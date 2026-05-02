Česká ekonomika se začala zadrhávat už před válkou v Iránu, její růst zklamal
Hlavní ekonom investiční společnosti Investika upozorňuje, že české hospodářství sice rostlo, ale mnohem pomaleji, než se očekávalo.
Glosa Víta Hradila Tuzemská ekonomika v letošním prvním kvartále meziročně narostla o 2,1 procenta. To na první pohled nevypadá špatně. Přece jenom každý růst se počítá a dvě procenta se mohou zdát jako vlastně docela slušný výsledek. Bohužel, hned z několika úhlů pohledu se jednalo spíše o špatnou zprávu.
Zaprvé, šlo o znatelně slabší výsledek, než očekávali analytici. Vzhledem k dostupným datům a předpokladům ohledně blízké budoucnosti existovala na trhu všeobecná shoda, že by česká ekonomika měla předvést lepší výkon.
Zadruhé, ačkoliv 2,1 procenta meziročně skutečně nezní nijak tragicky, tento údaj trpí standardním zkreslením všech meziročních ukazatelů. Nehovoří totiž nutně o tom, co přesně se stalo v dotčeném období – v tomto případě v letošním prvním kvartále –, ale spíše o tom, co se stalo za celý uplynulý rok. Pokud se zaměříme skutečně jen na letošní první čtvrtletí, pak oproti tomu předchozímu ekonomika narostla pouze o 0,2 procenta. To už je objektivně slabé číslo a vlastně nemá daleko ke stagnaci.
Zatřetí, první letošní kvartál byl ještě téměř nedotčen válkou v Iránu. Ta začala na přelomu února a března, takže byla relevantní pouze v poslední třetině sledovaného období. Jediným jejím hmatatelným důsledkem u nás byly zdražující pohonné hmoty. Podle dostupných indikátorů ekonomické důvěry navíc tou dobou Čechy válka ani příliš neznervózňovala. S výraznějšími problémy můžeme počítat spíše ve zbytku roku, až k nám doputuje zpožděná inflace plynoucí z narušení dodavatelských řetězců námořní blokádou. První kvartál tedy měl být ten ještě dobrý a místo toho rovnou přinesl studenou sprchu.
Není ovšem nutné hned propadat beznaději, protože existuje několik potenciálně utěšujících argumentů. Český státní rozpočet zahajoval letošní rok v provizoriu, což omezovalo možnost veřejných institucí utrácet. Peníze, které tehdy nuceně uspořily, tak českou ekonomiku mírně přibrzdily a naopak ji o něco více zrychlí ve zbytku roku, až se utrácení bude dohánět.
Výraznou slabinu v prvním čtvrtletí také představoval chatrný vývoz zboží a služeb, což zřejmě souviselo s nadále malátným výkonem sousedního Německa. Právě odtamtud nicméně nově přišlo pozitivní překvapení, když německá ekonomika nečekaně zrychlila. Pokud by jí to vydrželo, je to vítr do plachet i pro nás.
A jako poslední chatrné stéblo naděje se nabízí také možnost, že náš růst statistici prostě špatně odhadli. Je běžnou praxí, že prvotní odhad bývá následně revidován poté, co jsou zahrnuta nová přesnější data. Můžeme se tedy utěšovat tím, že i tentokrát k revizi dojde a původní údaj bude upraven. Jen tedy musíme doufat, že směrem nahoru.