“ popisuje pak Dvořák. Vzhledem k tomu, že v Evropě pracuje třicet milionů lidí ve výrobním průmyslu, je podle zakladatelů startupu podpora inovací v tomto odvětví také strategickým cílem EU.
První impulz pro realizaci přineslo zakládajícímu týmu vítězství v soutěži EIT Jumpstarter v roce 2021, startup pak svou technologii poprvé prezentoval na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na podzim 2023. Letos již hlásiliprvní, tzv. pre-seed, investici o celkové výši 1,25 milionu eur (30 milionů korun) ve formě grantu Horizon Europe z programu EU a ekvitního financování od soukromých investorů.
Mezi nimi jsou zdejší fondy Y Soft Ventures, EIT Manufacturing, Jörg Rupp i investiční společnost BD Partners bývalých akcionářů PPF Ladislava Bartoníčka a J.P. Duviesarta. „Další vlna automatizace výrobních procesů vyžaduje roboty, kteří se mohou snadno učit od lidí. Jedině to umožní robotizaci stále menších sérií a nové možnosti využití průmyslových robotů, a to i v malých a středních podnicích bez předchozích zkušeností s robotikou. Technologie RoboTwin nás zaujala svou připraveností a těšíme se na spolupráci se silným týmem,“ okomentoval Bartoníček.
V návaznosti na tuto investici teď startup oznámil další úspěch – na vývoj a komercializaci chytrých řešení pro průmyslovou robotizaci získává podporu z EIC Akcelerátoru, nejprestižnějšího programu pro tzv. deep-tech startupy v Evropě. RoboTwin se tak řadí mezi pouhých čtyřicet úspěšných z celkového počtu 959 přihlášených.
„Skutečnost, že nás expertní komise vybrala mezi čtyři procenta úspěšných, jen potvrzuje, že potřeba inovovat evropský výrobní průmysl, kterou adresujeme, je urgentní,“ říká Dvořák. V rámci akcelerace tým získává od EIC (European Innovation Council) i další kapitál: 2,2 milionů euro formou grantu a 2,5 milionů euro formou koinvestice do příštího kola.
RoboTwin věří, že tak má o velký krok blíž k naplnění svých globálních ambicí. „EIC nás vybralo mezi excelentní startupy, protože si uvědomují potenciál naší technologie a stejně jako my věří, že to dokážeme,“ doplňuje Mejdrechová.