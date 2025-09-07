Česká hra je přilákala až z Číny a Kanady. Tisíce fanoušků Kingdom Come dobyly tvrz Malešov
Festival pořádaný videoherními vývojáři z Warhorse Studios ukázal oblibu jejich středověkého hitu mezi zahraničními i domácími příznivci.
To místo dosud znali jen z videohry. Teď ho poznali naživo. Obec a tvrz Malešov u Kutné Hory v sobotu dobyla armáda milovníků české hry Kingdom Come: Deliverance, kteří sem zavítali na fanouškovský festival pořádaný vývojáři z Warhorse Studios. A byli mezi nimi i rytíři z Číny či poutníci z Kalifornie.
Několik koncertů včetně hudby pod taktovkou herního skladatele Jana Valty. Pivo z místního pivovaru a kuchyně s nádechem středověku. Aktivity pro malé i velké – samozřejmě takové, jaké znáte ze hry, takže kostky, kovařina, páčení zámků či střelba z kuše, ale třeba i kaligrafie. Nespočet návštěvníků v kostýmech, především oblíbeného pana Ptáčka. Vystoupení světových streamerů se stovkami tisíc sledujících. A to je jen ochutnávka z toho, co přinesl fanfest Kingdom Come: Deliverance v Malešově.
Proč Warhorse Studios nalákali příznivce z celého světa právě sem? Tvrz Malešov je zaprvé místo, které hraje důležitou roli v příběhu Kingdom Come: Deliverance 2. „A hlavně to tu sami máme rádi. Jsou to kamarádi, jezdili jsme sem na teambuildingy,“ dodává pro CzechCrunch ředitel komunikace studia Tobias Stolz-Zwilling. Mimochodem, ta zmínka o celém světě nebyla nadsázkou, jak poodhalí i pohled do galerie.
„Dorazilo přes dva a půl tisíce lidí. Přijeli za námi z Číny, ze Spojených států – dokonce až z Kalifornie –, z Kanady, ze Švédska, Itálie, Španělska, Británie, samozřejmě z Německa, Polska a dalších zemí. Je to prostě crazy,“ říká Stolz-Zwilling. „Něco takového jsme nečekali, to obří množství zahraničních návštěvníků je naprosto skvělé. Že v uvozovkách hloupá hra takhle spojila svět a dotáhla lidi do Malešova? To je famózní,“ říká.
Sám PR manažer si nicméně moc bohatého programu užít nemohl. Na hlavním pódiu moderoval, představoval hosty, mezi kterými byste našli i herecké představitele postav Racka Kobyly a padouchů Ištvána a Erika, vyprávěl historky ze zákulisí vývoje hry a především bavil diváky. Třeba i vtípky na adresu Daniela Vávry, kreativního ředitele Warhorse Studios.
„Fanfest absolutně naplnil naše očekávání. Vlastně dopadl ještě líp, než jsme čekali. Byli jsme totiž nervózní, jestli je program dostatečně bohatý a prostor dost velký,“ popisuje Stolz-Zwilling. „Jenom ty fronty u piva jsme neodhadli, ale to je vždycky těžké,“ přidává s úsměvem.
Navzdory povedené akci ale není úplně jisté, že ve Warhorse založili novou tradici. „Měl to být náš dárek pro komunitu a máme z něj radost. Ale také s tím bylo šíleně moc práce. Jestli bude i příští rok, to se ještě uvidí, na takové rozhodnutí je příliš brzo,“ říká šéf komunikace studia.
Fanfest v Malešově také zapadá do narůstajícího mimoherního vlivu, který česká hra získává. Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na Kutnohorsku a Trosecku – a zástupci tamějších obcí spolu s Warhorse Studios nedávno spustili projekt KCD Live. Ten propojuje herní fanoušky a turistické destinace a už teď Kutná Hora i další místa z KCD2 nadšeně hlásí přírůstek turistů.
A kdo měl v sobotu v Malešově chuť na něco vážnějšího než Tobiho vtípky či rozmanité aktivity, na toho čekaly třeba alchymistické drinky (včetně hrou proslavené Sejvovice), koncerty kapel Krless, Sukuba Ensemble a Bakchus nebo přednášky vývojářů o tom, jak druhý díl Kingdom Come: Deliverance vznikal. Dokonce došlo i na náznak budoucnosti českého studia.
„Od mateřské firmy máme díky úspěchu KCD2 velkou důvěru a volnost v tom, co můžeme dělat. A sami se cítíme nejsilnější právě v žánru RPG,“ zmínil Stolz-Zwilling s odkazem na obří skupinu Embracer, pod niž Warhorse Studios patří, a žánr takzvaných her na hrdiny, jehož je Kingdom Come: Deliverance zástupcem.
Oním zmíněným úspěchem jsou miliardové tržby Warhorse Studios a překonání tří milionů prodaných kopií Kingdom Come 2 – a to i díky zmiňované Číně. Na dohled jsou navíc už čtyři miliony prodejů. Už to o síle české herní značky vypovídá. Ale to, že někdo váží cestu tisíce kilometrů z Asie či Ameriky, aby se potkal s dalšími fanoušky, o ní říká možná ještě mnohem víc.