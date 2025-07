Češi si věčně stěžují, i to ji inspirovalo k milionovému byznysu. Teď je do humorných hlášek obléká

Uložit 0

Jako Češi si rádi stěžujeme. Zkrátka jsme od přírody spíš pesimisté a hledáme příležitosti, kdy můžeme s naším známým humorem zkritizovat politiku, fotbal, dálnici nebo život obecně. Nebýt ovšem této naší nátury, možná by Petra Ošmerová nepřišla s nápadem, který jí teď ročně generuje miliony korun. Poslouchala totiž lidi kolem sebe a napadlo ji, že by typické hlášky Čechů mohla prezentovat na svém oblečení. A tak rozjela značku, která se těší čím dál větší popularitě.

Možná jste už viděli pána, který měl na tričku nápis To je zase den. Nebo paní, která dává najevo, že je Všechno špatně. A co teprve workholika s tričkem Nejsem busy. Nemám projekty. Stíhám, které dokonale vystihuji jeho náladu. „Nejsou žádná pravidla. Hlášky mě napadají venku mezi lidmi, když je poslouchám, nebo třeba když jsem doma kojila,“ říká Petra Ošmerová, zakladatelka módní značky Hinna.

Odjakživa cestovala a doteď prakticky nemá jedno stabilní místo, i přesto ale se svým partnerem dokáže řídit firmu, kterou má v Česku. „Jen tak jsem chodila ulicemi a představovala si, jaké by to bylo, kdyby lidé místo loga značky nosili na oblečení nějakou údernou hlášku, pozitivní či negativní. Nebo něco, s čím aktuálně žijí. V tom mě to trklo, přesně to odráželo můj minimalistický styl,“ uvádí třicátnice původem z malé vesničky u Třebíče.

Protože měla četné zkušenosti s provozováním e-shopů, brand buildingem a všeobecně prodejem zboží na internetu, měla ideální výchozí pozici k tomu, aby založila vlastní módní značku. Pojmenovala ji Hinna, na začátek nechala natisknout přes dvě stovky triček a zkusila, jestli o to lidé budou mít zájem. A měli. Díky svým tvůrčím nápadům, ale i externímu týmu v podobě fotografky, grafičky a modelů z ní vytvořila něco, co na trhu vybočuje.

„Beru to tak, že tričko může být součástí prvního dojmu. A my si můžeme zvolit, co na něm budeme nosit,“ doplňuje Ošmerová. Proto Hinnu postavila na jednoduchém vizuálním stylu, ve kterém hrají prim textové slogany. „Největší věda je vychytat, kdy je hláška vtipná, nebo už spíš trapná,“ říká s tím, že rostoucí obliba jejích produktů je možná i díky tomu, že Češi mají smysl pro humor a především si ze sebe umí udělat srandu.

Foto: Hinna Petra Ošmerová, zakladatelka značky Hinna

O rostoucí popularitě svědčí i čísla. Loni prodali okolo devíti tisíc produktů, což je množství, na které teď dosáhli jen za první polovinu letošního roku. Po stránce tržeb se pohybují v jednotkách milionů korun, v příštím roce ale už vyhlíží osmicifernou částku, ke které by jim měly pomoci hlavně nové kolekce v podobě mikin a oversized triček. Ty by měly být, co se hlášek týče, ještě o něco odvážnější.

„Zejména rané mateřství mi pomohlo vytvořit několik dobře prodávaných triček, nápady přicházely třeba během nočního vstávání k dítěti. Teď se budeme chtít zaměřit na ještě údernější hlášky,“ doplňuje Ošmerová. A byť má Hinna ve svém sortimentu i celou řadu pozitivněji laděných designů, právě ty, které jdou tak trochu na komoru, bývají u lidí nejoblíbenější.

Dříve nebo později bude chtít Hinna své kolekce vyrábět kompletně v Česku, kde je prozatím jen tiskne. Produkce jako taková probíhá v Bangladéši a Portugalsku, tedy ve dvou destinacích, které jsou pro módní průmysl poměrně oblíbené. Jak ale Ošmerová podotýká, snaží se klást maximální důraz na to, aby byly kousky, vždy ušité z organické bavlny, vyráběny co nejšetrněji.

A nebrání se ani zahraničí, i když ne vyloženě s Hinnou. Před nedávnem totiž spustila novou značku s názvem Good what?, která bude kromě Česka cílit na okolní evropské země a také na Portugalsko. Její trička vypadají na první pohled shodně s nabídkou Hinny, potisky ale nejsou v češtině, ale v jiných jazycích, aby se s nimi ztotožnili právě i jiné národnosti.