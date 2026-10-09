Češi sázejí na propadlé akcie i v Evropě. Barta a spol. mají v německých firmách pět miliard korun
Skupina Pale Fire Capital kolem Jana Barty nakoupila německé akcie TUI a LEG Immobilien. V evropských titulech drží 13 až 16 miliard korun.
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Investiční skupina Pale Fire Capital, která koncem září nahlásila velké podíly ve dvou amerických firmách, nakupuje i na evropských burzách. Ve čtvrtek 8. října vyšla dvě hlášení, podle nichž skupina Jana Barty, Dušana Šenkypla a dalších partnerů překročila tři procenta v německém cestovním koncernu TUI a v bytové společnosti LEG Immobilien. Každý z podílů má podle propočtu CzechCrunche hodnotu kolem sta milionů eur (2,5 miliardy korun). Spolu s francouzským Edenredem tak Češi drží v evropských akciích, o kterých je známo, zhruba 540 až 660 milionů eur (13 až 16 miliard korun).
V TUI skupina hranici překročila 29. září nákupem akcií. Drží jich 15 246 387, což odpovídá 3,0046 procenta hlasovacích práv. U LEG Immobilien následovalo překročení 2. října a skupina tam vlastní 2 339 442 akcií, tedy 3,04 procenta. V obou případech jde o přímo držené akcie bez opcí či jiných nástrojů. Kolik skupina za akcie zaplatila a kdy s nákupy začala, z hlášení vyčíst nelze. Německá pravidla ukládají oznámit jen překročení hranic tří, pěti, deseti a dalších procent, a to do čtyř obchodních dnů. Skutečné podíly tak mohou být vyšší a další oznámení přijde až při pěti procentech.
Nákupní ceny hlášení neobsahují, hodnotu podílů proto CzechCrunch dopočítal z kurzů z 8. října, kdy akcie TUI stála 6,6 eura (160 korun) a LEG Immobilien 44,4 eura (1 100 korun). Tržní kapitalizace obou firem na burze je shodně kolem 3,4 miliardy eur (83 miliard korun). Kurzy obou titulů letos výrazně oslabily, a evropské nákupy tak zapadají do strategie, kterou Pale Fire Capital uplatňuje i v Americe: kupuje akcie firem, které na burze propadly a jsou levně oceněné.
Během devíti dnů skupina překročila hlášenou hranici ve čtyřech firmách. Začala 24. září, kdy získala pět procent v dodavateli pokladen Lightspeed, o den později přesáhla deset procent ve vzdělávací firmě Coursera a pak následovaly TUI a LEG. U obou amerických firem podala pasivní hlášení 13G, kterým investor dává najevo, že nechce ovlivňovat řízení firmy, nikoli aktivistické 13D.
„Naše teze je jednoduchá: Coursera se obchoduje na nízkém násobku EBITDA,“ říkal Barta v březnovém rozhovoru pro Hospodářské noviny. Akciové portfolio skupiny v USA mělo ke konci června podle oficiálních hlášení hodnotu 1,41 miliardy dolarů (31 miliard korun) a zahrnovalo 72 titulů.
TUI od začátku roku ztratila na burze 27 procent, z devíti eur (220 korun) na 6,6 eura. Německá firma, která dříve vystupovala jako Touristik Union International, 22. září zúžila výhled upraveného provozního zisku EBIT za fiskální rok končící v září na 1,2 až 1,3 miliardy eur (29 až 32 miliard korun) z dřívějších 1,1 až 1,4 miliardy eur (27 až 34 miliard korun). O rok dříve vykázala 1,41 miliardy eur (34 miliard korun). Výhled tržeb nechává dál pozastavený. Pale Fire Capital hranici tří procent překročila týden po zúžení výhledu.
Rezervované tržby na letošní léto jsou meziročně o pět procent nižší a na zimu 2026/27 o sedm procent, za poslední čtyři týdny ale vzrostly o dvě procenta, uvádí server Ad Hoc News. Analytici se v názorech na akcii rozcházejí. Banka Barclays 7. října snížila cílovou cenu z 9,75 na 8,75 eura (z 240 na 210 korun), MWB Research 22. září naopak potvrdila doporučení k nákupu s cílem 13,50 eura (330 korun). Celoroční výsledky TUI zveřejní 9. prosince.
Bytová LEG Immobilien z Düsseldorfu má zhruba 28 tisíc dotovaných bytů, které tvoří přes 15 procent portfolia. Na letošek čeká ukazatel AFFO (upravené prostředky z provozní činnosti) 220 až 240 milionů eur (5,4 až 5,9 miliardy korun), podle firmy rekordní, uvádí agentura dpa-AFX. Akcie přesto od ledna klesla o 28 procent z 61,4 eura (1 500 korun) a 8. října se dostala na letošní minimum. Ještě před dvěma lety stála 90,9 eura (2 200 korun). Čistá hodnota majetku podle metodiky EPRA ke konci června činila 139 eur (3 400 korun) na akcii, burza tedy firmu oceňuje hluboko pod účetní hodnotou majetku.
Akcii podle serveru Finanzen.net tlačí dolů rostoucí úrokové sazby a debata o vyvlastňování bytů v Berlíně. LEG tam byty nemá, šéf Lars von Lackum ale vývoj sleduje s velkými obavami a doufá v celostátní zákaz vyvlastňování. Ročně firma musí refinancovat zhruba miliardu eur (24 miliard korun), řekl agentuře dpa-AFX.
Že sázka na propadlou firmu může vyjít, ukazuje francouzská stravenková firma Edenred. Pale Fire Capital 10. prosince 2025 překročila nákupem na trhu pět procent jejího kapitálu, když držela 12 023 963 akcií, tedy 5,01 procenta kapitálu a 4,95 procenta hlasovacích práv. Akcie v den překročení hranice stála po dlouhém propadu 18,1 eura (440 korun). Do 8. října posílila o 53 procent na 27,7 eura (670 korun).
V červenci měla skupina Jana Barty a spol. ve stravenkovém gigantovi držet těsně pod sedmi procenty. „Až trh pochopí, že se Edenred vrací k dlouhodobému růstu, výrazně to přecení akcie,“ říká Barta, jenž férovou cenu při převzetí firmy odhadl na 36 eur (880 korun) za akcii. U jiných, novějších akcií zatím takové zisky Pale Fire Capital počítat nemůže. V případě společnosti Coursera je skupina podle propočtu CzechCrunche zhruba pětinu ve ztrátě, v Lightspeedu kolem nuly. Na kapitálových trzích, kde operuje s desítkami miliard korun, skupina vydělává podstatnou část peněz, jak v nedávném podcastu Money Maker vysvětloval Dušan Šenkypl.