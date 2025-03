Česká spořitelna chce, aby investoři více vydělávali. Investuje do slovenského startupu, který to řeší

Uložit 0

Marek Zámečník, Ján Káčer a Matej Pavlanský před sedmi lety založili startup, který si dal za cíl pomáhat investičním fondům vydělávat více peněz. Jak? Tím, že jim pomůže automatizovat analytické a datové procesy a zvyšovat tak profitabilitu jejich investic. Jejich projekt se jmenuje Vestberry a sám už po cestě několik investic nasbíral. Na dosavadní podporu andělských investorů navazují institucionální hráči. Celkem 2,2 milionu eur, tedy zhruba 55 milionů korun, do Vestberry posílají Seed Starter České a Slovenské spořitelny, Venture to Future Fund a Zero One Hundred.

„Naší ambicí je budovat sofistikovanou technologickou infrastrukturu přímo na míru venture kapitálovým fondům a pomoci jim tak nahradit manuální analýzy a reporty, které se často pořád dělají v Excelu. Nová investice nám pomůže v další expanzi, a to na americký trh,“ říká Marek Zámečník, spoluzakladatel a CEO startupu Vestberry.

Do něho dosud vkládali peníze především andělští investoři: kromě těch původních – Jána Kmeťka a Martina Haugeho – naposledy také třeba Andrej Kiska mladší, František Krivda z exitovaného startupu Slido nebo Šimon Šicko ze studia Pixel Federation. Teď Vestberry získává další kapitálovou injekci od větších venture kapitálových fondů.

Téměř polovinu z 2,2 milionu eur posílá korporátní venture kapitálový fond Seed Starter České spořitelny, pro který je to již desátý zainvestovaný startup. Připojuje se k němu slovenský Venture to Future Fund, který byl založen v roce 2019 jako výsledek společné iniciativy Evropské investiční banky (EIB) a slovenského ministerstva financí. Třetím investorem do party je venture kapitálový fond Zero One Hundred.

„Vestberry je velmi úspěšným dodavatelem řešení pro přední evropské fondy rizikového kapitálu ke správě jejich investičních portfolií. Do budoucna má velký potenciál pro další růst a jsem proto osobně moc rád, že můžeme být jedním z investorů. Jeho unikátní řešení poskytuje skvělou správu portfolia a umožňuje firmám dělat rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí na základě dat. Těším se, že řešení Vestberry využijeme i uvnitř našeho investičního fondu Seed Starter,“ uvádí Tomáš Milota, CEO programu Seed Starter České spořitelny.

Služby slovenského startupu dnes mají využívat klienti ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku či Švédsku. Zaměstnává zhruba čtyřicet lidí a prostřednictvím platformy Vestberry dnes mají investiční společnosti a fondy spravovat investice v hodnotě více než třicet miliard eur, tedy 750 miliard korun. Hlavními klienty jsou Evropská investiční banka, Commerzbank, Atomico, Earlybird. Teď chce trojice slovenských podnikatelů uspět se softwarem automatizujícím portfolio management či reporting v rámci investic také ve Spojených státech.