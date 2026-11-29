České firmy jsou odolné a kreativní, zbavují se závislosti na Německu. Příští rok může být ještě líp
Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v podcastu Money Maker vysvětlila, proč česká ekonomika ustála šok z íránského konfliktu.
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Když letos na konci února vypukl konflikt kolem Íránu a ceny ropy i plynu vyletěly vzhůru, řada ekonomů se obávala, že česká ekonomika dostane těžkou ránu. Nakonec se ale ukázala odolnější, než se čekalo. Tak to vidí například Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, která v podcastu Money Maker zhodnotila stav tuzemského hospodářství na konci roku a jeho vyhlídky pro rok 2027. „Čekala jsem, že ji ten konflikt semele nebo ji postihne ve vyšší míře. Ve finále si ale myslím, že si stojíme docela dobře,“ říká.
Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o 0,5 procenta a meziročně o 1,6 procenta, uvedl Český statistický úřad. Spotřeba domácností pak podle Zamrazilové roste zhruba o tři procenta, což je hodně, ale ne tolik, aby se přehřívala. Ještě rychleji, o pět až šest procent, rostou investice. Výsledek přitom opticky sráží zahraniční obchod: firmy na investice i na výrobu pro export potřebují dovážet komponenty, polotovary a suroviny, takže dovoz roste rychleji než vývoz.
Česká ekonomika podle viceguvernérky prochází proměnou svého růstového modelu. Dlouhá léta stál na tom, že české firmy byly pomyslným posledním vagonem, ve kterém se vezl německý export do Číny. Tenhle model odezníval už před covidem a dnes firmy hledají nová odbytiště, ve velkém například v Polsku, které je po Německu a Slovensku třetím největším odběratelem českého zboží. Závislost na německém automobilovém průmyslu podle Zamrazilové trvá, ale už ji tolik neznepokojuje. „Teď už se nebojím, že by se řešení nenašlo. Toho jsem se víc bála třeba před deseti lety,“ přiznává.
Schopnost přizpůsobit se má podle ní kořeny v tom, že Česko je malá a surovinově naprosto nesoběstačná země, která si na dovozy musí vydělat výrobou něčeho, o co je v zahraničí zájem. Ostrou lekci dostaly firmy na začátku devadesátých let. „Když se trh RVHP po roce 1990 kompletně rozpadl, firmy musely zoufale hledat nová odbytiště a naučit se je nalézat,“ vzpomíná Zamrazilová na dobu, kdy byla česká ekonomika úplně navázaná na Sovětský svaz a jeho satelity. První vlna po transformaci podle ní stála na úvěrech a skončila v krizích, novou kapitolu otevřel až příliv zahraničního kapitálu.
K diverzifikaci paradoxně přispívá i zhoršená bezpečnostní situace ve světě. „Nepěkná globální bezpečnostní situace zpětně oživuje český zbrojní průmysl a myslím si, že po jeho produktech je a bude v zahraničí vysoká poptávka,“ míní viceguvernérka. Čísla jí dávají za pravdu: vývoz vojenského materiálu dosáhl loni 112,6 miliardy korun a poprvé v historii překonal hranici sta miliard.
Výhled na příští rok je proto mírně optimistický. Česká národní banka i ministerstvo financí čekají, že letošní růst o 1,7 procenta v roce 2027 zrychlí na 2,5 procenta. Opatrnější Česká bankovní asociace počítá s 2,2 procenta, hlavním motorem ale má být export, který podpoří oživení v eurozóně. „Příští rok by mohl být ještě o něco lepší než tento. A tento přitom není špatný,“ shrnuje Zamrazilová. Rizikem zůstává hlavně inflace, kterou podle ní žene to, že mzdy rostou rychleji než produktivita práce.
V podcastu Zamrazilová mluvila také o tom, proč se v Česku rozevírají majetkové nůžky mezi těmi, kdo si mohou dovolit vlastní bydlení, a těmi, kdo ne, proč centrální banka nemá na ceny hypoték takový vliv, jak se obecně soudí, nebo proč už nepůjde strávit celý pracovní život na jedné pozici.