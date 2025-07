Báli jsme se zbytečně. Z Kingdom Come jsou nadšené Trosky i Kutná Hora, turisté jsou mladí, uctiví a rekordní

Uložit 0

Že mladí jen hrají hry a nechodí ven? Vůbec. Když se najde dobrý důvod, vezmou krásy Česka doslova útokem. Třeba ty, které znají ze středověkého herního hitu Kingdom Come: Deliverance 2. Meziroční srovnání dat o návštěvnosti míst, která se objeví ve hře, ukazuje rekordní čísla, přírůstek přes šedesát tisíc lidí – a v případě mladých to je dokonce nárůst o stovky procent.

„Báli jsme se docela zbytečně. Dopad nových turistů na Trosky je jednoznačně pozitivní. Jsme rádi, že v Kingdom Come 2 vystupují,“ říká za státní hrad Lucie Bidlasová z Národního památkového ústavu. „Když jsme se ptali starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta, tak říkal, že jsou opravdu šťastní. Že návštěvníci, kteří do města zavítali kvůli hře, se chovají pěkně, váží si těch památek – a ještě ve městě nechají peníze. Takže to jsou dobří turisté,“ dodává Tobias Stolz-Zwilling z Warhorse Studios, tvůrců Kingdom Come: Deliverance 2.

Tedy hry, kvůli které se nejen na těchto místech obávali nezvladatelného náporu turistů. Jenže realita, přinejmenším od dubna do června, byla úplně jiná. Tedy úplně ne – Kutná Hora, Trosky i Suchdol skutečně hlásí obří, mnohdy rekordní příliv nových návštěvníků. Jenže zvladatelný, výnosný a hlavně tvořený turisty, kteří mají o daná místa mnohdy větší zájem než dosavadní návštěvníci.

„Jsou to často rekordní růsty, které nelze vysvětlit počasím ani dlouhodobými trendy. Samozřejmě jsme se dívali i na čísla z předloňska,“ říká Petr Netolický z O2, jehož technologie tato data zajistila. Do Kutné Hory ve třech sledovaných měsících zavítalo o 32 tisíc lidí víc, v dubnu to znamenalo dokonce 30procentní meziroční nárůst. Na Trosky přijelo 22,5 tisíce a do Suchdola pak 8,7 tisíce nových turistů. Celkově to je o 64 tisíc lidí víc neboli růst o 15,8 procenta.

To není málo. Takže se nelze divit obavám, které hra zasazená do českých zemí po svém únorovém vydání vyvolala. „Samozřejmě jsme je zaznamenali. Především u menších obcích, které na takový nápor nemají infrastrukturu. Ale i to se začíná zlepšovat, lidé pochopili, že je to ve výsledku přínos. Zkouší najít parkovací místa, zjišťují, jak turisty řídit a kam je dostat. Ta skepse mizí, stačí komunikace a edukace o tom, jak s turisty pracovat,“ popisuje šéf Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek.

Zájem mladých roste o stovky procent

A už takto impozantní čísla jsou v jednom ohledu ještě gigantičtější. Úspěch hry z českého středověku totiž zvedl z křesel houf hráčů od 18 do 25 let. „Je to obří nárůst. Meziročně na tato místa vyrazilo o 55 tisíc mladých lidí víc. To je v průměru růst o 252 procent, některá místa zaznamenala i 300 procent“ dodává Netolický z O2, jehož anonymizovaná data o pohybu lidí (respektive telefonů) byla očištěna o pravidelně dojíždějící či o rezidenty, aby ukázala co nejpřesnější obrázek.

I když zcela stoprocentně přesný také není. Protože když se bavíme o desítkách tisíc lidí a růstu o stovky procent, tak je řeč pouze o českých (a zletilých) návštěvnících. „A i když to nemáme změřené, tak z komunity fanoušků víme, že především v Německu je o hru a místa, v nichž se odehrává, obrovský zájem,“ dodává Stolz-Zwilling z Warhorse.

Díky Kingdom Come se děje věc, kterou si přejí všichni v Národním památkovém ústavu. Návštěvníci na hradě zůstávají déle než běžní turisté.

Řediteli komunikace pražského herního studia přitakává i Lucie Bidlasová hovořící za Trosky. „Je skvělé, že přijíždí tolik mladších turistů. I díky nim se děje jedna věc, kterou si přejí všichni pracovníci Národního památkového ústavu. Návštěvníci na hradě zůstávají déle než běžní turisté, kteří po třiceti minutách odejdou,“ říká.

A čím čas na klenotu Českého ráje tráví? „Skutečně se o hrad a jeho historii zajímají, mnohem víc si ho fotí. Ale také si tu třeba rozehrají kostky jako ve videohře, spontánně tu zpívají a tvoří tu nádhernou atmosféru,“ popisuje Bidlasová. „Ačkoliv někdy také přijedou různí influenceři, kteří si občas s historickými fakty spíš hrají, takže paní kastelánku pobaví,“ dodává sama s úsměvem.

Podobně pěkná slova zaznívají i od Jaroslavy Matoušové, kastelánky sázavského kláštera. Ten sice ve druhém díle Kingdom Come není, ale hrál důležitou roli v tom prvním z roku 2018. „Můžu jedině potvrdit zájem mladých. Dřív rodiče tahali své děti na památky, ale dnes už vídáme opak,“ říká Matoušová.

„Na návštěvnících, kteří přijedou kvůli hře, oceňuji také to, že jsou vnímaví. Jsou jako středověcí poutníci. Ptají se, zajímají se, svými dotazy klidně strhnou i starší zbytek skupiny,“ dodává. „Když se památka dostane například do zpráv v České televizi, tak zájem naroste a rychle klesne. Ale u Kingdom Come ten zájem zůstává vysoký a myslím, že to bude trvat nadále,“ míní kastelánka.

Dřív jsme vítali prakticky jen české návštěvníky. Dnes není den, aby nepřišli cizinci z celého světa.

Matoušová přidává ještě jeden zajímavý poznatek. „Do vydání prvního dílu Kingdom Come: Deliverance jsme u nás vítali prakticky jen české a slovenské návštěvníky. Dnes není den, aby nepřišli cizinci. Ze Skandinávie, z Asie, z Nového Zélandu… Jen turisté z Afriky myslím ještě nepřišli,“ uzavírá.

Na rekordním turistickém zájmu o Kutnou Horu i další místa ze hry nemá zásluhu pouze samotný titul od Warhorse Studios. Vydání hry využila k propagaci nejen těchto míst také agentura CzechTourism. Zástupci jednotlivých obcí a turistických atrakcí zase nedávno spustili projekt KCD Live propojující jednotlivé destinace a zážitky.

„My jsme hlavně herní vývojáři. Děláme hru, která se má prodávat. Všechno ostatní je jen bonus, který jsme ani neplánovali. Ale když se na to kouknete tím neherním pohledem, tak je strašně pěkné, že i tímhle způsobem bouráme mýtus, že videohry jsou něco pro podivíny,“ komentuje turistický přesah hry Stolz-Zwilling.

„Podobné aktivity, jako je tato, pomáhají v přijetí her, v jejich přesunu do mainstreamu. Hry jsou médium budoucnosti s obrovským potenciálem v různých sférách. Třeba v té turistické a kulturní jako tady. Je to médium, které lze využít ku prospěchu celého Česka,“ uzavírá zástupce Warhorse Studios. Tvůrců hry, která prodala už tři miliony kusů – a která přilákala desítky tisíc nových návštěvníků do Kutné Hory i na Trosky.