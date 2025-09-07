Hry –  – 2 min čtení

Česká hra je přilákala až z Číny a Kanady. Tisíce fanoušků Kingdom Come dobyly tvrz Malešov

Festival pořádaný videoherními vývojáři z Warhorse Studios ukázal oblibu jejich středověkého hitu mezi zahraničními i domácími příznivci.

Michal MančařMichal Mančař

kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-30
Foto: CzechCrunch
Do Malešova dorazili na festival Kingdom Come i návštěvníci z Číny
To místo dosud znali jen z videohry. Teď ho poznali naživo. Obec a tvrz Malešov u Kutné Hory v sobotu dobyla armáda milovníků české hry Kingdom Come: Deliverance, kteří sem zavítali na fanouškovský festival pořádaný vývojáři z Warhorse Studios. A byli mezi nimi i rytíři z Číny či poutníci z Kalifornie.

Několik koncertů včetně hudby pod taktovkou herního skladatele Jana Valty. Pivo z místního pivovaru a kuchyně s nádechem středověku. Aktivity pro malé i velké – samozřejmě takové, jaké znáte ze hry, takže kostky, kovařina, páčení zámků či střelba z kuše, ale třeba i kaligrafie. Nespočet návštěvníků v kostýmech, především oblíbeného pana Ptáčka. Vystoupení světových streamerů se stovkami tisíc sledujících. A to je jen ochutnávka z toho, co přinesl fanfest Kingdom Come: Deliverance v Malešově.

Proč Warhorse Studios nalákali příznivce z celého světa právě sem? Tvrz Malešov je zaprvé místo, které hraje důležitou roli v příběhu Kingdom Come: Deliverance 2. „A hlavně to tu sami máme rádi. Jsou to kamarádi, jezdili jsme sem na teambuildingy,“ dodává pro CzechCrunch ředitel komunikace studia Tobias Stolz-Zwilling. Mimochodem, ta zmínka o celém světě nebyla nadsázkou, jak poodhalí i pohled do galerie.

kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-27

Foto: CzechCrunch

kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-29
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-39
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-13+41
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-41
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-52
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-05
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-02
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-51
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-12
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-04
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-36
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-22
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-28
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-44
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-35
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-25
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-08
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-45
fanfest-malesov-kcd
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-46
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-42
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-19
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-23
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-24
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-33
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-34
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-38
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-40
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-47
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-48
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-49
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-50
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-54
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-01
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-03
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-15
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-18
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-16
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-11
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-43
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-06
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-10
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-55
kingdom-come-malesov-fanfest-kcd-live-31

„Dorazilo přes dva a půl tisíce lidí. Přijeli za námi z Číny, ze Spojených států – dokonce až z Kalifornie –, z Kanady, ze Švédska, Itálie, Španělska, Británie, samozřejmě z Německa, Polska a dalších zemí. Je to prostě crazy,“ říká Stolz-Zwilling. „Něco takového jsme nečekali, to obří množství zahraničních návštěvníků je naprosto skvělé. Že v uvozovkách hloupá hra takhle spojila svět a dotáhla lidi do Malešova? To je famózní,“ říká.

Sám PR manažer si nicméně moc bohatého programu užít nemohl. Na hlavním pódiu moderoval, představoval hosty, mezi kterými byste našli i herecké představitele postav Racka Kobyly a padouchů Ištvána a Erika, vyprávěl historky ze zákulisí vývoje hry a především bavil diváky. Třeba i vtípky na adresu Daniela Vávry, kreativního ředitele Warhorse Studios.

Že v uvozovkách hloupá hra takhle spojila svět a dotáhla lidi do Malešova? To je famózní.

„Fanfest absolutně naplnil naše očekávání. Vlastně dopadl ještě líp, než jsme čekali. Byli jsme totiž nervózní, jestli je program dostatečně bohatý a prostor dost velký,“ popisuje Stolz-Zwilling. „Jenom ty fronty u piva jsme neodhadli, ale to je vždycky těžké,“ přidává s úsměvem.

Navzdory povedené akci ale není úplně jisté, že ve Warhorse založili novou tradici. „Měl to být náš dárek pro komunitu a máme z něj radost. Ale také s tím bylo šíleně moc práce. Jestli bude i příští rok, to se ještě uvidí, na takové rozhodnutí je příliš brzo,“ říká šéf komunikace studia.

Fanfest v Malešově také zapadá do narůstajícího mimoherního vlivu, který česká hra získává. Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na Kutnohorsku a Trosecku – a zástupci tamějších obcí spolu s Warhorse Studios nedávno spustili projekt KCD Live. Ten propojuje herní fanoušky a turistické destinace a už teď Kutná Hora i další místa z KCD2 nadšeně hlásí přírůstek turistů.

A kdo měl v sobotu v Malešově chuť na něco vážnějšího než Tobiho vtípky či rozmanité aktivity, na toho čekaly třeba alchymistické drinky (včetně hrou proslavené Sejvovice), koncerty kapel Krless, Sukuba Ensemble a Bakchus nebo přednášky vývojářů o tom, jak druhý díl Kingdom Come: Deliverance vznikal. Dokonce došlo i na náznak budoucnosti českého studia.

filip-doksansky-mvp

Přečtěte si takéHerní unikát za čtvrt miliardy korun tvoří jen 15 lidíHerní unikát za čtvrt miliardy korun tvoří jen 15 lidí. České hry jsou prostě jedinečné, říká vývojář

„Od mateřské firmy máme díky úspěchu KCD2 velkou důvěru a volnost v tom, co můžeme dělat. A sami se cítíme nejsilnější právě v žánru RPG,“ zmínil Stolz-Zwilling s odkazem na obří skupinu Embracer, pod niž Warhorse Studios patří, a žánr takzvaných her na hrdiny, jehož je Kingdom Come: Deliverance zástupcem.

Oním zmíněným úspěchem jsou miliardové tržby Warhorse Studios a překonání tří milionů prodaných kopií Kingdom Come 2 – a to i díky zmiňované Číně. Na dohled jsou navíc už čtyři miliony prodejů. Už to o síle české herní značky vypovídá. Ale to, že někdo váží cestu tisíce kilometrů z Asie či Ameriky, aby se potkal s dalšími fanoušky, o ní říká možná ještě mnohem víc.

