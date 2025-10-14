Česká stopa mezi nejlepšími vynálezy roku podle magazínu Time. Pomáhá uklidňovat miminka
Bezpečná autosedačka, která během jízdy uklidní dítě, by nefungovala bez přičinění pražských vývojářů z Cookielabu a jejich aplikace.
Americký magazín Time vydal svůj pravidelný výběr nejlepších vynálezů roku, kde představuje všemožné předměty, které dělají svět lepším, chytřejším a zábavnějším. Mezi tři sta vybraných se tentokrát zařadila i chytrá autosedačka, jež díky speciálnímu madlu dokáže dětem pouštět různé zvuky a světla. „A to, co bude promítat, si mohou rodiče přizpůsobit v aplikaci, kterou jsme vyvíjeli my,“ říká Martin Homolka, spoluzakladatel českého Cookielabu.
„Testování bylo rozhodně nejhlasitějším projektem v naší historii – kancelářemi se neustále rozléhaly zvuky vodopádu a různé notifikace,“ směje se Homolka. Samotnou autosedačku sice vyvíjel tým společnosti Evenflo ve Spojených státech, vývoj související aplikace ale spadal právě pod křídla českého týmu, který má svou laboratoř v pražském Karlíně.
Princip fungování je relativně jednoduchý: autosedačka má v madlu integrovaná světla a reproduktory, které slouží k uklidnění dětí. Magazín Time na ní vyzdvihuje, že jde o vůbec první vynález na světě s těmito technologiemi. Rodiče si přizpůsobí, jaké „smyslové zážitky“ chtějí miminku pouštět, což jim pomáhá zejména během jízdy, kdy se mu nemohou přímo věnovat. Navíc ne všechny klasické hračky jsou bezpečné pro použití v autě.
„Při vývoji softwarového řešení jsme úzce spolupracovali s hardwarovým týmem v USA a ladili chování aplikace i samotnou bluetooth komunikaci, zatímco byl hardware ještě ve vývoji,“ přibližuje Homolka s tím, že technologie nazvaná SensorySoothe byla představena začátkem roku na největším světovém veletrhu spotřební elektroniky CES, který se koná v Las Vegas.
Evenflo má více než stoletou historii s výrobou kočárků, autosedaček a další dětské výbavy, spadá přitom pod čínskou společnost Goodbaby International s aktuálním ohodnocením na hongkongské burze cenných papírů téměř šest miliard korun. Homolka, jenž byl spoluzakladatelem startupu Socialbakers, společně s Radkem Míkou a Jakubem Kohoutem pro Goodbaby přímo pracovali předtím, než rozběhli Cookielab.
Produktová řada Evenflo v posledních letech prochází chytrou transformací, karlínští vývojáři přitom se společností spolupracují již delší dobu. Vyvíjeli například mobilní aplikaci pro technologii SensorSafe, která v rámci chytrého hrudního klipu dokáže rozpoznat, když se dítě omylem odepne nebo zůstane samo v autě. Aplikace na to rodiče okamžitě upozorní.
Loni se pak Cookielab pustil do nové verze aplikace pro již výše zmiňovanou technologii SensorySoothe. „Spolupráce s Evenflo je pro nás ideální kombinací technické výzvy a smysluplného produktu. Vývoj aplikace, která pomáhá rodičům postarat se o bezpečí jejich dětí, nás motivoval jít do hloubky. Od prvního testu samotné desky s LED páskem až po uvedení na trh jsme řešili stovky detailů. Každý z nich měl jeden cíl: aby rodiče dostali produkt, který je intuitivní, bezpečný a spolehlivý v každodenním používání,“ dodává Homolka.