České značce Fabini se daří. Mladý podnikatel prodal dvakrát více nádobí a nabídne i litinové pánve

Víte, na jakém nádobí doma vaříte? Třiadvacetiletý Jan Fabini se před několika lety rozhodl, že do Česka přinese to nejlepší italské nádobí z vícevrstvé nerezové oceli. Dnes má za sebou jeho značka Fabini dva celé roky fungování, opět se jí podařilo meziročně zdvojnásobit tržby a pro ten letošní plánuje růst minimálně podobným tempem. Hitem je pánev wok a poprvé do hry vstupuje také litinové nádobí. Jeho výrobu chce Fabini v Česku oživit.

Mladý podnikatel s vlastní značkou nádobí proniká na tuzemský trh už třetím rokem. Na střední škole s kamarádem nejprve prodávali elektroniku z Číny. Když se pak pouštěl do většího vlastního byznysu, vybral si netradičně nádobí. Jeho hrnce, pánve a další produkty si našly cestu na sporáky českých domácností vcelku rychle. V uplynulém roce tak při více než dvojnásobném meziročním růstu značka Fabini utržila necelých 19 milionů korun a skončila v mírném zisku.

„Podařilo se nám zdvojnásobit obrat navzdory pandemii, která ochromila trh s ocelí, jež je hlavní surovinou našeho nádobí. Zdvojnásobili jsme také počet prodaných kusů na 12 tisíc. Letos je cílem obrat opět minimálně zdvojnásobit,“ říká Jan Fabini. Klíčem k úspěchu jsou dle něj věrní zákazníci, kteří se vrací. Celkem jich loni bylo téměř pět tisíc, přičemž u některých produktů tvoří opakované nákupy až 30 procent. Průměrně to bylo 16 procent.

Nejprodávanějším produktem roku 2021 se v sortimentu Jana Fabiniho stala pánev wok. Ta je podobně jako většina ostatních pánví a hrnců z vícevrstvé nerezové oceli. Letos však mladý podnikatel plánuje nabízet také litinové nádobí, jehož výroba v Česku dříve probíhala, ale už prakticky zanikla. „Pětivrstvá nerezová ocel je nadstandard, který definuje naši základní řadu nádobí ke každodennímu užití. K tomu jsme si přáli přidat něco stejně jedinečného pro výjimečné příležitosti a vybrali jsme litinu,“ vysvětluje Fabini.

Aktuálně s kolegy dokončuje podobu litinových produktů a spustil předprodej. Očekávané doručení litinové pánve je v polovině roku. V rozšiřování sortimentu a celkovém rozvoji firmu podporují i investoři. Jde o Jiřího Hlavenku, Martina Rozhoně, Janu Florentýnu Zatloukalovou a Pavla Mezihoráka. Celkem jednotlivým investorům patří nadpoloviční většina firmy (nejvíce, 30 procent, drží Jiří Hlavenka). Sám Jan Fabini vlastní zbylých 46 procent.

I v letošním roce se bude stavět na prodeji hrnců, kastrolů, pánví, rendlíků, pekáčů či poklic. Pro další růst Jan Fabini přibral do týmu několik nových posil a rád by také expandoval do první zahraniční země. Tou by měla být Itálie, kde zároveň probíhá výroba většiny nádobí jeho značky. Výhradním distribučním kanálem je prozatím e-shop, díky čemuž se daří Fabinimu držet nižší ceny (byť i ty zejména kvůli rostoucím nákladům postupně rostou). Zakladatel firmy však nevylučuje ani otevření vlastního showroomu v Praze.